Tanskalainen jalkapalloilija Christian Eriksen, 29, lyyhistyi kentän pintaan Huuhkajien historian ensimmäisessä EM-kisaottelussa.

Tilanne sattui täysin yllättäen sivurajaheiton jälkeen. Sunnuntaina kerrottiin, että Eriksenin sydän pysähtyi.

”Kyllä se hengenvaarallinen tilanne on. Kun verenkierto loppuu sydänpysähdyksen vuoksi, aivot eivät saa happea, ja silloin on kiinni minuuteista. Sydän on saatava nopeasti uudestaan pumppamaan verta elimistöön”, erikoislääkäri Maarit Valtonen kertoi sunnuntai-iltana HS:lle.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (Kihu) ja Suomen Olympiakomiteassa ylilääkärinä työskentelevä Valtonen kertoi yleisimmäksi äkillisen sydänpysähdyksen syyksi sepelvaltimotaudin.

”Tuon ikäisellä se on tietysti harvinaisempi. Kun katsotaan alle 35-vuotiaiden urheilijoiden yleisimpiä äkillisen sydänpysähdyksen syitä, niin kyllä siellä on sydämen rakenteelliset viat, johtoratoihin liittyvät syyt ja tulehdukselliset syyt.”

Valtonen kehuu ottelussa työskennellyttä lääkintäryhmää, jonka toiminnalla oli Eriksenin selviämisen kannalta todella ratkaiseva merkitys.

”Ammattilaiset tiesivät, miten toimia, ja paikalla oli tarvittava välineistö.”

Tällaisissa tilanteissa on tärkeintä turvata verenkierto ja aivojen hapensaanti.

”Kun henkilö on mennyt elottomaksi, paineluelvytys on aloitettu lähes välittömästi ja paikalle on saatu nopeasti defibrillaattori. Paikalla on ollut osaavaa henkilökuntaa, ja he osasivat reagoida oikealla tavalla”, Valtonen sanoi.

Ylilääkäri Maarit Valtonen katseli Christian Eriksenin tuupertumista huolestuneena.

Valtonen muistuttaa, että huippujalkapallossa urheilijoille tehdään säännöllisesti laajat sydäntutkimukset, joille Kansainvälinen jalkapalloliitto (Fifa) on määrittänyt tiukat raamit.

Erittäin harvinaisista nuorten urheilijoiden sydänperäisistä äkkikuolemista vain kahdeksan prosenttia johtuu sydänlihastulehduksista.

”Rakenteelliset syyt ovat yleisimpiä äkkikuoleman aiheuttajia nuorilla ja tätä riskiä pyritään sydänseulonnoilla pienenentämään. Oireettomien urheilijoiden tarkassakaan seurannassa ei lääketiede pysty kaikkea löytämään. Hyvin harvinaisesta tapahtumasta on vaikea tehdä vielä harvinaisempaa.”

Eriksenin sydänpysähdyksen syytä on Valtosen mukaan vielä liian ennenaikaista arvioida. Erikoislääkäri ei halua kommentoida edes yleisellä tasolla sitä, voiko huippu-urheilija jatkaa vastaavissa tapauksissa uraansa.

Monet ottelua seuranneet saattoivat ihmetellä, miten huippukuntoinen, 29-vuotias urheilija voi kokea kentällä yhtäkkisen sairauskohtauksen.

Suomen jääkiekkomaajoukkueiden vastuulääkäri Markku Tuominen kertoi ennen Eriksenin diagnoosia HS:lle, että absoluuttisella huipulla riskit ovat yhä olemassa – ne ovat vain hieman toisenlaiset kuin tavallisella ihmisellä.

”Urheilussa on kyse siitä, että huippuunsa viritetystä koneesta otetaan tehot irti suorituksen aikana. Silloin on aina mahdollisuus, että syntyy riskitilanteita”, hän muistutti.

”Iso kysymys Eriksenin kohdalla tulee olemaan ammattilaisura kokonaisuudessaan – se, pystyykö hän sillä tasolla enää ikinä jatkamaan.”

Markku Tuominen on Suomen jääkiekkomaajoukkueiden vastuulääkäri.

Tuominen oli itse Leijonien mukana jääkiekon MM-kisoissa touko–kesäkuun vaihteessa. Hänen mukaansa Huuhkaja-ottelussa nähdyn kaltaisiin tapahtumiin on varauduttu huolellisesti etukäteen – niin harvinaisia kuin ne ovatkin.

”Meillä on näitä tilanteita varten selkeät suunnitelmat olemassa. Mitä tapahtuu, miten toimitaan, miten reagoidaan. Kuka vastaa, kuka hoitaa, kuka johtaa. Tilanteet harjoitellaan etukäteen.”

Silti on järkyttävä näky, kun pelaaja makaa nurmella täysin elottomana.

”Vaikka kuinka valmistaudut siihen, että siellä voi tulla joku vakava tilanne, niin aina se on sokeeraavaa lääkärille. Se on ihan inhimillinen reaktio”, Tuominen sanoi.

Kotikatsomoihin välittynyt kansainvälinen kuvasignaali viipyi dramaattisissa tapahtumissa liiankin pitkään. Elvytystä näytettiin useaan otteeseen. Tuominen ei ollut tyytyväinen ohjaajan valintoihin.

”Toivon, että jatkossa tv-yhtiöt ymmärtävät, että silloin, kun on kyse vakavasta tilanteesta, niin olisi potilaan suoja päällä. Ettei se enää ole julkista riistaa, joka lähetetään ulos”, hän harmitteli.

Vastuulääkäri on iloinen, että kentän laidalla saatiin aikaan onnistunut lopputulos. Tiedottaminen järkyttävien tapahtumien keskellä olisi kuitenkin voinut olla parempaa.

”Meidän on käytävä keskustelua siitä. Tv jäi hiljaiseksi, kukaan ei oikein tiennyt, mitä pitäisi tehdä, ja kaikki olivat epätietoisia. Se ei mennyt hyvin”, Tuominen kritisoi.

”Kun oli kuitenkin noin hyvä tilanne, että asiat saatiin onnistuneesti hoidettua kentällä, niin tuossa olisi pakko saada todella nopeasti tiedotusta ulos kaikille, että tilanne on hallinnassa.”