Main ContentPlaceholder

Urheilu | EM-jalkapallo

HS seuraa

Tässä on Huuhkajien historiallinen kokoonpano – HS seuraa hetki hetkeltä Suomen ensimmäistä EM-ottelua Tanskaa vastaan kello 19

Jo ottelun avauspotku on historiallinen. Kuka on ensimmäinen Huuhkaja, joka koskee palloon EM-lopputurnauksen ottelussa? Mikä on Suomen kokoonpano? Kuinka ottelussa käy?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Suomen joukkue harjoitteli ennen EM-lopputurnauksen ottelua Tanska–Suomi Kööpenhaminan Parkenilla. Kuvassa edessä Onni Valakari, Teemu Pukki ja Paulus Arajuuri.