Uran suurin voitto toi Castrenille helpotuksen tunteen, koska pelioikeus on varmistettu pitkälle eteenpäin.

Kun urheilija yltää uransa toistaiseksi suurimpaan saavutukseen, monesti se antaa aihetta pieneen juhlimiseen.

Suomen uuden golftähden Matilda Castrenin sunnuntai-ilta sujui kuitenkin melko arkisissa merkeissä sen jälkeen, kun hän oli saavuttanut Kaliforniassa ensimmäisenä suomalaisena voiton naisten ykköskiertueella LPGA:lla.

Ohjelmassa oli vielä iltalento San Franciscosta kotiin San Diegoon.

Muutaman tunnin yöunien jälkeen Castren kertoi HS:lle puhelimitse, mitä voitto hänelle merkitsee.

”Tämä on ehdottomasti urani paras ja tärkein saavutus. Sen saavuttaminen on myös tosi iso helpotus. Auttaa hirveästi, että sain pelioikeuden kolmeksi vuodeksi. Ei tarvitse stressata kortin uusimista, varsinkin kun on rookie”, Castren sanoi.

Golfin pääkiertueilla kamppaillaan viikosta toiseen paitsi yksittäisten kilpailujen voitoista ja muista kärkisijoista, myös pelioikeuden säilyttämisestä.

Peruspelaaja voi uusia korttinsa keräämällä kauden aikana riittävästi kiertueen rankingpisteitä, joita on jaossa menestyksen mukaan.

Jos voittaa kilpailun, tilanne helpottuu oleellisesti. Rahan lisäksi palkintona on pidemmälle ulottuva pelioikeus, joka astuu voimaan heti. Castren sai voittajakategorian pelioikeuden, joka ulottuu kauden 2023 loppuun saakka.

Tähän kauteen Castren lähti kiertuetulokkaan melko rajatulla pelioikeudella. Sen hän sai jo viime kaudeksi karsintojen kautta, mutta kun pandemia pyyhki kilpailuja kiertueen ohjelmasta, kaikkien pelioikeudet siirtyivät tälle kaudelle.

Tulokkaan pelioikeudella Castrenin olisi pitänyt urakoida lähes kaikki ne kilpailut, joihin hän olisi mahtunut mukaan. Voitto muutti tämän näkymän.

”Voitto helpotti niin monta asiaa harteiltani”, Castren totesi.

Castren ei vielä osannut sanoa, miten hänen kilpailuohjelmansa muuttuu.

Heinäkuun puolivälissä Aura Golfin kentällä Turun Ruissalossa pelataan pitkästä aikaa naisten Euroopan-kiertueen kilpailu. Kun Castren ensimmäisen kerran kuuli asiasta, hän sanoi olleensa innoissaan ja toivoi pääsevänsä kisaan mukaan.

Vastaan tuli kuitenkin pelioikeuden uusimiseen liittyvä realismi. Samaan aikaan olisi Yhdysvalloissa yksi niistä kilpailuista, joihin Castren mahtuisi mukaan.

Vielä kaksi viikkoa sitten Castren piti Turun kisaan osallistumista hankalana.

”Pitäisi pelata tosi hyvin nämä 4–5 seuraavaa kisaa, että pelaaminen Turussa olisi mahdollista”, hän sanoi.

Nyt hän pelasi yhden kisan niin loistavasti, että tuo ehto täyttyy. Turun kisa onkin menossa uuteen harkintaan.

”Kyllä tämä voitto saattaa vaikuttaa. Olisi tosi kunnia päästä pelaamaan siellä. Haluan edelleen tulla sinne pelaamaan. Täytyy vielä hioa viimeiset jutut, jos se olisi mahdollista.”

Suomen ykköspelaajana Castren olisi Turun kisassa todellinen tähtivieras ja vetonaula Euroopan-kiertueen huippuihin lukeutuvan Sanna Nuutisen rinnalla.

Ennen matkaa Tokion olympialaisiin Castren on joka tapauksessa tulossa Eurooppaan kilpailemaan, sillä Turun kisaa seuraavalla viikolla Ranskassa pelataan major-kilpailuihin lukeutuva Evian Championship.

Naisten golfturnaus pelataan Tokion kisoissa 4. elokuuta alkaen.

Castrenin seuraava kilpailu on ensi viikolla, jolloin vuorossa on kauden kolmas major-kilpailu PGA Championship.

Viime kaudella Castren sijoittui samassa kilpailussa 23:nneksi. Tänä vuonna kilpailu käydään Georgian osavaltiossa.