Tanska ja Suomi pelaavat EM-pisteistä Kööpenhaminassa kello 19 alkaen.

Kööpenhamina

Sukupolvien unelma käy toteen lauantaina kello 19 Parkenin stadionilla, kun Suomi haastaa Tanskan EM-avauksessa. Mitä Suomen pitää ottaa huomioon illan ottelussa? Koostimme viisi näkökulmaa, jotka vaikuttavat pelin ratkaisuun.

1. Onko peli liian iso Suomelle?

Tätä päivää on odotettu kauan. Sitä lausetta ovat toistelleet viime päivinä pelaajat ja fanit.

EM-kisojen avausottelusta on puheen tasolla tehty elämää suurempi ottelu. Ja tottahan se on, lauantaihin liittyy isoja tunteita ja historiallista värinää.

Herkulliset lähtökohdat eivät saisi innostaa pelaajia liikaa tai kipsata heitä. Molemmat vaihtoehdot näkyisivät välittömästi suorituksessa.

2. Runkopelaajilta vaaditaan huippuiltaa

Suomen huippuotteet EM-karsinnoissa ja Kansojen liigassa perustuivat pitkälti vahvaan ydinryhmään. Siihen ovat kuuluneet Lukas Hradecky, Joona Toivio, Paulus Arajuuri, Glen Kamara, Tim Sparv, Robin Lod ja Teemu Pukki. Tämän seitsikon pitää onnistuu lauantainakin, mikäli Suomi tahtoo pisteitä.

Heistä varsinkin Sparvin pelikunto on kysymysmerkki. Polvileikkauksessa käyneen kapteenin merkitys Suomelle on ollut valtava, sillä Huuhkajat on voittanut viimeiset seitsemän peliä, joissa Sparv on kirjauttanut 90-minuuttisen.

Nilkkavaivasta toipuvan Pukin irtiottokyky on taas Suomen hyökkäyspelin tärkein ja lähes ainoa ase.

3. Ensimmäinen vartti täytyy kestää

Klassinen vartti on käsite jalkapallomaailmassa. Suomi tuskin voi voittaa peliä sen aikana mutta saattaa hävitä sen. Parin maalin takamatka olisi painajaismaisen huono alku turnaukselle.

MM-karsinnoissa Bosnia & Hertsegovinaa ja Ukrainaa vastaan avauspuolikkaat päättyivät maalittomina. Vastustaja teki ensimmäisen maalin molemmissa tasapeliin päättyneissä otteluissa.

Suomella on takana kuuden voitottoman pelin putki, jonka aikana vastustaja on tehnyt jokaisessa pelissä 1–0-osuman.

4. Tanska ei ole yhtä kuin Eriksen

Jos pysäytät Christian Eriksenin, pysäytät Tanskan. Valitettavasti asia ei ole näin yksinkertainen.

Tanska on ollut viime ajat huimassa vireessä, eivätkä läheskään kaikki maaliin johtaneet tilanteet ole kulkeneet kapellimestarin kautta. Maaliskuun kolmessa MM-karsintapelissä Eriksen pelasi 193 minuuttia kiikaritehoin, vaikka Tanska teki otteluissa 14 maalia!

Toki Eriksenin pysäyttäminen vaikeuttaa tanskalaisten hyökkäyspeliä.

Miehellä on 108 maaottelusta tehot 36+24 eli hän on tehnyt tai syöttänyt maalin yli puolessa peleistään.

5. Tuomarilinja ratkaisee paljon

Pilliin puhaltaa englantilainen Anthony Taylor. Hän on tuominnut aiemmin seitsemän EM-kisojen ottelua.

Taylor (27 peliä) tuomitsi tällä kaudella Michael Oliverin (28) jälkeen eniten Valioliigan otteluita kaikista tuomareista. Taylor antoi keskimäärin 2,7 keltaista korttia ottelua kohti, kun Oliverin lukema oli tasan 3. Rangaistuspotkuja Taylor määräsi keskiarvolla 0,5 (Oliver 0,7).

Lauantaina Kööpenhaminassa Suomi hyötyisi sallivasta linjasta. Pallo on suurimman osan ajasta Suomen päädyssä, joten erikoistilanteita voi tulla paljon, mikäli Taylor intoutuu poimimaan jokaisen pienenkin rikkeen esiin.

Taylorin ja muiden tuomarien apuna on myös VAR.