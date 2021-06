Terijoki

Suomen A-maajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky, 31, oli elementissään torstain lehdistötilaisuudessa Terijoella, kun hän nauratti niin mediaa kuin maajoukkueen muita edustajia jatkuvilla letkautuksillaan.

Puhetulvassa tuli käytyä läpi muun muassa hänen ennen otteluita harrastamansa rutiinit vessassa ja mitä kummaa hän on pakannut mukaansa matkaan ensimmäisenä asiana.

Kun Joel Pohjanpalo oli sanonut omassa osuudessaan, että hän on ollut harjoituksissa hyvässä maalivireessä, eikä Hradecky ole saanut montaa palloa kiinni, oli vastaus heti valmiina.

”Ensinnäkin kiitokset Jollelle siitä, että hän ei lähtenyt kertomaan siitä keskinäisestä Bundesliiga-ottelustamme. Siinä lahjoitin yhden maalin Jollelle. Olisi kiva, jos Kasper Schmeichel, Anton Shunin tai Thibaut Courtois antaisi sellaisen. Jolle on vahva boksissa ja osoittanut sen myöskin treeneissä”, Hradecky sanoi.

Sitten tuli kuitin paikka.

”En tiedä, oletteko huomanneet, että meillä on ensimmäistä kertaa tällä matkalla kaksi huoltajaa. Palloja on lähtenyt sen verran aitojen yli, että on tarvittu kaksi miestä hakemaan niitä.”

Hradecky tuntee hyvin, miten hyviä pelaajia Tanskan joukkue marssittaa Suomea vastaan lauantaina Kööpenhaminan Parken-stadionilla.

Saksan Bundesliigassa hän on pelannut muun muassa Borussia Dortmundin keskikenttäpelaaja Thomas Delaneya ja RB Leipzigin Youssif Poulsenia vastaan. Toppari Andreas Christensenin isä oli Brøndbyn maalivahtivalmentaja, kun Hradecky pelasi siellä.

”On huono puoli pelata niitä vastaan, kun ne ovat niin hyviä. Joka pelipaikalle on maailmanluokan pelaaja, ja jopa meidän vastaavaa parempi”, Hradecky sanoi, minkä jälkeen Pohjanpalo kääntyi katsomaan Hradeckya kulmat rutussa.

Hradeckyn mukaan Suomen etuna on, että osien summa kasvaa suuremmaksi kuin yksilöt.

”Vaikeuksia tulee, mutta kyllä meiltä pysäytyskeinot löytyy, ja niin kuin Jolle sanoi, tulivoimaa löytyy.”

Hradeckyn mukaan ylpeys joukkueesta on kasvanut, mitä lähemmäksi on päästy EM-turnauksen alkamista.

”Tämän viikon aikana on huomannut, että jokaisella nousee jalka enemmän ja enemmän. Kaikki ovat halunneet käyttää viimeisen näyttöpaikan. Avauksen paikkoja ei ole vielä jaettu. Treeneissä oli tänään terävä meno. Kisat ovat jokaiselle unelmien täyttymys.

”Luulen, että monille se on herkkä hetki, kun Maamme-laulu pamahtaa soimaan Parkenilla [Kööpenhaminassa], ja Suomi vihdoinkin nähdään arvokisoissa. Se on pitkäaikainen unelma, joka yhdistää meitä kaikkia.”

Joel Pohjanpalo vakuuttaa olevansa huippuiskussa.

Huuhkajien ykkösmaalivahti palaa lauantaina Tanskaan, missä hän pelasi kahdeksan kautta Esbjergin ja Brøndbyn joukkueissa.

”Se herättää minussa entistä enemmän näytönhaluja. Haluan näyttää, että Tanskassa viettämäni aika on kehittänyt minua pelaajana. Jopa niinkin paljon, että voin auttaa kaatamaan heidän joukkueensa. Minulla on hienoja muistoja Parkenin stadionilta, jossa on tullut pelattua hyviä paikallisotteluita. On hienoa palata sinne, ja varsinkin tällä joukkueella.”

Hradeckylta kysyttiin, onko hänellä rutiineja ennen otteluita.

”Koronan aikana on ollut huonoa, kun ottelulehtisiä ei enää ole painettu. Sellaisen yleensä otan ja menen matsipaskalle”, Hradecky sanoi ennen kuin taas vakavoitui hetkeksi.

”Se tärkein testi meille on, että emme missään vaiheessa hermostuta ja emme rupea pelkäämään. Keskitymme omaan tekemiseen. Se on tärkein ohje Tanskaa vastaan.”

Hradeckysta muistetaan, miten hän marraskuussa 2019 Liechtenstein-ottelun jälkeen piti huuhkajamaskia päässään ja liihotteli käsiään linnun tavoin. Se ei unohtunut tältäkään matkalta.

”Se oli ensimmäinen asia, jonka pakkasin. Joukkueen ottelun pelaaja joutuu tekemään pikkuliidot naamari päässään joukkueen edessä. On niitä maskeja mukana matkassa muillekin.”

Lehdistötilaisuuden vakavimmasta osuudesta vastasi valmennusryhmään kuuluva videoanalyytikko Henri Lehto, joka kertoi Tanskan joukkueen vahvuuksista.

”Tanskahan on kova joukkue. Niiden tilastot ovat viime ajoilta loistavat. He uhkaavat puolustuslinjamme selustaa, mikä aiheuttaa ongelmia. Meidän pitää puolustaa selustamme hyvin. Jos he pystyvät pelaamaan lyhyillä syötöillä, silloin korostuu meidän keskialueen ja taskujen puolustaminen. Kuten jätkät sanoivat, niin Tanskalla on myös mahdollisuuksia, joihin voimme iskeä.”

”Prässi tulee varmasti olemaan kova. Jos pääsemme sen ohi, sitten on taas tiloja edetä reilusti ja meidän hyökkääjillä saumoja juosta läpi.”

Tanska–Suomi lauantaina kello 19.00 Suomen aikaa. TV2 näyttää ottelun.

