Espoolainen OVO Team juhli joukkevoimistelun Suomen mestaruutta seitsemän vuoden tauon jälkeen.

Valta vaihtui joukkuevoimistelun kotimaisilla kilpamatoilla, kun espoolainen OVO Team voimisteli sunnuntaina Tampereella Tesoman palloiluhallissa Suomen mestaruuteen seitsemän vuoden tauon jälkeen.

Samalla katkesi Tampereen Sisun Minettien kultaputki, joka oli alkanut vuonna 2015.

Minetit taipui lopulta tasatilanteessa pelkkien suorituspisteiden erotuksella.

Molemmat kärkijoukkueet voimistelivat yhteispisteet 38,80 ja molemmista ohjelmistaan 19,40 pistettä.

Vielä alkukilpailun tulokset olivat identtiset, mutta finaalissa OVO Team kuittasi 0,1 pistettä Minettejä korkeammat suorituspisteet. Niiden arvo on lajin kansainvälisissä säännöissä painavampi kuin Minettien 0,1 pistettä parempien taiteellisten pisteiden.

”On harvinaista, että kärkijoukkueet ovat lopussa samoissa pisteissä. En muista tällaista tapahtuneen koskaan”, sanoi Minettien valmentaja Titta Heikkilä.

Olarin Voimistelijoiden joukkueen OVO Teamin päävalmentaja Anneli Laine-Näätänen oli tyytyväinen, että hänen joukkueensa onnistui SM-kilpailuissa toukokuun vaikean EM-kisan jälkeen.

Moskovassa OVO Team jäi neljänneksi vaikka onnistuikin kohentamaan finaalisijoitustaan alkukilpailussa tapahtuneen loukkaantumisen jälkeen.

”Mestaruuden merkitys on isompi kuin ihmiset tajuavatkaan. Salilla näkee, että joukkueella, joka on voittanut, ei paina jalat ja kaikki tuntuu helpolta. Siinä on melkein parin viikon etulyöntiasema innossa ja iloisuudessa tulla salille ja tehdä töitä, ja se luo uskoa siihen, että voittaminen on mahdollista myöhemminkin”, Laine-Näätänen sanoi.

Minettien valmennus oli kirkkaimman mitalin menetyksestä huolimatta tyytyväinen suojattiensa suorituksiin. Joukkueen valmistautumiseen mahtui myös epäonnea, sillä kokoonpanoa piti muuttaa vielä kisapäivänä sattuneen loukkaantumisen vuoksi.

”Kello 11 aloimme vaihtaa kuvioita ja otimme entisen kapteenimme Siiri Puuskan seitsemän kuukauden tauon jälkeen mukaan kisamatolle. Hän ei ollut tehnyt yhtään kokonaista ohjelmaa harjoituksissa”, Heikkilä paljasti.

Puuska on valmistautunut Minettien kanssa juhannuksena Bulgariassa voimisteltavia maailmancupin osakilpailua ja Kansainvälisen joukkuevoimisteluliiton (IFAGG) mestaruuskisaa varten. Hän oli harjoitellut koreografiassa kuitenkin eri paikkaa kuin sitä, jolla hän sunnuntaina kilpaili.

Kaiken lisäksi Mineteille osuivat ehkä kilpailun hankalimmat mahdolliset suoritusvuorot. Valmennuksen mukaan Puuska ja koko joukkue suoriutuivat kuitenkin haasteesta niin hyvin ja ammattimaisesti kuin tiukassa aikataulussa oli mahdollista.

”Tällaisissa vaikeissa tilanteissa joukkue, joukkuehenki ja tahtotila punnitaan. Kyllä me olemme tosi ylpeitä ja tyytyväisiä. Aina ei voi voittaa, sekin kuuluu urheiluun”, Heikkilä totesi.

OVO Team lähtee kanavoimaan mestaruusintoaan parin viikon päästä Bulgarian maailmancupiin ja IFAGG:n mestaruuskilpailuun.

”Se on kuitenkin eri kisa ja siellä on eri tuomaristo, joten ei siitä pysty sillä tavalla etukäteen tietämään hirveästi muuta kuin sen, että tytöistä on varmasti nyt kiva harjoitella sitä kohti”, Laine-Näätänen totesi.

OVO Teamin ja Minettien lisäksi Bulgariassa kilpailevat suomalaisjoukkueista Gloria ja Sanix Valens.

Attitude Sportsin, Elisen, Pakilan Voimistelijoiden ja Tapiolan Voimistelijoiden yhteisjoukkue Gloria voimisteli sunnuntaina Tampereella SM-pronssille ja turkulaisen Lahjan Tyttöjen Sanix Valens neljänneksi.