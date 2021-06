Tokion olympiajoukkueeseen vahvoilla oleva Castren pelaa toista kauttaan LPGA-kiertueella.

Suomen Matilda Castren nousi hätyyttämään kärkeä golfin naisten LPGA-kiertueen kilpailussa Kaliforniassa. Castren on kahden kierroksen jälkeen yhteistuloksessa 140 lyöntiä (–4), kolme lyöntiä yhdysvaltalaista Danielle Kangia perässä.

Castren rakensi Daly Cityssä toisen kierroksen onnistumisensa tekemällä viisi birdietä väylillä 10–18.

”Golf on ihme laji, kun tuntuu, että peli ei ole yhtään hyvää, ja silti tulos on alle parin. Lyönti on ollut heikkoa parin viimeisen päivän ajan, mutta jotenkin olen saanut koottua hyvää tulosta kasaan”, Castren kommentoi Golfpiste-sivustolle.

