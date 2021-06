Suomalaiskuljettaja ei luottanut simulaatioiden antamiin lukemiin.

Valtteri Bottaksen kehno alkukausi F1:ssä sai jatkoa Azerbaidžanin osakilpailussa viikonloppuna. Suomalaiskuljettaja jäi karmaisevalla tavalla vasta sijalle 12.

Viimeisten kierrosten mokaa lukuunottamatta tallikaveri Lewis Hamilton ajoi kisassa huomattavasti paremmin. Hän taisteli Mercedeksellään kisan voitosta.

Miten ihmeessä tallin kuljettajat suoriutuivat Bakun radalla niin eri tavalla?

Mercedeksen teknologiajohtaja Mike Elliott selittää asiaa tallin julkaisemalla videolla.

Elliottin mukaan Bottas valitsi autoonsa hitaamman etusiiven, vaikka tiesi sen ominaisuudet aiempien simulaatioiden perusteella.

Siipi tuotti autoon enemmän pitoa mutkissa, mutta teki siitä hitaamman suorilla. Bakun radan etusuora on F1-kauden pisin, jopa 2,2 kilometriä.

”Ennustimme, että se [etusiipi] olisi noin kymmenyksen hitaampi per kierros. Se oli Valtterin päätös. Hän valitsi sen, koska koki, että se oli nopeampi hänelle”, Elliott sanoi.

Simulaatio oli tällä kertaa oikeassa, mutta aina siihenkään ei voi luottaa. Molempien Mercedes-kuljettajien ajotyylit ja mieltymykset ovat kuitenkin erilaiset.

”Ennusteita tärkeämpää oli, että Valtteri oli tyytyväinen autoonsa ja että hänellä oli luottavainen olo”, Elliott muistutti.

Bottas on valahtanut kuljettajien MM-sarjassa jo sijalle kuusi. Hänellä on 47 pistettä, kun sarjaa johtavalla Max Verstappenilla niitä on 105.

Suomalainen on kerännyt kuudesta kilpailusta kolme kolmossijaa. Kolmesti hän on jäänyt kokonaan pisteittä. Tallikaveri Hamilton on voittanut kolme osakilpailua ja on MM-sarjassa kakkosena 101 pisteellä.

Seuraava F1-osakilpailu ajetaan Ranskassa 20. kesäkuuta.