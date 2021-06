”Monet shakinpelaajat pitävät shakkia taiteenlajina, vähintään itseilmaisun muotona”, sanoo pelin moninkertainen SM-voittaja, kansainvälinen mestari Joose Norri.

Parhaiden pelien lisäksi mieleen jäävät usein kammottavimmat häviöt, sanoo Joose Norri. ”Shakki on siinä mielessä depressiivinen peli, että useimmat pelaajat kärsivät enemmän häviöstä kuin ovat onnellisia voitosta. Se on valitettava totuus.”

Yksitoista tuntia ja neljäkymmentäviisi minuuttia. Sen verran kului aikaa shakkipelaaja Joose Norrin uran toistaiseksi pisimpään otteluun. Pisimmäksi se taitaa myös jäädä.

”Sellainen peli ei nykyisin ole enää mahdollista, koska miettimisaikoja on lyhennetty. Mutta silloin pelattiin ensin kuusi tuntia ja seuraavana aamuna vielä yli viisi tuntia”, Norri kertoo vuonna 1991 Brasiliassa pelaamastaan ottelusta.

Shakilla on maine keskittymiskykyä vaativana pelinä. Kuusi tuntia yhteen soittoon keskittymistä kuulostaa jo hurjalta.

”Joo, mutta ei kukaan pysty kuutta tuntia koko ajan keskittymään. Itse asiassa mulla on aina ollut fiilis, että olen aika huono keskittymään. Mä en ole koskaan ollut hyvä istumaan paikallaan, vaan kävelen yleensä ympäriinsä sillä aikaa, kun vastustaja miettii.”

Brasiliassa monen tunnin urakka päättyi lopulta tasan. Siitä, oliko tulos pettymyksen vai ilon aihe, voidaan olla montaa mieltä. Shakkia kun voi pelata lukemattomista eri syistä. Kilpailulliseen menestymiseen tähtääminen on vain yksi syy muiden joukossa. Joku pelaa seurapelinä, toinen ajankuluksi, kolmas haastaakseen itseään.

Sitten on heitä, joille shakki on ennen kaikkea esteettinen peli.

”Monet shakinpelaajat pitävät shakkia taiteenlajina, vähintään itseilmaisun muotona.”

Taidetta shakki on Norrille itselleenkin. Kilpailullinen pelaaminen on itse asiassa kiinnostanut viisinkertaista SM-voittajaa viime vuosina yhä vähemmän. Suurin mielenkiinto on suuntautunut niin sanottuun tehtäväshakkiin, jossa laaditaan erilaisia shakkitehtäviä. Se on Norrin mukaan shakin taiteellisin haara.

”Tehtäväshakki on eriytynyt kauas pelishakista, vaikka käytössä on samat nappulat ja pelilauta. Shakkitehtävät eivät ole mitään pähkinöitä ja ratkaistavia ongelmia, vaan niissä pyritään saamaan aikaan tietty taiteellinen kokonaisuus.”

Joose Norrin kokoelmiin kuuluvat muun muassa Fidel Castron Havannan shakkiolympialaisissa 1966 Suomen kapteenille Kaarle Ojaselle antamat nappulat. ”Castro antoi kaikkien joukkueiden kapteeneille laudan ja nappulat. Kun Kalle kuoli 2009, marmorilauta meni silloisessa joukkueessa pelanneelle Ilkka Kankolle, joka oli saanut pelkät nappulat. Nappulat tulivat minulle.”

Myös shakin kulttuurihistoria kuuluu kansainvälisen mestarin arvonimen 24-vuotiaana saavuttaneen Norrin intohimoihin. Hän on sivumäärissä mitattuna maan ahkerimpia shakkikirjoittajia. Lajin syvällinen puoli ei vuosienkaan jälkeen tyhjene vaan innostaa yhä uusiin tutkimuksiin ja analyyseihin.

”Aivan ehdottomasti tulen kirjoittamaan vielä lisää ja paljon fundamentaalimpia kirjoituksia kirjojen muodossa.”

Shakissa on valtavasti ulottuvuuksia, jotka ovat tavalliselle sunnuntaipelaajalle vieraita.

Viime aikoina laji on kuitenkin hivuttautunut myös kohti populaarikulttuurin valtavirtaa, kiitos Netflixin kehutun Musta kuningatar -sarjan (2020).

Walter Tevisin vuonna 1983 julkaistuun romaaniin perustuvan sarjan päähenkilöhän on lahjakas shakinpelaaja.

Pakko siis kysyä: miltä sarja näyttää kovaksikeitetyn shakkiasiantuntijan silmin?

”Luin kirjan 80-luvulla, eikä se hirveästi kiinnostanut. Sarjaa olen katsonut vain osittain mutta olen perehtynyt jonkin verran siihen, kuinka realistisesti shakki on siinä esitetty.”

Mikä on tuomiosi?

”Sanotaan, että se on esitetty pääpiirteissään niin hyvin kuin on ylipäätään mahdollista dramatisoidussa sarjassa.”

Sunnuntaina viisikymppisiään viettävä Norri laskeskelee pelanneensa shakkia itse nelisenkymmentä vuotta, 13–14-vuotiaasta lähtien vakavissaan.

”Jo 10-vuotiaana menin shakkikerhoon perhetutun ohjaamana. Muistan, kuinka Tervasaaressa oli kesäisin lapsia isiensä kanssa ja minä pelasin näiden isien kanssa shakkia samalla, kun mun ikäiset lapset tekivät jotain muuta.”

Norrin nuoruudessa tieto shakista imettiin kirjastosta ja seuraamalla pelejä sanomalehdestä. Nykyään laji opetellaan eri tavalla, hän sanoo.

”Nuoremmat kollegat ovat opetelleet pelin valtaosin tietokoneohjelmien avulla. Mutta vaikuttaako se tapaan pelata – en usko. Laudan ääressä taistellaan samaa peliä.”

Se on kuitenkin varmaa, että internet on muuttanut shakkimaailmaa radikaalisti. Shakki sopii erinomaisesti internetiin. Pelejä voi pelata koska tahansa ja kenen kanssa tahansa.

”Jopa minä sorrun sopivassa mielentilassa pikapeleihin netissä. Harvoin, mutta joskus.”

Norri laskee netin ansioksi myös sen, että pelaajamäärät ovat nousussa 1990-luvun ja vuosituhannenvaihteen notkahduksen jälkeen.

Mikä shakissa aikoinaan sitten veti Norria itseään puoleensa? Sitä hän ei vieläkään osaa sanoa, vaikka vuosien kuluessa ymmärrys lajista on syventynyt.

”Mahdotonta sanoa, se vaan jotenkin solahti automaattisesti.”

Noiden lapsuusvuosien jälkeen ei ole mennyt päivääkään, ettei Norri olisi miettinyt shakkia.

”Shakki on se, mitä teen ja olen aina tehnyt. Jokin muu voi olla porvarillisesta näkökulmasta muiden mielestä paljon tärkeämpää, mutta mulle se on täysin sivuseikka. Shakki on se, mitä mä olen.”