Laitatopparien, keskikentän laitapelaajien ja laitapakkien yhteistyön pitää olla saumatonta, kun Suomi ohjaa Tanskan peliä laitoihin EM-kisojen avausottelussa tänään, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Nyt se alkaa. Tänään koittaa kauan odotettu hetki, jolloin Suomi on vihdoinkin osa kansainvälistä jalkapalloperhettä yhdellä sen suurimmista areenoista: miesten jalkapallon EM-turnauksessa.

Siitä tulee häkellyttävä hetki. Ei ihme, että kannattajilta loppuvat jo sanat, joilla hehkuttaa edessä olevaa juhlaa. Matkalla Pietarista Kööpenhaminaan tuttuni Helsinki-Vantaan lentokentällä tiivisti tunnelmat sanaan: ”mageeta”. Lentokenttävirkailija ja kioskinmyyjä olivat innoissaan matkani kohteesta. Tuntuu siltä, että Huuhkajien taivalta seuraa koko Suomi.

Lauantaina Parken-stadionilla toteutuvat suomalaisten unelmat lopullisesti. Kotikatsomoissa tunnetaan pakahduttavaa ylpeyttä ja Maamme-laulun soidessa on todennäköisesti yhden jos toisenkin pelaajan vaikeata padota liikutustaan.

Huuhkajat harjoitteli neljä päivää Pietarin kupeessa Terijoella ennen matkaansa kohti historiansa ensimmäistä arvoturnausottelua Kööpenhaminan Parken-stadionilla.

Vaikka korona rajoittikin median pääsyä joukkueen pakeille, oli lyhyissäkin tilaisuuksissa nähtävissä intoa, jännitystä ja rentoutta. Huumori kupli lehdistötilaisuudessa ja harjoituskentällä.

Suomen ykkösmaalivahdin Lukas Hradeckýn riemu kuohui kuin hätäisesti kaadettu olut, kun häntä haastateltiin BBC Worldin podcastiin. Haastattelun jälkeen toinen juontaja, entinen Skotlannin maajoukkuepelaaja Pat Nevin totesi, että Suomen joukkueella on asenne kuin Englannin cupin välieriin päässeellä amatöörijoukkueella. He ovat pitämässä hauskaa.

Hauskuus on tärkeätä, eikä sitä olisi ilman uskoa omaan juttuun. Kuten monesti on kerrottu nykyisestä maajoukkueesta, on sen vahvuutena yhtenäisyys, joka näkyy hyvänä yhteishenkenä. Siitä hyvästä yhteishengestä syntyy rentous, kun pelaajat voivat olla kukin sellaisia kuin ovat. Rentoutta edesauttaa myös pelaajien luottamus tehtyyn työhön, joka on tuonut pelaajat tähän pisteeseen.

Suomen joukkueen ja valmennuksen vahvuutena on koko Markku Kanervan päävalmentajakauden ollut valmistautuminen. Joukkue on tiennyt tasan tarkkaan, mitä vastustaja tekee kussakin tilanteessa ja mihin se pystyy.

Lauantaina Parkenilla Huuhkajat tietää, miten vaarallinen Tanska on, jos se pääsee murtamaan Suomen puolustuslinjan. Uhka on koko ajan olemassa, se vain pitää torjua.

Teemu Pukin pitää prässätä huipputarkkoja pitkiä syöttöjä antavan Simon Kjærin oikea jalka pimentoon. Tim Sparvin ja Glen Kamaran ja topparien pitää estää Tanskan hyökkääjiä kääntymästä pallon kanssa kasvot maalia kohti Suomen linjojen välissä.

Laitatopparien, keskikentän laitapelaajien ja laitapakkien yhteistyön pitää olla saumatonta, kun Suomi ohjaa Tanskan peliä laitoihin. Siellä on vaaran paikka, mutta myös mahdollisuus. Jos Suomi saa sieltä riistettyä pallon, ja käännettyä pelin nopeasti, voi tie olla auki Teemu Pukille.

Pukki on kohdannut kahdesti aiemmin Leicester Cityä edustavan Tanskan maalivahdin Kasper Schmeichelin eikä ole vielä hävinnyt. Kerran hän on tehnyt ottelun ainoaksi jääneen maalin Schmeichelin taakse. Sellainen on tilauksessa myös lauantaina.

