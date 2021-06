Nelikon muodostavat kokonaan eri pelaajat kuin edellisessä olympiaturnauksessa Riossa.

Sanna Nuutinen pelasi Guadalminan kentällä naisten Euroopan-kiertueen (LET) kilpailussa Espanjassa marraskuussa 2020.

Suomen pelaajat Tokion olympialaisten golfturnaukseen ovat käytännössä selvillä.

Olympialaisiin pääsee naisten ja miesten maailmanlistoilta kaksi parasta suomalaista.

Naisissa he ovat Matilda Castren (tämän viikon listalla 158:s) ja Sanna Nuutinen (243:s) sekä miehissä Sami Välimäki (113:s) ja Kalle Samooja (115:s).

Kyseessä on odotettu nelikko, joka on ollut hahmollaan jo pidemmän aikaa. Vaihtuvuus vuoden 2016 olympiaturnauksesta on sataprosenttinen, sillä kukaan tästä nelikosta ei ollut mukana Rion kisoissa.

Naisissa Ursula Wikström on maailmanlistalla sijalla 313. Hän kavensi Nuutisen etumatkaa uran seitsemännellä kakkossijalla Euroopan-kiertueen toissa viikon kilpailussa Italiassa.

Rion olympiaturnauksessa pelanneelta Wikströmiltä loppuvat kuitenkin kesken mahdollisuudet kiivetä rankingissa, sillä tämän viikon jälkeen on jäljellä enää juhannuksena Tšekissä pelattava kilpailu, ennen kuin olympiaranking sulkeutuu.

Miehissä ranking menee kiinni jo viikkoa aikaisemmin major-kilpailu US Openin jälkeen.

Suomen miesten olympiakaksikoksi sinetöityi Välimäki ja Samooja sen jälkeen, kun Mikko Korhonen yllättäen ilmoitti, että hän ei lähde Kaliforniassa pelattavaan US Openiin, vaikka hän oli saanut sinne paikan Euroopan-kiertueen kolmen kilpailun minirankingista.

Suomen tulevista olympiapelaajista Castren, Nuutinen ja Samooja ovat olleet viime aikoina vahvassa vireessä.

Castren sijoittui viime viikolla uransa toisessa major-kilpailussa US Openissa 30:nneksi. Se oli laadukas suoritus erittäin vaikealla The Olympic Clubin kentällä San Franciscossa.

Tämän viikon LPGA-kiertueen kisan Daly Cityssä Kaliforniassa Castren aloitti torstaina mainiosti. Hän pelasi avauskierroksen 71 lyönnillä (yksi alle parin) ja jakaa 14. sijaa.

Nuutinen on yltänyt tämän kauden jokaisessa kolmessa kilpailussaan Euroopan-kiertueella kymmenen parhaan joukkoon. Tuorein sijoitus viime viikolla Ranskassa oli kolmas.

Torstaina Göteborgin lähellä Ruotsissa alkaneessa naisten ja miesten harvinaisessa yhteiskilpailussa Nuutinen pelasi avauskierroksen tulokseen 68 eli neljä alle parin.

Samassa kilpailussa Samooja oli ensimmäisen päivän jälkeen vain lyönnin päässä kärjestä tuloksella 65.

Suomessa keskinäinen kilpailu olympiapaikoista on ollut verrattain vähäistä, koska kärki on kapea.

Toisin on tilanne golfin mahtimaissa, etenkin USA:ssa ja Etelä-Koreassa.

Kahden pelaajan maakiintiö ei päde maailmanlistan 15 parhaan osalta, vaan sieltä mukaan pääsee yhdestä maasta enintään neljä pelaajaa.

Miesten maailmanlistalla 15 parhaan joukossa on nyt kymmenen amerikkalaista. Ykköspelaaja Dustin Johnson on tosin ilmoittanut, että hän ei lähde olympialaisiin.

Naisten maailmanlistalla 15 parhaan joukossa on tällä hetkellä neljä amerikkalaista ja neljä korealaista.

Miesten hallitseva olympiavoittaja Justin Rose ei näillä näkymin pääse puolustamaan titteliään, koska ei ole kahden parhaan englantilaisen joukossa.

Sen sijaan naisten olympiavoittaja, korealainen Inbee Park on tällä hetkellä maailmanlistalla toisena ja mukana kisoissa

