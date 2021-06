Saksalainen F1-sivusto: Valtteri Bottas on saamassa lähtö­passit – tallipomo nimeää jo uuden osoitteen

Kärkitallien paikat ovat tiukassa suomalaiskuljettajalle.

Valtteri Bottaksen ura Mercedeksellä on tulossa tiensä päähän, saksalaissivusto F1-Insider kirjoittaa.

Suomalaiskuljettajan saappaisiin on jo pitkään uumoiltu Williamsin 23-vuotiasta George Russellia. F1-Insider ja Sky Italia raportoivat vaihdon tapahtuvan kaudelle 2022.

Mercedeksen kilpakumppanin, F1:n valmistajien MM-sarjaa johtavan Red Bullin, neuvonantaja Helmut Marko on väitteen kanssa samaa mieltä. Huippulahjakas Russell ansaitsee viimein näytön paikkansa.

”Se olisi looginen askel, sitä ei voi viivyttää enää pidempään”, Marko sanoo F1-Insiderille.

Red Bull ei kaipaa Bottaksen palveluksia, jos hän vapautuu Mercedekseltä kuluvan kauden jälkeen.

”Hänen ei tarvitse soittaa meille, ei meillä ole tilaa. Itse asiassa voin kuvitella vain vaihtokaupat Russellin kanssa. Luulen, että Williams on ainoa vaihtoehto hänelle”, Marko sanoo.

Suomalainen loikkasi mestaruustalliin juuri Williamsilta vuonna 2017. Marko epäileekin, että paluu ”kotiin” olisi todennäköisin jatkumo Bottaksen F1-uralle.

Bottas on F1:n kuljettajien MM-sarjassa vasta kuudentena, kun takana on kuusi osakilpailua. Hän on sijoittunut kolmesti kolmanneksi, ja jäänyt muissa kilpailuissa pisteittä.

Seuraava osakilpailu ajetaan sunnuntaina Ranskassa.