Fiban malilainen johtaja Hamane Niang kiistää syytökset, mutta siirtyy pois tehtävästään tutkimusten ajaksi.

Kansainvälisen koripalloliiton Fiban johtaja Hamane Niang jättää tehtävänsä ainakin toistaiseksi. Taustalla ovat paljastukset, joiden mukaan Malin koripallo-organisaatiossa olisi hyväksikäytetty naispelaajia vuosien ajan, kertoo The New York Times (NYT). Fiba on ilmoittanut tutkivansa tapausta.

Niang valittiin kansainvälisen koripalloliiton johtoon vuonna 2019 sen jälkeen, kun hän oli nostanut köyhän Malin yhdeksi naisten koripallon mahtimaista.

NYT on tutkinut väitteitä, joissa useat malilaiset pelaajat ovat kertoneet systemaattisesta seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä, jota olisi esiintynyt ainakin 2000-luvun alkupuolelta. Suurin osa pelaajista on ollut alaikäisiä.

69-vuotiasta Niangia ei syytetä osallisuudesta väitettyihin hyväksikäyttöihin, mutta arvostelijoiden mukaan hän jätti asian huomiotta vuosina 1999–2011, jolloin hän toimi ensin Malin koripalloliiton presidenttinä ja sitten maan urheiluministerinä.

Kriitikoiden mukaan Niang on myös kansainvälisen liiton johtajana jättänyt naispuoliset pelaajat alttiiksi hyväksikäytölle kotimaassaan.

Fiban mukaan Niang kiistää syytökset voimakkaasti, mutta eroaa organisaation johtajan tehtävästä tutkimusten ajaksi.