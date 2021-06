Italia pääsee avaamaan EM-kisat kotikentällään Roomassa.

Ciro Immobile on yksi Italian tärkeimmistä hyökkääjistä.

Jalkapallon miesten EM-kisat käynnistyvät Italian ja Turkin kohtaamisella perjantaina. HS seuraa ottelua hetki hetkeltä. Kun EM-turnaus on saatu käyntiin, kestää jalkapallo-ilottelua 11. heinäkuuta pelattavaan loppuotteluun saakka.

Italia on suursuosikki Roomassa pelattavassa ottelussa, mutta historian saatossa on nähty monta yllätystä nimenomaan kisojen avausotteluissa. Turkin nuori joukkue on valmis järkyttämään isäntiä.

A-lohkon kaksi muuta joukkuetta Wales ja Sveitsi kohtaavat lauantaina kello 16.