Jalkapallon EM-lopputurnaus kiinnostaa laajasti muitakin kuin jalkapalloa aktiivisesti seuraavia. Lisäksi EM-kisoissa on mukana myös Suomen jalkapallo­maajoukkue, joten kiinnostus on erityisen suurta.

Mitkä EM-kisat? Mitä erityistä siinä on, että Suomi on mukana? Huuhkajat? HS kertoo nyt, mistä tässä on kyse.

Jalkapallon EM-lopputurnaus eli kamppailu jalkapallon Euroopan mestaruudesta pelataan joka neljäs vuosi parillisina vuosina siten, että se vuorottelee jalkapallon MM-kisojen kanssa. Seuraavat MM-kisat pelataan vuonna 2022. Hetkinen... nythän ei ole parillinen vuosi. Aivan oikein, EM-lopputurnaus siirtyi vuodella koronaviruspandemian takia.

EM-lopputurnaus pelataan nyt 16. kerran. Edellisessä vuoden 2016 EM-lopputurnauksessa oli ensimmäisen kerran mukana 24 maata aiemman 16 sijaan. Nyt pelattavassa EM-lopputurnauksessa on myös 24 maata, mutta erona edelliseen, Ranskassa pelattuun lopputurnaukseen, on se, että otteluita pelataan useissa eri maissa.

Miksi otteluita pelataan yhdessätoista eri kaupungissa, jotka sijaitsevat eri maissa? Lyhyt vastaus: koska yksi kaupunki, Irlannin Dublin, putosi aivan loppuvaiheessa isäntäkaupungeista pois...

Pidempi versio: Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) päätti vuonna 2012, että Uefan 60-vuotisjuhlien kunniaksi vuoden 2020 EM-lopputurnaus pelataan 12–13 kaupungissa ympäri Eurooppaa. Idean isänä pidetään Uefan silloista puheenjohtajaa Michel Platinia, joka sittemmin joutui luopumaan pestistään korruption takia.

Useat maat hakivat kisoja ja Uefa valitsi 13 kaupunkia. Näistä Bryssel putosi pois, koska stadionin rakentaminen ei edennyt aikataulussa. Dublinissa ei pelata, koska Irlanti ei pystynyt takaamaan yleisön pääsyä otteluihin. Samasta syystä Bilbao vaihtui Sevillaan.

Jäljelle jäivät Lontoo, Rooma, München, Baku, Pietari, Budapest, Sevilla, Bukarest, Amsterdam, Glasgow ja Kööpenhamina.

Suomi pelaa historiansa ensimmäisen jalkapallon miesten EM-lopputurnausottelun Kööpenhaminan Parken-stadionilla lauantaina.

Jokainen EM-lopputurnaukseen selviytynyt joukkue pelaa alkulohkon ottelunsa kahdessa eri kaupungissa. Esimerkiksi Suomen lohkon ottelut pelataan Kööpenhaminassa ja Pietarissa. Miksi juuri näissä kaupungeissa? Kohtuullisen monimutkaisen lohkoarvontasysteemin perusteella Suomi päätyi B-lohkoon, jossa pelaavat myös Tanska, Venäjä ja Belgia.

Suomi pelaa avausottelunsa lauantaina 12. kesäkuuta kello 19 Kööpenhaminassa. Alkulohkon muut ottelut Suomi pelaa Pietarissa: 16. kesäkuuta kello 16 Venäjää ja 21. kesäkuuta kello 22 Belgiaa vastaan.

Alkulohkoja on kuusi. Jokaisesta lohkosta parhaat kaksi jatkavat neljännes­välieriin sekä myös parhaat neljä lohkokolmosta. Näin neljännesvälieriin saadaan 16 maata. Neljännesvälieristä lähtien vain voittajat jatkavat eli puolivälieriin selviytyy kahdeksan maata, välieriin neljä ja loppuotteluun kaksi maata. EM-kisoissa ei pelata pronssiottelua.

Miten Suomi selviytyi EM-lopputurnaukseen ja mitä erityistä siinä on?

Lopputurnaukseen pääsee alkukarsintojen perusteella. Euroopan maat oli jaettu kymmeneen karsintalohkoon, ja jokaisesta lohkosta parhaat kaksi selviytyivät lopputurnaukseen. Suomi oli J-lohkon kakkonen Italian jälkeen, joten paikka EM-lopputurnaukseen sinetöityi. Karsinnat järjestettiin jo vuonna 2019, kun tarkoitus oli EM-kisat kesällä 2020.

Hetkinen, kymmenen karsintalohkoa ja vain kaksi per lohko kisoihin: se on yhteensä vain 20 maata. Kyllä, loput neljä maata valikoituivat Kansojen liigan otteluiden perusteella... Suomellakin olisi ollut takaportti, sillä Suomi olisi selviytynyt Kansojen liigan jatkopeleihin, mutta sitä ei nyt tarvittu. Kansojen liiga on eräänlainen ystävyysottelujen kilpailullisempi muoto, mutta ei siitä tässä nyt enempää.

Suomen selviytymisessä EM-lopputurnaukseen on erityistä se, että Suomi ei ole koskaan aiemmin pelannut jalkapallon miesten EM-lopputurnauksessa. Suomi ei ole koskaan pelannut myöskään MM-turnauksessa.

Eli kun ottelu Tanskaa vastaan alkaa lauantaina kello 19, se on ensimmäinen kerta koskaan, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa jalkapallon arvoturnauksessa.

Voiko Suomi myös menestyä EM-lopputurnauksessa? Yllätyksiä on tapahtunut ennenkin jalkapallossa, joten kaikki on mahdollista. Raaka fakta on se, että Suomi on Fifa-rankingissa (maat laitettu järjestykseen menestyksen perusteella) sijalla 54. EM-lopputurnauksessa pelaavista maista vain Pohjois-Makedonia on alempana: 62:s.

Suomen alkulohkon maista Belgia on ”vaatimattomasti” Fifa-rankingin ykkönen, Tanska kymmenes ja Venäjä 38:s.

Ja yksi olennainen asia: Suomen maajoukkuetta kutsutaan lempinimellä ”huuhkajat”. Lempinimi syntyi vuonna 2007, kun Bubiksi nimetty huuhkaja lensi kesken ottelun Olympiastadionin nurmelle ja muun muassa maalipuiden päälle. Menossa oli Suomen ja Belgian EM-karsintaottelu, jonka Suomi voitti 2–0.

Bubi-huuhkaja lensi Olympiastadionilla maalipuiden yläpuolella 6. kesäkuuta 2007.

Ketkä ovat ennakkosuosikkeja?

Suomen lohkon Belgia on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Myös Englannille ja Ranskalle on povattu menestystä.

Vuoden 2016 EM-lopputurnauksen voittanut Portugali on lisäksi monien asiantuntijoiden papereissa vahvoilla. Menestymisen viittaa on asetettu myös Italian, Saksan ja Espanjan harteille.

Vuoden 2018 maailmanmestari Ranska ja vuoden 2016 Euroopan mestari Portugali arvottiin kaiken lisäksi samaan alkulohkoon: joukkueet kohtaavat 23. kesäkuuta. Samassa lohkossa on myös Saksa sekä Unkari, joten kyseessä on niin sanottu kuoleman lohko eli erityisen tasainen ja tasokas alkulohko.

