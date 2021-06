Ensin pukukopissa, sitten illallisella ja lopuksi hotellissa – Eriksen on hallinnut Suomen joukkueen puheenaiheita, ja asiantuntijan mielestä se on hyvä asia

”Äkillisissä onnettomuuksissa nykykäsitys on, ettei yksilöitäisi, vaan tapahtunutta käsiteltäisiin yhdessä tutuissa kokoonpanoissa”, sanoo Mieli ry:n kriisikeskustoimintojen johtaja, psykoterapeutti Outi Ruishalme.

Suomen A-maajoukkueen pukukopissa oli lauantai-iltana hyvin hiljaista, kertoo joukkueenjohtaja Joonas Vilkki sunnuntaina aamupäivällä.

Musiikki ei soinut, ja pelaajat olivat omissa ajatuksissaan.

”Harvoin voitollisen ottelun jälkeen on noin hiljaista kopissa.”

Huuhkajien EM-debyytti keskeytyi lauantaina lähes kahdeksi tunniksi sen jälkeen kun tanskalaisjalkapalloilija Christian Eriksen lyyhistyi kentälle. Häntä elvytettiin suorassa lähetyksessä.

Eriksen kuljetettiin kentältä tajuissaan sairaalaan. Ottelua jatkettiin molempien maiden toiveesta, kun selvisi, että Eriksenin tila on vakaa.

Pelaajat palasivat kentälle pian järkytyksen jälkeen. Minkälaista tukea Suomen joukkue on saanut tilanteen käsittelyyn?

Pelaajat ovat keskustelleet Eriksenin tilanteesta paljon.

”Oikeastaan kaikissa keskusteluissa, joita kopissa ja hotellilla käytiin, oli Eriksenin tapaus esillä”, Vilkki kertoo.

Myönteiset uutiset Eriksenin terveydentilasta kantautuivat pelaajille kesken pelin, mikä Vilkin mukaan helpotti pelaamista.

Keskustelu tapahtuneesta jatkui pelin jälkeen illallisella. Eriksenistä puhuttiin jokaisessa pöydässä.

”Kun tulimme illalla hotellille, tapahtunut oli vielä tuoreessa muistissa kaikilla. Ajatukset olivat selvästi hyvin ristiriitaiset kaikilla.”

Vilkin mukaan tilanteen käsittelyä on hieman helpottanut se, että pelaajilla on toisensa. He kaikki kokivat kentällä saman tilanteen.

Ammattiapua Suomen joukkue ei ole ainakaan vielä saanut. Vilkki sanoo, ettei tarvetta ulkopuoliselle tuelle ole toistaiseksi ilmennyt.

”Ennen kuin tiedämme, onko joukkueessa joku, joka tarvitsee enemmän keskusteluapua, on vaikea sanoa, pitäisikö keskustella vielä jonkun muun kanssa.”

Vilkki kertoo keskustelleensa joukkueen kapteenin Tim Sparvin kanssa siitä, kaipaako joukkue ammattiapua.

”Kansainvälinen pelaajayhdistys FifPro oli Timiin yhteydessä eilen ja tarjosi keskusteluapua, ja Tim lupasi selvittää joukkueen tuntoja.”

Mieli ry:n kriisikeskustoimintojen johtaja, psykoterapeutti Outi Ruishalmeen mielestä on hyvä, että tapahtunutta käsitellään yhdessä.

”Äkillisissä onnettomuuksissa nykykäsitys on, ettei yksilöitäisi, vaan tapahtunutta käsiteltäisiin yhdessä tutuissa kokoonpanoissa”, hän selventää.

Ruishalme toteaa, että yksilön sairauskohtaus voi olla nykyihmisille järkyttävä tapaus, sillä kuoleman kohtaaminen on harvalle arkipäivää.

”Tällainen tapahtuma muistuttaa ikävästi elämän rajallisuudesta ja siitä, ettei kukaan tiedä, milloin kuolema sattuu omalle kohdalle. Myös pelikaverin menettämisen mahdollisuus järkyttää”, sanoo Ruishalme.

”Tässä tilanteessa Eriksen onneksi elvytettiin nopeasti, mutta säikähdys tuo kuoleman lähelle konkreettisesti. Se voi nostaa esiin pohdintoja elämän haavoittuvuudesta ja siitä, että tämä voisi tapahtua minulle tai läheiselle.”

Ruishalme kehottaa myös katsojien käymään asiaa läpi oman lähipiirin kanssa, mikäli kokee tapahtumien aiheuttaneen järkytystä.

”Voi jutella siitä, mitä ajatuksia ja tunteita tapaus herättää. Olihan tilanne myös katsojalle muistutus omasta kuolevaisuudesta. Jos on taas kokenut menetyksiä, ne saavat muistua mieleen”, kertoo Ruishalme.

Ruishalmeen mukaan usein traumaattisen tai äkillisen tapahtuman jälkeen ihmisellä on tarve käydä tapahtumia monta kertaa läpi puhumalla ja käsitellä asioita siten.

Hän kuitenkin korostaa, että ihmiset ovat erilaisia, eikä puhuminen ole kaikille luonnollisin vaihtoehto. Joku saattaa käsitellä asioita esimerkiksi tekemisellä, toinen tietoa hakemalla.

”Ei ketään pidä pakottaa tai velvoittaa puhumaan”, sanoo Ruishalme.

