HS matkusti suomalaisten jalkapallokannattajien bussissa Helsingistä Vaalimaalle.

Helsinki–Vaalimaa

Eihän tämän näin pitänyt mennä.

Helsinkiläisen Karin odottama matka jalkapallon EM-kisoihin päättyi maanantaina alkuillasta Suomen ja Venäjän rajalla, ja suuntana oli Pietarin sijaan Helsinki.

”En voi syyttää Venäjän viranomaisia. Niillä on omat ohjeet, minkä mukaan pelataan”, Kari kertoo.

"Jos rupean jotain ihmisiä syyttämään, niin omaa itseä. Olen itse nämä ohjeet lukenut.”

Tässä jutussa vain etunimellään esiintyvä Kari kritisoi myös Suomen maajoukkueen kannattajia (SMJK) mielestään puutteellisesta ohjeistuksesta.

”Siinä ei ollut riittävän selvästi sitä, että Venäjän rajan ylittämiseen tarvitsee olla fanikortti”, hän sanoo ja lisää olevansa ”suoraan sanottuna aika kiukkuinen”.

Fanikortilla Kari tarkoitti pakollista Fan-ID:tä, jollainen oli käytössä myös MM-kisoissa 2018. Sen tarpeellisuudesta mainitaan Pohjoiskaarteen verkkosivuilla.

Kari ei ollut ainoa Vaalimaan rajanylityspaikalla käännytetty matkalainen. Suurin osa noin 40 bussimatkaajasta jatkoi matkaansa normaalisti Pietariin.

Tunnelma bussissa oli Suomen puolella varovaisen innostunut ja odottava, muttei mitenkään äärimmäisen riehakas.

”Tämä on ollut todella hyvä matka. Tykkään itse näistä fani- ja urheiluporukoista: meininki on hyvä, ja kuskin kannalta nämä ovat kivoja reissuja”, Ari Luoma sanoo.

Bussinkuljettaja Ari Luoma ajoi Huuhkajien kannattajat kohti Pietaria.

Vekka Toursin bussia ajava Luoma tekee EM-kisojen aikana neljä edestakaista bussireissua Pietariin.

”Venäjän tulli on aina vähän omanlaisensa, mutta nyt on luvattu, että on aika helppoa. Toivon, että lupaus pitää”, Luoma toteaa taukopaikalla Pyhtäällä.

Toive ei aivan toteutunut, sillä rajanylitys ei ollut nopeimmasta päästä.

Matkalaisilta edellytettiin todistusta negatiivisesta koronatestistä, mutta silti jokaiselta otettiin kolme näytettä: yksi molemmista sieraimista ja yksi kurkusta.

Rajaviranomaiset olivat myös tarkemman matkustajaluettelon perään.

Kannattajat nostattivat matkan aikana yhteishenkeä aiheeseen sopivalla musiikilla. Bussin epäviralliseksi dj:ksi päätynyt Julius Lastunen luukutti muun muassa Tommi Läntisen Via Dolorosaa ja Niilan Sukupolvien unelmaa.

”Minä vain ajauduin tähän asemaan. Tein matkalla bussipysäkille listan futisaiheisista biiseistä, mistä tykkään tosi paljon”, Lastunen sanoo.

”Nämä ovat omaan korvaan täydellisiä tälle matkalle.”

Julius Lastunen hoiti bussissa dj:n tehtäviä.

Huuhkajien kannattajat saivat Kööpenhaminassa ansaittua huomiota myötätuntoisesta käyttäytymisestään Christian Erikseniä kohtaan.

Eriksenin sydänpysähdys puhutti kannattajia bussimatkallakin.

”En osaa olla tyytyväinen voitosta. Onneksi Eriksen on elossa, se on mahtava juttu”, Joni Kiiskilä sanoo.

”Kyllä siitä ottelusta vähän lähti fiilis sen jälkeen, eikä sitä samalla tavalla juhlinut”, paikan päällä peliä seurannut Lauri Luomanen lisää.

Sekä Kiiskilä että Luomanen viettävät Pietarissa kahdeksan päivää. Keskiviikon Venäjä-peli on Kiiskilälle ensimmäinen Huuhkajien arvokisaottelu paikan päällä.

”Olen ollut aina sitä mieltä, että Suomen pitäisi pelata tuolla [arvokisoissa], koska uskon Suomen olevan turnausjoukkue.”

Kannattajien bussimatka sujui Suomen rajojen sisäpuolella hillitysti ja jopa lapsiystävällisesti, vaikka janojuoma maistuikin yhdelle jos toiselle matkaajalle.

”Ilman on lämmin, seura on hyvää ja peli mitä mahtavinta, niin ei voisi paremmin asiat olla”, Tatu Kotkalaakso tiivistää.

Myös Kotkalaakso viettää Pietarissa kahdeksan päivää ja aikoo nauttia ”viskin jos toisenkin”. Tavoitteena on päästä perillä kylpylään oloja parantelemaan.

Aaro Kuivalainen pohtii, kuinka varuillaan Pietarissa pitäisi koronaviruksen vuoksi olla. Hän on saanut ensimmäisen koronarokotteen.

”Vähän tuntuu, että tunnelma on jännittynyt siinä mielessä, että ei tiedetä, mikä se Venäjän meininki on tällä hetkellä”, hän sanoo.

Suomen maajoukkueen kannattajien sihteeri Aaro Kuivalainen miettii, miten varuillaan koronatilanteen takia pitäisi olla.

Venäjän koronatilanne kolkuttaa myös Janne Soinisen takaraivossa, mutta päätös kisamatkasta oli hänen mukaansa helppo.

”En matkustelisi tänä aikana, jos ei olisi kisoja”, hän lisää.

”Ei muuta kun lippu korkealla ja voittoa hakemaan”, samassa seurueessa matkannut Olli Rinne sanoo.

Monen suomalaisen Pietarin-matkaajan ohjelmaan kuuluu Huuhkajien pelien lisäksi myös perjantainen Ruotsi–Slovakia. Yksi heistä on Juha Lehtelä, joka kiertää kaikki Huuhkajien alkulohko-ottelut. Hän palasi Tanskasta sunnuntaina.

”Niin sanotusti tunteiden vuoristorataa oli matsi. Hyvä tulos, mutta ikäviä asioita tapahtui”, Lehtelä sanoo ja kertoo nauttivansa kisamatkasta isommalla joukolla.

”Kivahan se on, että on samanhenkistä porukkaa.”

Myös Riitta Arhio ja Timo Aitamurto nähdään niin Huuhkajien kuin Ruotsin ottelussa. Bussimatka sujui heidän mukaansa leppoisasti.

”Mukavaa musiikkia, ja rauhallista ja mukavaa menoa”, Arhio sanoo.

”Tanska-voitto nosti odotuksia, ja nyt lähdetään realistisesti hakemaan kolmea lisäpistettä ja jatkopaikkaa”, Aitamurto lisää.