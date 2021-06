Tanskalaiset opiskelijat suhtautuvat humoristisen ymmärtäväisesti suomalaisten EM-haaveisiin.

Bethel Makumbu näytti opiskelukavereilleen Amanda Sofia May Sorensenille ja Trine Hagen Aldrupille miten palloa pusketaan.

Kööpenhamina

Huuhkajien lauantai-illan ottelu Tanskaa vastaan on tärkeä suomalaisille, mutta sitä se on myös tanskalaisille nuorille – humoristisuuteen asti.

Heille ottelun lopputulos on selviö: 3–1. Tanska voittaa.

Ei kai nyt sentään, älkää viitsikö!

”Tiedän Teemu Pukin. Hän tekee maalin”, Tobias Urhoej pehmentelee lämpimänä iltapäivänä Parkenin stadionin liepeillä kööpenhaminalaisella puistonurmella.

Hän on siellä hengaamassa ja höntsäämässä puistofutista yhdessä opiskelukavereidensa kanssa. He kaikki opiskelevat toiminnallista terapiaa kööpenhaminalaisessa ammattikorkeakoulussa.

”Belgia voittaa lohkon, Tanska on toinen. Sitten tulevat Venäjä ja Suomi. Suomi voi voittaa Venäjän”, Urhoej pohtii.

Bethel Makumbu on tylympi.

”Suomi ei pärjää, teillä ei ole tarpeeksi pelaajia kovissa liigoissa.”

Ai, ei? Maalivahti Lukas Hradecky pelaa Bundesliigaa Bayer Leverkusenissa.

”Leverkusen ei ole huippuseura.”

Hyökkääjä Joel Pohjanpalo tykittää maaleja Bundesliigaa Union Berlinissä.

”Union ei ole kova.”

Fredrik Jenseniä ja Augsburgia en mainitse. Ilmeisesti tanskalaisille opiskelijoille Bundesliiga on jotain kakkostasoa.

Bethel Makumbu, Amanda Sofia May Sorensen, Trine Hagen Aldrup, Darcy Nishimwe ja Tobias Urhoej viettivät perjatai-iltaa pelaamalla jalkapalloa puistossa. Suomelle he eivät EM-jalkapallosta paljon lupaa.

Urhoej kuitenkin muistelee, että Pukki pelasi Tanskassa ja Lukas Hradecky myös, mutta muita Tanskassa pelanneita hän ei luettele. Suomen maajoukkueessa heitä ovat Jesse Joronen (Horsens, FCK), Paulus Arajuuri (Bröndby), Daniel O’Shaughnessy (Midtjylland), Jukka Raitala ( Vestsjaelland, Aalborg), Pyry Soiri (Esbjerg), Tim Sparv (Midtjylland), Joni Kauko (Randers, Esbjerg).

”Kyllä Suomella on mahdollisuudet voittaa ottelu”, Darcy Nishimwe silittelee muiden puheita.

”Darcy on kiltti”, Urhoej sanoo terapeuttisen lempeään sävyyn.

”Ei, ei!”

”Suomella on hyvä joukkue. Jos he pelaavat yhdessä joukkueena, he voivat voittaa. Minä uskon aina altavastaajiin”, Nishimwe hymyilee.

Niinpä. Kiltteys on hyvä asia, ja kun usko siirtää vuoria, pari tasaista Tanskaa ei tunnu missään.

