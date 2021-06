Novak Djokovicin ja Matteo Berrettinin puolivälieräottelu Ranskan avoimissa venyi keskiviikkona yli kello 23:n, ja koronaepidemian takia määrätty ulkonaliikkumiskielto astui voimaan.

Serbialaispelaaja Novak Djokovic jatkaa matkaansa kohti välieriä Ranskan avoimen tennisturnauksen miesten kaksinpelissä. Djokovic eteni jo 40. kerran grand slam -turnauksen välieriin.

Turnauksen ykkössijoitettu Djokovic kukisti puolivälieräottelussa yhdeksänneksi sijoitetun Italian Matteo Berrettinin erin 6–3, 6–2, 6–7 (5/7), 7–5.

Miehet ottivat toisistaan mittaa Roland Garrosin tenniskeskuksen keskuskentällä Philippe Chatrierilla.

Faneja päästettiin höllentyneiden koronarajoitusten vuoksi keskiviikkona tämän vuoden turnauksen aikana ensimmäistä kertaa katsomaan iltaottelua.

Koska ottelu venyi yli iltayhdeksitoista määrätyn kansallisen ulkonaliikkumiskiellon, peli kuitenkin katkaistiin kesken neljännen erän noin 20 minuutiksi, jotta 5 000 fania voitiin ohjata pois kentältä.

”Me maksoimme 500 euroa kahdesta kolmasosasta ottelua. Tätä ei voi hyväksyä, sanoi eräs mies”, joka oli katsomassa puolivälieräottelua vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa.

Osa faneista huusi yhteen ääneen "Me aiomme jäädä, me aiomme jäädä", mutta lopulta hekin taipuivat ja poistuivat kentältä.

”Ei ollut helppoa löytää rytmiä kaikkien fanien lähtemisen ja pienen tauon jälkeen”, Djokovic kertoi ja painotti ottelun olleen hänelle erittäin vaikea.

Yleisö poistui vastahakoisesti kesken Novak Djokovivin ja Matteo Berrettinin välisen ottelun.

Serbialainen vei pelin kolmannen ottelupallon myötä. Tätä ennen hän oli jo ehtinyt potkaista turhautuneisuudessaan mainostaulua, koska oli epäonnistunut kahdessa edellisessä ottelupallossa.

”Se oli kaikkien sisällä pitämieni tunteiden purkautuminen”, Djokovic kuvaili tilannetta.

Djokovic saa seuraavaksi vastaansa espanjalaispelaaja Rafael Nadalin, joka varmisti oman jatkopaikkansa niin ikään keskiviikkona.

Nadal kukisti argentiinalaisen Diego Schwartzmanin erin 6–3, 4–6, 6–4, 6–0 ja eteni turnauksen välieriin jo 14. kertaa.

”Välieriin pääseminen tuntuu aina yhtä uskomattomalta. Vastustaja oli hyvä ja lahjakas pelaaja, joka antoi minulle todella kovan haasteen”, totesi Nadal pelin jälkeisessä haastattelussa.

Nadal ja Schwartzman ovat kohdanneet toisensa historian saatossa 12 ottelussa, joista espanjalaistähti on vienyt nimiinsä yhtä vaille kaikki kohtaamiset.

”Aloitin toisen erän huonosti, ja vaikka onnistuin saamaan peliäni siinä jo raiteilleen, pelasi vastustaja kuitenkin paremmin. Ottelun edetessä pyrin aiempaa aggressiivisempaan peliin ja siinä mielestäni onnistuin, Nadal kertasi ottelutapahtumia.

Turnauksen miesten kaksinpelissä Nadal on kautta aikain parhaiten menestynyt pelaaja, sillä hän on voittanut turnauksen peräti kolmetoista kertaa. Nadal voitti Ranskan avoimen tennisturnauksen ensimmäisen kerran vuonna 2005.

Djokovicin ja Nadalin on määrä kohdata järjestyksessään jo 58. kertaa. Ainoastaan kaksi pelaajaa on voittanut Nadalin Ranskan avoimissa, ja toinen näistä on Djokovic.