Phoenix Suns varmisti ensimmäisenä joukkueena paikkansa NBA-kauden neljän parhaan joukossa.

Koripallon NBA:n pudotuspelit ovat edenneet vaiheeseen, jossa ratkaistaan itä- ja länsilohkon loppuotteluihin eteneviä joukkueita.

Ensimmäisenä paikkansa neljän parhaan joukossa varmisti Phoenix Suns, joka kaatoi Denver Nuggetsin ja runkosarjan arvokkaimpana pelaajana palkitun Nikola Jokićin suoraan voitoin 4–0.

Suns on NBA-kauden suurimpia yllättäjiä. Merkit vuosikausia sarjan pohjamudissa kyntäneen joukkueen noususta oli nähtävillä jo viime kesän kuplassa, jossa Suns voitti kaikki kahdeksan otteluaan – ja jäi silti pudotuspelien ulkopuolelle.

Ennen tätä kautta Sunsia pidettiin pudotuspeli­joukkueena, muttei missään nimessä todellisena mestari­kandidaattina.

Viimeisen askeleen ottamisessa keskeinen rooli on ollut erityisesti yhdellä pelaajalla. Hiljattain 36 vuotta täyttänyt takamies Chris Paul on noussut Phoenixin kaupungin nimen tavoin kuin feeniks-lintu, ja omien suoritustensa lisäksi hän on johtajuudellaan tehnyt nuorista joukkue­tovereistaan parempia.

”Pari vuotta sitten minut oltiin jo siirtämässä sivuun, ettei minusta olisi enää tähän. Mutta tässä ei ole kysymys minusta, vaan meistä”, Paul totesi TNT-kanavan haastattelussa sunnuntaina neljännen Nuggets-ottelun jälkeen.

Kommenteillaan Paul tarkoitti sitä, kuinka hänen arvonsa katsottiin olevan nolla­lukemissa vielä muutama vuosi sitten. Maine johtui pitkälti hänen erittäin kalliista sopimuksestaan, joskin menestymättömyys pudotus­peleissä oli myös jättänyt oman leimansa Pauliin.

Kun Houston Rockets kauppasi Paulin Oklahoma City Thunderiin kesällä 2019, joutui se lisäämään vaihtokauppaan vielä tukun varausvuoroja saadakseen Paulin vaihdettua toiseen kallis­palkkaiseen takamieheen Russell Westbrookiin.

Keskellä jälleenrakennus­projektia ollut Thunder kauppasi Paulin yhden kauden jälkeen eteenpäin Sunsiin. Enää Paul ei ollut noin 40 miljoonan dollarin (noin 33 miljoonaa euroa) hylkiö, vaan runkosarjassa hänestä puhuttiin jopa ehdokkaana arvokkaimman pelaajan palkintoon.

Pudotuspeleissä Suns selvitti ensin tieltään viime kauden mestarin Los Angeles Lakersin, jonka supertähdistä LeBron James kärsi loukkaantumisista lievästi ja Anthony Davis pahasti.

Seuraavalla kierroksella Nuggetsista ei ollut lainkaan vastusta, joten vielä äskettäin suoranaisena vitsinä pidetty Suns on yhden ottelusarjan päässä NBA:n finaaleista. Kokeneen Paulin lisäksi joukkueen avainpelaajia ovat olleet supertähden asemaa lähestyvä takamies Devin Booker, 24, ja atleettinen bahamalaissentteri DeAndre Ayton, 22.

Kolmen muun ottelusarjan tilanteet ovat tasaisemmat. Lännen toisessa parissa ykkössijoitettu Utah Jazz johtaa Los Angeles Clippersiä voitoin 2–1. Idässä sama tilanne on Philadelphia 76ersin ja Atlanta Hawksin välisessä sarjassa.

Ottelupareista odotetuin ja mielenkiintoisin lienee Brooklyn Netsin ja Milwaukee Bucksin taistelu. Siinä viimeksi mainittu hävisi kaksi ensimmäistä ottelua mutta tasasi kahdessa seuraavassa voitot lukemiin 2–2.