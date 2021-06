Uusien kiinnitysten vahvuuksia ovat Jari Kurrin mukaan pelirohkeus, vahva kiekollinen tekeminen ja hyvä liikkuminen.

Jääkiekon KHL:ssä pelaava Helsingin Jokerit vahvistaa rivejään hyökkääjä Kalle Kossilalla ja puolustaja Otto Leskisellä.

Pohjois-Amerikassa kaudesta 2012–13 saakka pelannut Kossila, 28, edusti päättyneellä kaudella Toronto Maple Leafsin organisaatiota AHL-joukkue Toronto Marliesissa. Hän pelasi 28 ottelua tehoin 7+22. Jokereissa juniorina pelanneella Kossilalla on allaan myös 19 NHL-ottelua.

”Kossila on taitava pelintekijä, jolta löytyy runsaasti myös ratkaisukykyä. Pohjois-Amerikan kaukaloissa silmiinpistävää on ollut hänen tehokkuutensa, vahva kiekollinen tekeminen sekä pelirohkeus”, kommentoi Jokereiden puheenjohtaja ja GM Jari Kurri seuran tiedotteessa.

Leskinen, 24, on edustanut kahden viime kauden ajan Montreal Canadiensin organisaatiota, jossa NHL-pelejä on kertynyt hänen tililleen kuusi kappaletta. Leskinen pelasi kahden edelliskauden ajan pääosin AHL:ssä Laval Rockettin joukkueessa, jossa 85 peliä tuotti 39 tehopistettä.

”Leskinen on pelitaitava ja monipuolinen puolustaja, joka on hyvä liikkumaan ja avaamaan peliä. Pelaajana hän on vasta tulossa parhaaseen ikäänsä”, Kurri totesi.