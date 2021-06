Espanjan kannattajat buuasivat Álvaro Moratalle katsomosta ottelun aikana.

Espanjan ja Ruotsin maaliton tasapeli jalkapallon miesten EM-kisojen E-lohkossa maanantai-iltana otettiin molemmissa leireissä vastaan tunteikkaasti, eivätkä pelaajat välttyneet kannattajien tunteenpurkauksilta.

Tulilinjalle joutuivat molemmissa joukkueissa hyökkääjät. Espanjan Álvaro Moratalle buuattiin ottelun avausjakson aikana hukatun maalipaikan jälkeen, ja uutistoimisto Reutersin mukaan joukkuekaveri Pedri toivoi, että fanit keskittyisivät buuaamisen sijasta kannustamiseen.

”On parempi pelata, kun fanit taputtavat buuaamisen sijaan. Mutta ajatellen mieluummin ihmisiä, jotka kannustivat meitä”, hän sanoi.

”Morata tuntee olonsa hyväksi, hän on henkisesti vahva. Hän on mahtava pelaaja, joka antaa meille paljon. Hän on rentoutunut ja tietää, että maaleja tulee.”

Jos Morata hukkasi paikkoja Espanjan riveissä, oli Ruotsillakin oma epä­onnen­soturinsa. Hyökkääjä Marcus Berg ei saanut toisella puoliajalla kunnon osumaa palloon Alexander Isakin poikittaissyötöstä. Pallo karkasi ohi maalista.

Ottelun jälkeen Berg joutui nettivihan kohteeksi. Hänelle osoitettiin sosiaalisessa mediassa lukuisia viestejä, joista Ruotsin jalkapalloliitto on ilmoittanut poliisille.

Liiton turvallisuuspäällikkö Martin Fredman sanoo SVT:lle, että liitto on tallentanut Bergin saamia viestejä ja ollut yhteydessä poliisiin maanantai-illan ja tiistain aikana.

Fredmanin mukaan viestit jakautuvat kahteen osaan. Toisessa osassa kyse on töykeistä ilmaisuista, jotka eivät välttämättä ylitä rikoskynnystä. Toiset taas täyttävät esimerkiksi laittoman uhkauksen tunnusmerkit.

Fredman sanoo uskovansa, että viestit on kirjoitettu tunnekuohun vallassa ja monet kirjoittajat katuivat viestejä herättyään aamulla.

”Tiedämme, että asiaa on vaikea tutkia, mutta pidämme tutkimista tärkeänä. Aamulla Marcuksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen olemme yhtä mieltä siitä, että minä olen vastuussa raportoinnista ja että Marcus on uhri.”