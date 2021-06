Huuhkajien kannattajat ovat saapuneet tanskan­maalle. Monille heistä Suomen miesten jalkapallo­maajoukkueen ensimmäinen arvokisa­ottelu on tapahtuma, jota ei voinut jättää välistä.

Kööpenhamina

Perjantaina iltapäivällä pieni pala Kööpenhaminaa on sinivalkoinen.

Kaupungin kuuluisan Tivolin sisäänkäyntiä vastapäätä liehuu Suomen lippu. Tai ei ihan liehu, mutta roikkuu kunniakkaasti puiden väliin ripustettuna kuitenkin.

Paikka on Old Irish Pubin kulmaus Vesterbrogaden varrella. Parin urheiluhistoriallisen päivän ajan se on Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajien kantapaikka – Old Finnish Pub tai kantakrouvi, miten vain.

Pubin terassilla istuu sinivalkoisiin pukeutuneita miehiä. He ovat yhden yön odotuksen päässä sukupolvien unelmasta, josta on tulossa totta.

Lauantaina illansuussa Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat kohtaa kaikkien aikojen ensimmäisessä arvoturnausottelussaan Tanskan Kööpenhaminassa.

”Luulin illalla, että nukkuisin rauhallisen yön”, Kimmo Elfvengren sanoo. ”Mutta mitä vielä, puoli kuudesta asti tärisin täpinästä. Se oli kuin esikoisen syntymää olisi odottanut.”

Elfvengren on ollut järjestämässä Suomen maajoukkueen kannattajaryhmän lentomatkaa Kööpenhaminaan ja bussimatkoja Venäjälle ensi maanantaille, kun Pietari vaihtuu Suomen pelipaikaksi kahteen seuraavaan alkulohkon otteluun.

Tanskaan saapunut ryhmä välttyi Kasturpin lentoasemalla pakollisilta koronatesteiltä, sillä Tanska päätti höllentää koronarajoituksiaan. Vielä torstaina testattiin lapsia lukuun ottamatta kaikki matkustajat, jotka eivät olleet saaneet kahta rokotusta tai sairastaneet koronaviruksen aiheuttamaa tautia.

Pikatesteihin jonottamiseen ja tuloksen saamiseen kesti kahdesta kolmeen tuntia.

”Me tulimme vapaaehtoisen testin kautta, kaikki sujui loistavasti”, Elfvengren kertoo.

Kannattajien testitulokset valmistuvat 24—48 tunnin kuluessa. Ilman testitulosta Suomen ottelun katsomoon ei ole asiaa. Ottelu alkaa kello 18 paikallista aikaa.

”Jos tulos ei näytä ehtivän, niin sitten mennään pikatestiin. Ei mitään väliä, mitä se maksaa”, Elfvengren sanoo.

Tanskassa testit ovat Suomeen verrattuna halpoja. Halvimmillaan testin saa kymmenillä euroilla.

Kimmo Elfvengren suomalaisten kannattajien tukikohdan eli irlantilaisen pubin edustalla Kööpenhaminassa.

Marssia ottelupaikalle Parkenin stadionille Suomen kannattajat eivät aio järjestää.

”Ne ovat kiellettyjä, mutta saattaa olla, että ikään kuin sattumoisin meitä lähtee siihen suuntaan vähän isompi porukka yhtä aikaa”, Elfvengren virnistää.

Kannattajaryhmän keskuudessa on varauduttu myös reissussa rähjääntymiseen ja monenlaisiin kisamatkaa koetteleviin kommelluksiin. Varalippuja on muutamia jemmassa tikettinsä hukanneille, ja kysyjiä sekä vaikeuksiin joutuneita varten pidetään puhelinpäivystystä.

”Kysymyksiä on paljon”, Elfvengren naurahtaa ja pudistelee päätään.

”Ja joku hukkaa kännykkänsä ja muutakin.”

Parkenin jalkapallostadionille odotetaan noin 2 700:aa Suomen kannattajaa. Ehkä jopa kolmeatuhatta.

Elfvengrenin mukaan kannattajayhdistyksen väkeä on tullut lentäen Kööpenhaminaan noin 800 ihmistä.

”Plus ne jotka ovat tulleet autoilla ja muuten. Tuhat menee varmaan rikki.”

Tanskaan on Elfvengrenin mukaan ollut mukavampi matkustaa kuin Pietariin, jonka pahenevista koronaluvuista on mahdoton saada luotettavaa tietoa.

Espoolainen Peik Laurila sanoo, ettei ole laskenut, paljonko reissu Kööpenhaminaan on maksanut. Eikä summalla olisi väliäkään.

Hän päätti lähteä paikalle Huuhkajien ensimmäiseen arvoturnausotteluun silloin, kun ratkaisevan Liechtenstein-ottelun jälkeen juoksi satojen muiden tavoin kentälle juhlimaan.

”Päätin, että täällä ollaan”, Laurila sanoo ja hymyilee.

Laurilalla on liput myös Huuhkajien Pietarissa pelattaviin otteluihin Venäjää ja Belgiaa vastaan, mutta hän päättää vasta Kööpenhaminan jälkeen, lähteekö matkaan.

Pietarin koronaturvallisuus ei herätä luottamusta hänessäkään.

Kansojen liigan ja EM-karsintojen Huuhkajien kotipelit Laurila sanoo käyneensä katsomassa likimain kaikki.

”Täälläkin Suomi tekee maaleja. Tanska painaa päälle ja Suomi pääsee vastahyökkäyksiin. Sitten loppuhetkillä räjähtää: 1–2”, Laurila ennustaa.

Elfvengrenin mukaan lopputulosta ei tarvitse edes toivoa.

”Hyvin käy. Lauantaina vietetään tanskalaisten hautajaisia”, hän huikkaa.

Huuhkajativolissa usko on vahva.

