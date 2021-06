Suomen olympiajoukkueeseen valittiin yhdeksän uutta urheilijaa.

Suomen joukkue Tokion olympialaisiin kasvoi perjantaina yhdeksällä urheilijalla.

Suomen Olympiakomitean hallitus vahvisti Huippu-urheiluyksikön tekemät olympiavalinnat, ja valituiksi tulivat ampumaurheilijat Eetu Kallioinen ja Lari Pesonen (haulikko skeet), sulkapalloilija Kalle Koljonen (kaksinpeli), uimari Fanny Teijonsalo (50 metrin vapaauinti) sekä yleisurheilijat Senni Salminen (kolmiloikka), Jarkko Kinnunen (50 kilometrin kilpakävely), Elmo Lakka (110 metrin aitajuoksu) sekä Reetta Hurske ja Annimari Korte (100 metrin aitajuoksu).

Suomen joukkueeseen on nyt valittu yhteensä 27 urheilijaa.

”Kevään ja alkukesän tulokset ovat olleet ilahduttavan hyviä laajalla rintamalla. Sulkapallon, uinnin ja ampumaurheilun EM-kisat sekä yleisurheilukauden avaus ovat tarjonneet hienoja suomalaishetkiä. Yleisurheilijoita on valittu nyt jo kymmenen, joten uskon vahvasti, että Tokiossa nähdään selvästi suurempi yleisurheilujoukkue kuin Riossa 2016”, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sano tiedotteessa.

Lehtimäen mukaan tavoitteena on saada jalkeille noin 50 urheilijan olympiajoukkue.

Neljänsiin olympialaisiinsa valitulle kilpakävelijä Jarkko Kinnuselle, 37, Tokion kisoihin liittyy sekä iloa että haikeutta, sillä 50 kilometrin kilpakävelyssä ratkotaan olympiamitalit näillä näkymin viimeistä kertaa.

”Kyllä siihen liittyy paljon haikeita tunteita, että oma hieno laji katoaa kisaohjelmasta Tokion jälkeen. Mutta toki fokus on kisaa kohti mentäessä tiukasti omassa suorituksessa ja positiivisissa tunteissa”, Kinnunen sanoo tiedotteessa.

”Suomen edustaminen neljä kertaa olympialaisissa on enemmän kuin osasin jalasjärveläisenä pikkupoikana edes unelmoida. Että on saanut vetää siniristipaidassa täysillä ja omilla äärirajoilla – se on sanoinkuvaamattoman hienoa”, Kinnunen tunnelmoi.