Huuhkajat päättivät tukea Tanskan joukkuetta, mitä ikinä he päättäisivätkään pelin kohtalosta.

”Kaikki ajatukseni ovat Christian Eriksenin puolella ja toivon, että siellä on kaikki hyvin. Meille kerrottiin ennen kuin palasimme kentälle, että kaikki näytti hyvältä. Hänen tilansa oli vakaa ja hän toivoi, että jatkaisimme pelaamista”, Suomen voittomaalin tekijä Joel Pohjanpalo sanoi Huuhkajien voittoon päättyneen avausottelun jälkeen.

”Tanskan joukkue halusi kunnioittaa hänen päätöstään ja jatkaa pelaamista. Samalla myös me halusimme kunnioittaa hänen päätöstään”, Pohjanpalo kertoi niistä hetkistä, kun joukkue sai tiedon Eriksenin vakaasta tilasta.

Pohjanpalon mukaan pelin jatkaminen ei ollut missään nimessä helppoa.

”Se varmasti myös näkyi kentällä ja myös varmasti omassa tuuletuksessa.”

Pohjanpalo ei tuulettanut voittomaaliaan.

”Ensimmäinen reaktio oli, että jumalauta on tullut tehtyä ensimmäinen EM-kisamaali. Sen jälkeen nopeasti tuli mieleen se, mitä oli tapahtunut.”

Hän oli melko lähellä Erikseniä, kun tanskalaistähti lysähti kentälle.

”Näin kun hän lysähti maahan. Näin, että kaikki ei missään nimessä ole hyvin. Saman tien huusin tuomarille, että nopeasti pitää saada lääkintätiimi kentälle. Huusin, että joku paikalle.”

”Siinä tilanteessa en tiennyt, että kyse oli noin vakavasta asiasta. Kentän laidalta sitten näin, missä tilanteessa hän oli. Hän taisteli elämästään. Siinä kohtaa kaikki ajatukset kääntyivät pois jalkapallosta. Keskityin toivomaan, että hänellä kaikki menee hyvin.”

Pohjanpalon maalin syöttäneen Jere Urosen mukaan ”tuntui kuin aika olisi pysähtynyt” silloin, kun Huuhkajat oli kentällä katsomassa, miten Erikseniä hoidettiin.

”Ihmisenä sitä halusi tietenkin auttaa häntä. Mutta ainoa keino auttaa oli pysyä pois jaloista ja antaa lääkintähenkilökunnan hoitaa häntä. En voi edes kuvitella, mitä Tanskan joukkue ja hänen läheisensä kokivat. Päivän paras uutinen on se, että hän on kunnossa”, Uronen sanoi.

”Se on ainoa asia, mikä merkitsee minulle jotain. Minulla oli vaimo katsomossa ja lapsi kotona, joten… en tiedä, mitä sanoa. Olen vain niin onnellinen, että hän on kunnossa. Toivottavasti hän toipuu täysin.”

Huuhkajien kopissa oli hiljaista sen jälkeen, kun joukkue oli lähtenyt kentältä pelin keskeydyttyä 43. minuutilla.

”Siellä ei oikeastaan mitään tapahtunut. Kaikki enemmän tai vähemmän ajattelivat, että on isompiakin asioita kuin jalkapallo. Kyse oli elämästä ja kuolemasta. Tavallaan kaikki ajatukset olivat Christianin puolella.”

Urosen mukaan kopissa oli ”kuolemanhiljaista”.

”Päätimme äkkiä, että mitä ikinä Tanskan joukkue päättääkään, olemme heidän tukenaan kaikin mahdollisin tavoin.”

Tilanne muuttui, kun tuli tieto siitä, että Erikseniä oltiin viemässä sairaalaan ja hän oli hereillä.

”Kuulimme, että hän pystyi vastaamaan kysymyksiin. Sitten tuli positiivisempia ajatuksia mieleen, viimeistään siinä vaiheessa, kun tuli tieto sairaalasta, että kaikki näyttää hyvältä, eikä pitäisi olla komplikaatioita. Sitten piti kääntää ajatuksia peliin”, Pohjanpalo sanoi.

Sillä hetkellä Suomen joukkue kokosi Urosen mukaan rivinsä mahdollisimman nopeasti.

”Odotimme vain kaikki vahvistusta siitä, että hän on kunnossa. Ajattelimme ehkä, että ottelu pelataan myöhemmin loppuun ja hänelle annettaisiin puoli vuorokautta aikaa toipua. Päätimme, että teemme niin kuin tanskalaiset toivovat”, Uronen sanoi.

Ottelusta tuli tunteiden vuoristorataa. Vielä ennen ottelua hän hymyili onnellisena siitä, että hän pääsi kentälle.

”Olin niin ylpeä lämmittelyssä siitä, että olimme täällä. Kun peli käynnistyi uudelleen, hymyjä ei näkynyt. Ajattelimme, että pelaamme vain pelin ja kunhan hän on ok, niin kaikki ok. Sitä on vaikea selittää.”

Kun Huuhkajat palasi kentälle, päävalmentaja Markku Kanerva piti puheen pelaajille.

”Hän sanoi, että tämä on vaikea tilanne meille kaikille, ja haluamme kunnioittaa Eriksenin päätöstä ja jatkamme pelaamista pelin loppuun. Enpä oikeastaan edes muista enempää siitä. Ajatukset olivat siellä täällä. Oli vaikeata olla siinä hetkessä”, Pohjanpalo sanoi.

Voiton jälkeenkin hänen ajatuksensa palasivat uudestaan Erikseniin.

”Ei tässä vieläkään mieti peliä. Koko ajan mietin vain, miten Eriksenillä menee. Kohta pari tuntia vierähtänyt edellisestä tiedosta. Ei pysty käsittelemään, mitä olemme saavuttaneet, kun ei tiedä, miten tärkeämmässä asiassa menee.”

”Toivon, että Eriksenillä menee kaikki hyvin ja hän toipuu takaisin pelikuntoon, eikä tule mitään komplikaatioita. Toivottavasti siellä menee kaikki hyvin.”

Uronen sanoi ottelun jälkeen, että hän ei ole oikeastaan edes miettinyt peliä.

”Minusta tuntuu vähän oudolta puhua nyt futiksesta. En ole hirveän valmis vielä siihen. Emme ole vielä juhlineet voittoa. Tuo tapahtunut koski tosi syvältä. Ainut tärkein uutinen on, että hän on kunnossa”, Uronen sanoi ääni murtuen.

