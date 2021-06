Pekka Rinteelle myönnetyn King Clancy Memorial Trophy -palkinnon kriteereissä korostuvat johtajuus sekä hyvän­tekeväisyystyö.

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predatorsia päättyneellä kaudella edustanut maalivahti Pekka Rinne valittiin maanantaina arvostetun King Clancy Memorial Trophy -palkinnon voittajaksi.

Palkinto jaetaan pelaajalle, joka on osoittanut johtajan ominaisuuksia jäällä sekä sen ulkopuolella ja tehnyt merkittävää humanitaarista työtä omassa yhteisössään.

”Tämä palkinto merkitsee paljon minulle ja perheelleni. Se on valtava kunnia. Olen aina rakastanut työskennellä paikallisten hyväntekeväisyys­järjestöjen ja paikallisyhteisöni kanssa. Aion jatkaa sen tekemistä vastaisuudessakin”, totesi Rinne NHL:n verkkosivuilla.

38-vuotias Rinne on ollut mukana Hockey Fights Cancer -liikkeessä. Hän on ollut johtamassa lasten syöpärahastoa, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa syöpätutkimukseen ja lisätä ihmisten tietoisuutta syöpätutkimuksesta.

Aiemmin suomalaisista palkinnon on voittanut vain Saku Koivu, joka vei pystin nimiinsä vuonna 2007.