Vantaalainen Simo Pöyhönen todisti Christian Eriksenin tuupertumista läheltä EM-kisojen ottelussa.

Suomi-fani Simo Pöyhönen näki läheltä, kuinka Christian Erikseniä hoidettiin Parkenin stadionilla. Kuva on Kööpenhaminan keskustasta sunnuntaiaamulta.

Kööpenhamina

Suomi-fani Simo Pöyhönen istui lauantaina Parkenin stadionin sivukatsomon 12. rivillä juuri siinä kohdalla, jossa tanskalaispelaaja Christian Erikseniä hoidettiin pysäyttävän tuupertumisen jälkeen.

"Hän otti sivurajaa vastaan ja oli hetken päästä naamallaan. Kun Tanskan jätkät laittoivat hänet kyljelleen, tajusin, että nyt on paha tilanne”, Pöyhönen kertaa sunnuntaiaamuna Kööpenhaminassa.

Kun tanskalaispelaajat laittoivat Eriksenin kylkiasentoon ja viittilöivät apua, kaikki tajusivat, että nyt on tosi kyseessä.

”Näimme katsomoon, että hän oli eloton. Moni luuli, että hän kuolee siihen.”

Onneksi toivo virisi varsin nopeasti. Elvytys alkoi nopeasti, ja Pöyhönen sai tuttujensa kautta kuulla suomalaisen kardiologin (sydänlääkäri) rauhoittavat sanat katsomoon.

”Kardiologi oli todennut, ettei elvytystä olisi lopetettu noin nopeasti, ellei sillä olisi saatu tulosta aikaan.”

Eriksenin hoitoa ja yksityisyyttä suojasi ainakin yksi Suomen lippu. Pöyhönen ei nähnyt, antoiko joku lipun kentälle vai ottivatko tanskalaispelaajat sen turvakaiteesta.

Parkenilla olleiden tuhansien suomalaisfanien käytös on kerännyt hurjasti kiitosta.

”Jengi laittoi kuin yhteisestä päätöksestä kamerat pois ja oli hiljaa, Pöyhönen kuvailee alkuvaihetta.

Sitten Suomi-pääty alkoi huutaa rytmikkäästi ”Christian!”, johon sivukatsomo vastasi ”Eriksen!”. Pian jälkimmäiseen huutoon yhtyivät myös tanskalaiset.

”Sanoin eilen, että meillä on ollut näitä maabrändityöryhmiä, mutta lauantainen oli todennäköisesti parempi kuin yksikään niistä.”

Pöyhönen kertoo videolla tanskalaisfanien eleistä:

Pöyhönen pani merkille, että jopa somessa erittäin seurattu englantilaistähti Gary Lineker huomioi Suomen.

”Tuokin klassinen kynnys ylittyi nyt.”

Kun Pöyhönen ja muut suomalaisfanit lähtivät stadionilta kävellen tai metrolla kohti Kööpenhaminan keskustaa, tanskalaiset kiittelivät spontaanisti suomalaisia upeasta kunnioituksesta maan parasta pelaajaa kohtaan.

Suomi voitti miesten maajoukkueen ensimmäisen EM-ottelun 1–0 Joel Pohjanpalon maalilla.

”Maali herätti minussa tunteita senkin takia, että päälläni oli juuri Pohjanpalon paita. Tanska antoi Suomelle kerran tilaa ja se riitti.”

Ottelun maalintekoyritykset olivat 23–1 Tanskan eduksi. Suomi on ensimmäinen maa miesten EM- tai MM-historiassa, joka voittaa ottelun yhdellä maalia kohti suuntautuneella yrityksellä.

Vantaalaisella Pöyhösellä on liput myös Venäjä- ja Belgia-otteluihin. Tällä tietoa hän aikoo käyttää ne.

Huuhkajien tarina on ollut ihmeellinen, mutta lauantain peli oli huimempi kuin mikään tätä ennen.

”Seuraavaksi sataa varmaan heinäsirkkoja taivaalta”, Pöyhönen siunaili.

Tuoreimpien tietojen mukaan Eriksenin tila on vakaa, ja hän on pystynyt kommunikoimaan läheistensä kanssa Rigshospitalet-sairaalasta. Eriksenille on maistunut jo maksapasteijakin.

Nurmelle tuupertunut Christian Eriksen sai onneksi nopeasti apua. Pelaajista lähimpänä on kapteeni Simon Kjaer.

Huoli Eriksenin kohtalosta oli yhteinen Tanskan ja Suomen kannattajille.

Joel Pohjanpalo ei halunnut tuulettaa historiallista maaliaan.

Suomen kannattajille ilta Parkenilla oli tunteiden vuoristorataa.