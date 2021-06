Hintsa toipui vatsataudista, ja salmiakkia riittää.

Lotta Hintsa on Don Bowien kanssa takaisin Broad Peakilla.

Vuorikiipeilijät Lotta Hintsa ja Don Bowie ovat päässeet vähitellen kiipeämisen makuun 8 051 metrin korkuisella Broad Peakilla, mutta matka Karakorumin vuoristoon ei sujunut ihan suoraan oppikirjasta. Tai sitten kyseessä oli melkoinen jännitys- ja kauhukertomus.

Alun perin Hintsan ja Bowien oli tarkoitus suunnata Pohjois-Pakistaniin jo toukokuun puolivälin paikkeilla, mutta erilaisten ongelmien vuoksi lähtö viivästyi parilla viikolla.

Ensin Bowien viisumihakemuksen käsittely venyi koronaviruksen tuomien muutosten vuoksi, ja Hintsalta puolestaan peruuntui lento toisensa jälkeen.

Kun kaksikko vihdoin pääsi Pakistaniin ja vaelsi hyvissä voimissa Broad Peakin perusleiriin, iski Hintsaan vatsatauti.

”Illalla nousi kuume, ja ruoka alkoi tulla vetenä läpi. Seuraava päivä oli todella kamala. Oli korkea kuume, joka paikkaa särki, eikä ruoka pysynyt sisällä”, Hintsa kertoo satelliittipuhelimen välityksellä.

Kuume ja vatsatauti taittuivat kuitenkin antibiooteilla, ja elämä alkoi taas kirkastua.

Mielialaa auttoi se, että Hintsa ja Bowie ovat käytännössä yksin maailman 12. korkeimmalla vuorella. Syynä on se, että nepalilaisilta on kielletty maahantulo koronaviruksen takia. Näin ollen myös oppaina ja kantajina toimivien nepalilaisten šerpojen tulo on estynyt.

”Ihan hullun siistiä olla täällä kahdestaan.”

”Kaikki, jotka ovat riippuvaisia fikstatuista köysistä ja šerpoista ovat peruneet”, Hintsa kertoo.

Hintsa ja Bowie ovat Broad Peakilla lähes yksin.

Hintsan ja Bowien lisäksi vuorella on vain kokki, yksi apupoika ja armeijan edustaja.

”Muutama muu kiipeilijä saattaa tulla jossain vaiheessa, jos ovat palkanneet pakistanilaisia. Tulisivat aikaisintaan 1–2 viikon päästä.”

Hintsalle ja Bowielle koronarajoituksista on ”oman vuoren” lisäksi rahallinenkin hyöty.

”Saamme alennusta hinnoista, kun lupasimme fiksata (kiinnittää) köysiä.”

Perusleirin ja ykkösleirin korkeusero on noin tuhat metriä.

Torstaina kaksikko kiipesi perusleiristä ykkösleiriin noin 6 000 metriin. Siellä kului muutama päivä korkeampaan ilmanalaan totutellessa ennen paluuta perusleiriin.

”Kaikki salmiakit meni melkein kaikki heti. Onneksi perusleirissä on lisää.”

”Vessareissulle pitää ottaa hakku mukaan, jos liukastuu. Alas on matkaa 800 metriä.”

Hakkukäden pitää olla nopea, sen Hintsa sai oppia paluumatkalla perusleiriin. Hän oli Bowien kanssa kiinnittämässä köysiä jäärailojen ylityskohtaan, mutta eivät olleet kiinni toisissaan.

”Don meni ensin, ja ihmettelin, miksi meni lumisesta kohdasta yli. Menin itse jäisemmästä kohdasta. Lumisilta kuitenkin romahti, ja maa lähti jalkojen alta.”

Broad Peakin perusleirissä ei ole ruuhkaa.d

”Oikeassa kädessä oli jäähakku, jonka sain tökättyä jäähän kiinni, kun olin kainaloita myöten railossa. Se oli sellainen monsterirailo, eikä alla ollut mitään.”

”Olisi voinut käydä heikosti, mutta taas opin jotain. Don sanoi, että pidä huoli, että ollaan jatkossa köytettynä kiinni toisiimme tai rinteeseen.”

Seuraava päivitys kaksikon tilanteeseen tulee loppuviikosta.