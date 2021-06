Konkarimaalivahti linjasi NHL-uransa jatkoa.

Boston Bruinsin suomalaismaalivahti Tuukka Rask paljasti pelanneensa jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspeleissä loukkaantuneena. Samalla Rask kertoi, että haluaisi jatkaa Bostonin riveissä myös ensi kaudella.

Bruinsin ja Raskin kausi päättyi keskiviikkona, kun New York Islanders pudotti joukkueen pudotuspelien toisella kierroksella voitoin 4–2.

”Minulla on lonkassani rustorenkaan repeämä, ja menen sen takia leikkaukseen todennäköisesti kuukauden sisällä. Toivottavasti kaikki menee hyvin ja olen valmis pelaamaan jääkiekkoa jälleen ensi vuonna”, Rask kertoi Bruinsin Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa.

”Suunnitelmani on palata tammi- tai helmikuussa pelaamaan.”

Rask paljasti, että lonkkavamma vaivasi häntä koko kauden ajan. Suomalainen kykeni pelaamaan runkosarjassa 24 ottelua, mutta joutui olemaan maaliskuussa sivussa tositoimista selkävaivojen takia.

”Pystyimme hallitsemaan työmäärääni runkosarjan aikana todella hyvin. Ei tarvinnut pelata paljon putkeen, mutta pudotuspeleissä pelataan tietenkin joka toinen ilta.”

Raskin kahdeksanvuotinen, 56 miljoonan dollarin sopimus Bruinsin kanssa päättyi tähän kauteen, ja hänestä tulee kesällä vapaa agentti. Suomalainen on pelannut NHL:ssä ainoastaan Bostonissa ja vakuutti, ettei aio pukea ylleen minkään muun NHL-joukkueen paitaa.

”Tämä on kotimme. Perheessäni on kolme lasta ja meillä on täällä paljon ystäviä. En näe syytä lähteä muualle, etenkään tässä terveystilanteessa. Toivottavasti toivun leikkauksesta hyvin, ja voimme sitten puhua sopimuksesta.”

Rask voitti NHL-mestaruuden Bruinsissa vuonna 2011, mutta toimi tuolloin joukkueen kakkosvahtina. Ykkösvahtina Rask on torjunut Bostonin kahdesti NHL-finaaleihin, mutta Chicago ja St. Louis olivat vahvempia vuosina 2013 ja 2019.

Savonlinnasta kotoisin oleva Rask valittiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi kaudella 2013–14.