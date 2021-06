Kapteenin läsnäolo on ollut ratkaisevassa asemassa Suomen menestyksessä.

Pystyykö Suomi lähestymään lauantain Tanska-mittelöä tavallisena jalkapallo-otteluna? Sitähän se ei millään muotoa ole, mutta pelaajien on pakko ajatella niin, jotta lataus ei mene yli.

Siihen tiivistyy kaikki historiallisen hetken aattona.

Suomi tuli ja loikkasi vihdoin runsaat puolitoista vuotta sitten Helsingissä yli arvokisakynnyksen. Se oli kovan joukkueen kova temppu.

Nyt Kööpenhaminassa Markku Kanervan ryhmä joutuu karsintoja ankarampaan testiin. EM-kisojen avauspeli mittaa Suomen pelaajien henkistä kapasiteettia koko Euroopan edessä. Pelkkä osallistuminen ei riitä – se ei saa riittää.

Markku Kanerva asetteli keppejä Huuhkajien harjoituksia varten.

Kanerva lääkitsee omaa jännitystään kahdella tavalla.

”Toivottavasti saan nukuttua hyvin yöllä ja päikkäreillä. Liikunta on toinen tärkeä rutiini”, Suomen käskijä sanoi perjantaina Kööpenhaminassa yhtä varmalla äänellä kuin aina.

Pelaajat kuulevat kokoonpanon lauantaina aamuverryttelyn yhteydessä.

”Se on tuttu tapa kaikille. Rauhallisuus tulee rutiineista ja siitä, että olemme saaneet tehtyä kaikki suunnitellut asiat ennen peliä”, valmentaja totesi.

Huuhkajat saapui Tanskaan perjantaina ja otti illalla tuntumaa Parkenin nurmimattoon.

”Kunnolla pääpalloon! Huomenna voitetaan ne kaikki”, fysioterapeutti Jari-Pekka Keurulainen kannusti treenien aluksi.

Suomi joutuu tulikuuman Tanskan käsittelyyn Kanervan päävalmentaja-ajan huonoimmassa tuloskunnossa. Huuhkajat ei ole voittanut kuuteen peliin, eikä onnistunut maalinteossa valmistavissa peleissä Ruotsia ja Viroa vastaan.

Toki tilanne on merkittävästi parempi kuin vuosina 2015–2016, jolloin Suomi pelasi 13 peliä (0–4–9) putkeen ilman voittoa maalierolla 6–24. Tämän sotkun selvitti päävalmentajaksi ylennetty Kanerva.

Nyt hänen kohdallaan kysymyksiä herättää lähinnä ryhmitys.

Kanerva on suosinut viime ajat kolmen topparin linjaa, kun EM-karsinnoissa parhaat tulokset tulivat neljän alakerralla, jossa keskustan muurasivat Joona Toivio ja Paulus Arajuuri. Isoimmissa voitoissa Glen Kamara ja Tim Sparv pelasivat heidän edessään niin ikään 90-minuuttisia ja suojelivat Suomen kaikkein pyhintä.

Kapteeni Sparvin merkitys Suomelle on ollut massiivinen. Kun hän on pelannut täydet minuutit, Huuhkajat on voittanut seitsemän viimeisintä peliä päästämättä maaliakaan (11–0). Valitettavasti mies ei ole kyennyt viime aikoina juuri pelaamaan ysikymppisiä.

Sparv vakuuttaa olevansa terve. Polvivamma ei enää kiusaa miestä.

Pystytkö pelaamaan tarvittaessa koko 90-minuuttisen?

”Olen valmis pelaamaan. Katsotaan, jos saan pelata lauantaina”, Sparv heitti palloa Kanervan suuntaan.

Huuhkajat on rankattu monissa arvioissa ennakolta EM-turnauksen heikoimmaksi joukkueeksi. Kaksikko myöntää Suomen altavastaaja-aseman, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa kolmea tappiota.

”Olemme altavastaajia nyt, mutta emme enää kisojen jälkeen”, Sparv paalutti.

”Muut maat miettivät, ettei Suomelle saa menettää pisteitä. Olemme kuitenkin näyttäneet kykymme myös parhaita vastaan”, Kanerva kommentoi.

Kanervalla ei ollut vaikeuksia listata Suomen vahvuuksia kansainvälisen lehdistön edessä. Vahva joukkuehenki ja yhtenäisyys luovat pohjan tiiviille puolustuspelille. Pelaajien rohkeus taas on keino järkyttää vastustajia.

Perjantain infossa esiintyi myös Teemu Pukki. Sparvin tavoin hänenkin pelikuntonsa on pieni kysymysmerkki, mutta kaiken pitäisi olla kunnossa nilkkavaivan jälkeen.

Pukki sanoi odottaneensa lauantaipäivää kauan ja myönsi jännityksen.

"Pieni jännitys tekee vain hyvää. Suomessa on futisbuumi päällä, joten jännitystä on varmasti kaikilla. Pelaajilla, teillä, faneilla ja ihan kaikilla”, Pukki tuumasi.

Tanska on ollut tärkeä maa Suomen EM-pelaajille, sillä Huuhkajien 26 EM-kisapelaajasta peräti yhdeksän on pelannut jossain vaiheessa tanskalaisseurassa. Suomen avainpelaajista Lukas Hradecký eteni huipulle Esbjergin ja Bröndbyn kautta. Tim Sparvista tuli Midtjyllandissa seuralegenda ja Teemu Pukki latoi maaleja Bröndbyssä.

”On hienoa pelata ensimmäinen EM-matsi juuri Tanskassa, koska minulle on täältä niin hienoja muistoja”, Pukki tunnelmoi perjantaina.

Maalitykki odottaa erityisesti Christian Norgaardin kohtaamista. Kaksikko tuli tutuksi Bröndbyssä ja on iskenyt yhteen Englannin kakkostasolla. Sekä Pukin Norwich että Norgaardin Brentford nousivat ensi kaudeksi Valioliigaan.

Pukki toivoi vanhalle pelikaverilleen vastuuta EM-kisoissa, mutta se saattaa olla tiukassa.

Sparvilla on monta tuttua Tanskan joukkueessa.

”Tanska oli kotini kuusi vuotta, joten tämä on erityistä minulle. Tiedän, että te luulette Tanskan menevän tästä lohkosta helposti jatkoon”, Sparv kohdisti sanansa tanskalaismedialle.

Tällä hetkellä tanskalaisseuran kirjoilla on vain Pyry Soiri (Esbjerg).

EM-kisojen ottelu Tanska–Suomi lauantaina kello 19 Suomen aikaa.