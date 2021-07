Kun golfinpelaaja Sanna Nuutinen matkustaa Tokion olympialaisiin, hänen käsimatka­tavaroistaan löytyy noin kannettavan tietokoneen kokoinen oranssi metallimötikkä, joka saattaa herättää ylimääräistä huomiota lentokentän turvatarkastuksessa.

Samanlainen laite kuuluu nykyään yhä useamman huippupelaajan kilpailuvarustukseen. Kyseessä on lyöntitutka, joka melko pelkistetystä ulkomuodostaan huolimatta on tietokonetta vastaava laite.

Nuutisen lyöntitutka on pienen henkilöauton hintainen, tanskalaisvalmisteinen Trackman. Sellainen on tuttu myös monille harrastajapelaajille, koska niitä on käytettävissä useissa harjoittelu­paikoissa.

Markkinoilla on myös muita vastaavia laitteita, sekä ammattilaisten että harrastajien käyttöön. Ainakin Trackman tarjoaa lähes kaiken kuviteltavissa olevan datan pallon lennosta ja mailan liikkeestä sen osuessa palloon.

Euroopan-kiertueen parhaiden pelaajien joukkoon nousseen Nuutisen, 30, suhde lyöntitutkaan on muuttunut uran edetessä. Hän tutustui Trackmaniin jo ollessaan amatööripelaajana maajoukkueessa.

”En tykännyt yhtään lyödä siihen. Löin silloin niin huonosti, ja laite kertoi totuuden. Trackman ei valehtele. Silloin en myöskään ihan tarkkaan tiennyt, mitä kaikkea siitä pitäisi katsoa”, Nuutinen sanoo.

Nyt tilanne on päinvastainen. Nuutisella on aina harjoituksissa ja kilpaluissa laite mukanaan. Kun Nuutinen vaihtoi nelisen vuotta sitten David da Silvan valmennukseen, tämän vetämällä Season Golf Academylla oli lyöntitutkia, joista yksi on nyt Nuutisen käytössä.

Vaikka Nuutinen kuljettaa tutkaa mukanaan kilpaluissakin, aina hän ei sitä siellä käytä.

”Lämmitellessä jätän sen välillä ihan tietoisesti pois, ettei mene liian tekniseksi. Katson enemmän vain pallon lentokaarta ja haen fiilistä.”

Nuutisen mukaan miesten pääkiertueilla ja naisten LPGA-kiertueella moni pelaaja käyttää lyöntitutkaa myös lämmitellessä ennen kisaa.

”Mutta ihmiset katsovat niin eri juttuja siitä. Veikkaisin, että ne, jotka käyttävät sitä lämmitellessä, katsovat vain mittoja ja miten pallo lentää sinä aamuna.”

Trackman-lyöntitutka mittaa lukuisia asioita mailan ja pallon liikkeestä.

Harjoittelu onkin sitten eri asia. Nuutisen mukaan Trackman tarjoaa niin paljon erilaista dataa, että sen käytössä saattaa syntyä suorastaan informaatiotulva ja täytyy tietää, mitä katsoa.

Välillä Nuutisen mielestä on parempi, että vain valmentaja näkee tutkan antamat numerot.

”Ei se aina ole pelaajan homma niitä analysoida.”

Mitä asioita Nuutinen poimii Trackmanin tarjoamasta datasta?

”Se vähän riippuu siitä, mitä treenaan. Carryn (pallon ilmassa lentämän matkan) aina. Kun sitä katsoo, oppii omat lyöntimittansa. Se juurtuu takaraivoon.”

Trackmanin antamaa dataa voi tarkastella esimerkiksi kännykän näytöllä.

Mailanpään nopeutta Nuutinen seuraa lähinnä draiverilla lyödessään, ei niinkään lyhyemmillä mailoilla.

Muita tärkeitä lukuja ovat esimerkiksi pallon lähtönopeus sekä mailanlavan suunta suhteessa tavoiteltuun lyöntisuuntaan ja kulma mailan osuessa palloon.

Tutka kertoo myös tarkasti erilaisten kierteiden määrän sivusuunnassa.

Lue lisää: Sanna Nuutinen eli heppatyttövaihetta, kun vanhemmat halusivat golfista perheen yhteisen harrastuksen: ”Jos haluat käydä talleilla, niin käyt myös golftreeneissä”

Nuutinen sanoo käyttävänsä lyöntitutkaa pääasiassa sen takia, että se tarjoaa pallonlyömisestä tarkkaa faktaa.

”Se on tosi objektiivinen totuus, joka sieltä tulee. Välillä voi tuntua, että lyönti lähtee hyvin, mutta se on vain tunne. Huippu-urheilu on muutakin – varsinkin, jos haluaa kehittyä”, sanoo Nuutinen, joka tunnetaan erittäin kovana harjoittelijana.

Nuutinen arvostaa myös laitteen antamaa välitöntä palautetta jokaisen lyönnin jälkeen.

”Siinä oppii asioita huomaamattakin. Oppimisen yksi tärkein osa on palaute”, Nuutinen sanoo.

Sanna Nuutinen on käyttänyt lyöntitutkaa säännöllisesti harjoittelussaan neljä vuotta.

Suomen ykkösketjun golfvalmentajiin kuuluva Timo Karvinen arvioi olleensa yksi ensimmäisistä suomalaisista, joka alkoi käyttämään lyöntitutkaa valmennuksessa. Hän muistelee tutustuneensa Trackmaniin runsaat kymmenen vuotta sitten.

Karvisen mukaan miesten johtavilla ammattilais­kiertueilla lähes jokaisella pelaajalla on nykyään oma lyöntitutka.

”Heillä on se etu, että he pääsevät rangella harjoittelemaan oikeilla palloilla, joten he pystyvät tekemään myös etäisyysharjoituksia. Se on yksi niistä muuttujista. Ja onhan siinä se fakta, miten maila kulkee osuma-alueella, eli se ei ole mitään arvailua.”

Myös miesten maailmanlistalla suomalaisista korkeimmalle rankatulla Sami Välimäellä on oma Trackman.

”Samilla taisi ammattilaiseksi siirtymisen jälkeen tapahtua lähes samana päivänä firman perustaminen ja Trackmanin ostaminen. Se taisi olla ensimmäinen merkintä kirjanpitoon”, naurahtaa Karvinen, joka on olympialaisiin lähtevän Välimäen pitkäaikainen valmentaja.

Kun Karvisen valmennettavat harjoittelevat täyttä lyöntiä, huomio kiinnittyy tutkan avulla muun muassa mailan ja pallon liikkeen väliseen suhteeseen ja lavan asentoon.

Karvinen kertoo, että tutkan avulla pelaajia opetetaan myös katsomaan pallon lentokaarta ja tekemään siitä johtopäätöksiä, kun lyödään wedgellä eli lyhyellä rautamailalla.

”Sellainen spinnaava wedge lentää hitaamman näköisenä. Sen voi näyttää Trackmanissa, että tuon näköisessä lyönnissä oli tällaiset arvot, esimerkiksi korkeuden ja spinnin määrän”, sanoo Karvinen, joka kuuluu valmentajana Suomen olympia­joukkueeseen Tokiossa.

Castren ja Nuutinen aloittavat Turun kilpailun samassa ryhmässä

Suomen olympiaedustajat Matilda Castren ja Sanna Nuutinen ovat yleisömagneetin roolissa, kun naisten Euroopan-kiertueen (Ladies European Tour) osakilpailu pelataan kymmenen vuoden tauon jälkeen Suomessa.

Järjestäjät sijoittivat Castrenin ja Nuutisen samaan lähtöryhmään kahdelle ensimmäiselle kierrokselle Turun Ruissalossa, Aura Golfin kentällä pelattavassa kilpailussa.

Torstaina he starttaavat avauskierrokselle aamulla ja perjantaina iltapäivällä.

Castren sai kilpailuun villin kortin ja pelaa ammattilaisuransa ensimmäisen LET-kilpailun. Hänen työpaikkansa on maailman johtava naisten kiertue, amerikkalaisvetoinen LPGA.

Castren on ollut viime viikkoina huippuiskussa, sillä kuukausi sitten hän voitti ensimmäisenä suomalaisena LPGA-kiertueen osakilpailun. Kaksi viikkoa sitten tuli kakkossija, ja viime viikolla huonon sään takia kolmeen kierrokseen kutistuneessa kilpailussa sijoitus oli niin ikään mainio: 15:s.

Nuutinen on puolestaan sijoittunut kymmenen parhaan joukkoon lähes jokaisessa tämän kauden LET-kilpailussaan. Hän on yltänyt parhaimmillaan toiseksi ja on toisena myös kiertueen tämän kauden rankingissa.

Turussa kilpailee 20 suomalaista, joista kuusi on kiertueen vakiopelaajia.

Kiira Riihijärvi pelaa Turussa ensimmäisen kilpailunsa ammattilaisena. Kuva kesältä 2020.

Yhden golfin menestyksekkäimmistä suomalaisista amatööriurista päättänyt Kiira Riihijärvi kilpailee Turussa ensimmäisen kerran ammattilaisena. Riihijärvi pelasi tätä ennen viisi kautta collegegolfia Yhdysvalloissa. Hän voitti sinä aikana 13 kilpailua ja oli amatöörien maailmanlistalla parhaimmillaan sijalla 18.

Lue lisää: Kiira Riihijärveä ja Tiger Woodsia yhdistää ominaisuus, josta suomalaisessa huipputason yksilöurheilussa on pulaa

Turun kilpailun palkintosumma on 200 000 euroa. Voittaja on selvillä lauantaina iltapäivällä.

Ruutu-palvelu näyttää kilpailusta viiden tunnin suorat lähetykset jokaisena päivänä ja Yle TV2 kolmen tunnin suoran lähetyksen päätöspäivänä.