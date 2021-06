Kaksi maalia tehnyt Patrik Schick laukoi pallon maaliin yhdellä kosketuksella.

Tšekin hyökkääjä Patrik Schick otti vahvan kiinnityksen jalkapallon EM-turnauksen komeimman maalin titteliin D-lohkon ottelussa Skotlantia vastaan.

Joukkueensa 2–0-maalin 51. minuutilla viimeistellyt Schick pääsi palloon lähellä keskiviivaa. Hyökkääjä havaitsi Skotlannin maalivahdin David Marshallin olevan kaukana maalistaan ja laukoi ensimmäisellä kosketuksella kierteisen laukauksen.

Täsmällisen oikea-aikaisesti pudonnut pallo upposi Skotlannin maalin yläkulmaan ohi Marshallin.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n ylläpitämän Match of the Day -nimisen Twitter-tilin mukaan Schickin maali on tehty pisimmältä etäisyydeltä sen jälkeen, kun tilastointi vuonna 1980 alkoi. Maali syntyi 49,7 jaardista eli 45,4 metristä.

Schickin osuman voi katsoa Ylen verkkosivuilta. Hän teki myös joukkueensa ensimmäisen maalin päästyään puskemaan pallon verkkoon avauspuoliajan lopulla.

Tšekki voitti ottelun Schickin maaleilla 2–0.