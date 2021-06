Peräkkäin asteltuna ne näyttävät vanhalta lankapuhelinnumerolta: 3 5 2 5 3 2. Suomen miesten jalkapallomaajoukkueesta puhuttaessa ja kirjoitettaessa numerot kuitenkin kuvaavat Huuhkajien peliryhmitystä eli sitä, miten Suomen pelaajat kentällä sijoittuvat kukin omalle pelipaikalleen.

Symbolisesti voisi puhua myös Huuhkajien selkärangasta, joka taipuu nikamiensa varassa, mutta harvoin katkeaa vastustajan ja pelin vaatimusten paineessa: 3 naks 5 naks 2.

Taipuisuus, tai oikeammin joustavuus, tulee siitä, että muunnelmia pelaajien perusryhmityksestä saattaa olla saman ottelun aikana useita vastustajasta ja oman joukkueen pelisuunnitelmasta riippuen.

Viime vuosina samaa 3–5–2 ryhmitystä ovat hyödyntäneet muun muassa Englannin, Italian, Saksan ja Walesin maajoukkueet sekä seurajoukkueista Juventus. Jalkapallon historiassa ryhmityksen ensimmäinen kultakausi ajoittui 1980-luvulle ja 1990-luvun alkuun.

Ryhmityksen kivijalka on kolmen puolustajan linja, jonka yläpuolella pelaa kolme pelaajaa keskikentän keskellä ja kaksi laidoilla ja heidän yläpuolellaan kaksi hyökkääjää.

Ryhmityksen suuria etuja on juuri sen joustavuus. Markku Kanervan valmennusaikana Huuhkajat ovat näyttäneet jo useissa otteluissa, kuinka nopeasti ryhmitys muuttuu puolustettaessa muotoon 5–3–2.

Tämä tarkoittaa sitä että vastustajan hyökätessä Suomen ryhmitys kentällä muuttuu niin, että keskikentän laitimmaisista pelaajista tulee puolustuksen laitimmaisia pelaajia.

Esimerkiksi EM-kisojen ensimmäisessä ottelussa Tanskaa vastaan Suomi lähti varjelemaan omaa maaliaan niin tarkasti, että joukkue puolusti viiden pelaajan linjalla ottelun alusta asti.

Eikä Christian Eriksenin loukkaantumiseen saakka peliä hallinnut ja ankarasti prässännyt ja hyökännyt Tanska muuhun mahdollisuuksia antanutkaan.

Yleisesti viisikolmekakkosta pidetään jalkapallopiireissä altavastaajan ryhmityksenä. Se antaa mahdollisuuden puolustaa omaa maalia tiukasti ja tehokkaasti etukäteen vahvempaa joukkuetta vastaan.

Ryhmityksen suomiin etuihin kuuluu keskialueen tiivis miehitys.

Kun kentän keskikaistalla on kahdeksan pelaajaa, joukkueen selkäranka on todella vahva. Niin sanottujen alueellisten ylivoimien luominen on ikään kuin rakennettu sisälle systeemiin paremmin kuin perinteisemmissä ryhmityksissä, mutta vain jos pelaajat tietävät, mitä tekevät, toteuttavat tehtäväänsä kurinalaisesti ja juoksevat paljon.

Suomen joukkueessa kannattaa seurata tarkasti, miten lähellä toisiaan ja tiivistä yhteistyötä tehden Glen Kamara, Tim Sparv ja Robin Lod keskialueella liikkuvat silloin, kun vastustajalla on pallo.

He muodostavat pallollisen pelaajan eteen ja ympärille ikään kuin säkin pohjan, josta usein ainoa helppo tai edes mahdollinen syöttö on alaspäin tai vain laidalle, jos esimerkiksi Teemu Pukki tai Joel Pohjanpalo säkin suulla sulkee vastustajalta syöttösuunnan kohti omia toppareita tai alempaa keskikenttäpelaajaa.

Laidat ovat yleensä 5–3–2 ryhmityksen haavoittuvin alue. Jos laitapelaaja, eli englantilaisittain wing back, jäisi ilman toisten pelaajien tukea, taitavan vastustajan olisi helppoa ohittaa hänet.

Tanskaa vastaan esimerkiksi Jere Uronen, Daniel O’Shaughnessy ja Glen Kamara toimivat tai pyrkivät toimimaan niin, että Tanskan laitapelaaja ohjattiin ahtaaseen tilaan lähelle sivurajaa.

Tie Suomen puolustuslinjan läpi tukittiin, ja Tanska joutui kierrättämään palloa keskikentän kautta toiselle laidalle ja etsimään uutta väylää Suomen puolustuksen läpi. Tai sitten keskitykset Suomen maalille annettiin kauempaa ja ehkä hieman hätäisesti ja epätarkempina kuin oli tarkoitus.

Yksi Markku Kanervan Huuhkajien systeemin hienous on nimenomaan kärsivällisyydessä, jolla pelaajat alueellista ylivoimaa rakentavat.

Puolustukseen saattaisi tulla reikä, jos pallo yritettäisiin riistää vastustajalta liian aikaisin. Epäonnistuneen riiston jälkeen vastustajan hyökkääjille voisi avautua suora reitti vaaralliselle maalintekoalueelle Suomen puolustuksen selustaan.

Parhaimmillaan Huuhkajat kuitenkin kurovat säkkiään tai Markku Kanervan termein ”katiskaansa” umpeen niin tehokkaasti, että vastustajan tie on tukossa ja pallon riistäminen onnistuu.

Jona Toivio ja Paulus Arjauuri pysäyttävät yhteistyöllä Tanskan Martin Braithewaiten etenemisen.

Pelaajilta alueellisen ylivoiman luominen ja hyödyntäminen vaatii kovan kunnon lisäksi henkilökohtaista taktista osaamista, jatkuvaa keskittymistä, vastustajan liikkeiden ennakointia ja ohjaamista sekä keskinäistä kommunikointia. Heidän täytyy sopeutua ja reagoida nopeasti vastustajan maalintekoon tähtääviin murtautumisyrityksiin ja muihin muuttuviin tilanteisiin.

Kolmen topparin kurinalainen yhteistyö ja kommunikointi toistensa ja keskikentän kanssa on Suomen puolustuspelin tiiviyden kannalta elintärkeää. Kun yhteistyö toimii, vastustajien on hankalaa päästä hyviin maalintekopaikkoihin lähelle Suomen maalia.

Tanska-ottelussa Parkenin katsomoon näki hyvin, kuinka tarkasti esimerkiksi Tim Sparv, Joona Toivio ja Paulus Arajuuri pitivät puhumalla ja eleillään huolta pelaajien välisistä etäisyyksistä ja siitä, että jokainen pelaaja tietää, mihin täytyy liikkua ja ketä vastustajaa vartioida.

Jopa EM-kisojen suurimmalle mestarisuosikille ja maailmanmestarille Ranskalle näytti tulevan syksyisessä maaottelussa yllätyksenä, kuinka vähän pelitilaa Suomen puolustuksen keskustassa on. Nyt tappion kärsineinä he tietävät sen kyllä.

Hyökkäävän jalkapallon ystävät moittivat usein sekä 3–5–2 että 5–3–2 ryhmityksiä liian puolustusvoittoisiksi ja toki paperilla tai taktiikkataululla ne siltä näyttävätkin. Hyökkäävyys riippuu kuitenkin siitä, miten joukkueen taktisessa pelisuunnitelmassa ryhmityksen suomia mahdollisuuksia käytetään.

Kolmeviisikakkonen ja viisikolmekakkonen soveltuvat erittäin hyvin nopeisiin suunnan muutoksiin ja vastaiskupelaamiseen, mutta myös alueellisten ylivoimien rakentamiseen hyökkäysalueellakin.

Tiiviisti puolustavaa Suomea vastaan esimerkiksi Tanska joutui nostamaan rohkeasti pelaajia lähemmäksi Huuhkajien maalia, jotta puolustus voitaisiin murtaa. Tällöin hyökkäävän joukkueen puolustajien selustaan jää runsaasti tilaa, jota Huuhkajat voi vastahyökkäyksissä hyödyntää, kuten on usein Robin Lodin ja Teemu Pukin johdolla tehnytkin.

Väsymättömien ja oikeaan aikaan nousevien laitapelaajien avulla 5–3–2 muuttuu varsin nopeasti muotoon 3–5–2 tai 3–3–4, jolloin vastustajan puolustuslinjalla onkin vastassaan kahden sijasta neljä hyökkääjää, joita tukee kolme keskikenttäpelaajaa.

Kun Suomen laitapelaajat nousevat hyökkääjien kanssa samaan linjaan ja pitävät pelin leveänä sijoittumalla kentän laitakaistoilla lähelle sivurajaa, etäisyydet vastustajan puolustuspelaajien välillä kasvavat ja puolustuslinjan tiiviys heikkenee.

Huuhkajien hyökkääjille avautuu tilaa pystyjuoksuihin ja Suomen keskikenttäpelaajille kuten Robin Lodille ja hyökkääjille mahdollisuuksia kaksi vastaan yksi ylivoimatilanteiden rakentamiseen ja puolustuslinjan läpi murtautumiseen .

Juuri Lod on ollut Suomen vastaiskupelaamisessa tärkeä pelaaja. Hän kykenee hakemaan avointa tilaa vetäytyvän vastustajan linjojen välistä, etenemään pallon kanssa ja syöttämään eteenpäin joko hyökkääjille tai laitaa pitkin hyökkäykseen nousevalle Jere Uroselle tai Jukka Raitalalle.

Juuri Urosen noususta ja keskityksestä voittomaali Tanskaakin vastaan syntyi ja tilanteen rakenteluun osallistui myös Lod, joka ehti vielä yrittämään maalintekoa Tanskan toppareiden väliin yhdessä Pohjanpalon kanssa.

Suomen maalissa tiivistyykin se mitä tehokkaaseen vastaiskupelaamiseen ja ylipäätään hyökkäämiseen nykyjalkapallossa tarvitaan: tarkasti ja tarvittaessa nopeasti peliä avaava maalivahti; pitkät ja tarkat syötöt hallitseva toppari; luovat, nopeisiin, yllättäviin ratkaisuihin kykenevät keskikenttäpelaajat; nopeat, energiset, kovakuntoiset ja tarkkoja keskityksiä antavat laitapelaajat sekä keskenään toisiaan tukevat ja hyvin yhteen pelaavat hyökkääjät, jotka osaavat tehdä maaleja.

Markku Kanervan valmentama Huuhkajat on osoittanut jo moneen kertaan, että se hallitsee pelin nopean kääntämisen puolustuksesta vastahyökkäykseksi. Huuhkajien suunnanmuutospeli on parhaimmillaan sekä laadukasta että tehokasta.

Eikä 3–5–2 -ryhmitys sitä ainakaan haittaa.

Kolmen topparin, viiden keskikentän pelaajan ja kahden hyökkääjän ryhmityksessä joukkueen sekä tärkein vaatimus että suurin vahvuus on yhtenäisyys.

Joukkueen täytyy toimia yhtenäisesti sekä puolustaessaan että hyökätessään. Maalin se voi tehdä yhdeksällä syötöllä kahdeksan pelaajan kautta – juuri niin kuin Suomi Tanskaa vastaan teki.

