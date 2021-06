Ranskan tähti siirsi alkoholittoman olutpullon lattialle edestään.

”Tykkään juoda vettä – sanotaanko näin.”

Yllä mainittu lainaus ei tullut Cristiano Ronaldon suusta, vaikka supertähti veden nimeen vannoikin siirrettyään Coca-Cola-pullot sivuun lehdistötilaisuudessa.

Sanoja on toinen oman lajinsa tähti, suomalainen lumilautailija Enni Rukajärvi. Hän sanoi jo vuosia sitten, että haluaa olla entistä rehellisempi itselleen ja omille arvoilleen.

Konkreettisena näyttönä Rukajärvi lopetti monivuotisen yhteistyön energiajuomajätti Red Bullin kanssa. Rukajärvi on todellinen edelläkävijä, mutta Cristiano Ronaldon sanojen painoarvo on hänen asemansa vuoksi luonnollisesti suurempi.

”Täytyy muistaa, että Cristiano Ronaldo on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä”, kauppatieteiden tohtori ja urheilumarkkinoinnin asiantuntija Arto Kuuluvainen kertoo HS:lle.

"Hän on äärimmäinen somefiguuri ja vaikuttajamarkkinoinnin globaaleja ykkös­hahmoja. Kaikella, mitä hän tekee, on isot vaikutukset.”

Coca-Colan markkina-arvosta katosi portugalilaistähden tempauksen jälkeen hetkessä noin neljä miljardia Yhdysvaltain dollaria eli reilut 3,2 miljardia euroa.

Kuuluvainen pohtii, mikä rooli Cristiano Ronaldon kommentilla lopulta on pörssikurssin romahdukseen.

”Eihän hän dissannut sinänsä Cokista suoranaisesti, vaan sanoi, että água [vettä]. Mutta täytyy olla ylpeä urheilijoista – jokainen tietää arkijärjellä, että on terveellisempää juoda vettä kuin Cokista.”

Ronaldo ei suinkaan ole ainoa meneillään olevissa EM-kisoissa esillä olevia sponsorituotteita siirrellyt pelaaja.

Ranskan tähti Paul Pogba siirsi eteensä asetetun Heinekenin olutpullon sivuun Saksa-ottelun lehdistötilaisuudessa. Tiukkailmeinen Pogba otti pullon pöydältä ja siirsi sen lattialle.

Pullossa oli alkoholitonta olutta, jota Heineken mainostaa EM-kisoissa. Pogba on uutistoimisto Reutersin mukaan muslimi.

”Arvoperusteisuus on nykyään tosi paljon vahvemmin läsnä. Enni Rukajärvi hylkäsi Red Bullin, joka on yksi maailman merkittävimmistä sponsoreista extreme- tai elämäntapalajeissa”, Kuuluvainen muistuttaa.

”Onhan siinä vähän samaa [kuin Cristiano Ronaldon tapauksessa], mutta nyt vaan mittakaava on järisyttävän paljon isompi.”

Hän on ollut kirjoittamassa kahta urheilumarkkinointiin liittyvää kirjaa. Urheiluseurojen sisäpiirissä ja Urheilutähtien sisäpiirissä ilmestyivät 2017.

Urheilijoiden kannanotot tai yritysten markkinointivalinnat ovat luoneet sosiaalisen median aikana kohuja, joilla on ollut tuntuvia taloudellisia vaikutuksia.

Esimerkiksi Niken arvosta katosi loppukesästä 2018 noin neljä miljardia dollaria, kun urheiluvälinejätti julkisti mainossopimuksen Colin Kaepernickin kanssa.

”Vähän kyseenalaistan tuon tulkinnan, koska samana päivänä tippui kaikkien muidenkin urheiluvälinevalmistajien kurssit. Sitä ruvettiin tutkimaan myöhemmin”, Kuuluvainen sanoo.

Hän muistuttaa, että Nike, Adidas ja muut urheiluvälinejätit ovat äärimmilleen viritettyjä markkinointikoneistoja

”Ne pelaavat kaikki skenaariot etukäteen ja tietävät varsin hyvin, mitä tulee tapahtumaan. Ymmärtääkseni Nike haluaa jatkossa kohderyhmäkseen vielä enemmän aika liberaaleja ja tietyn ikäisiä kaupunkilaisia: muodikkaita, urbaaneja ja trendikkäitä.”

”He olivat varmasti koeponnistaneet sen, että se toimii siinä tietyssä kohderyhmässä.”

Kaepernickin kiinnitys mainoskasvoksi oli Kuuluvaisen mukaan silti tosi kova veto, koska aihe oli herkkä ja arka.

Juuri Kaepernick aloitti polvistumiset amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa Yhdysvaltain kansallislaulun aikana protestoidakseen poliisiväkivaltaa ja rotujen välistä epätasa-arvoa vastaan.

”Jenkkien urheiluvälinemarkkina on tosi erilainen ja äärimmäinen verrattuna vaikkapa Suomeen. Under Armour on tavallaan Niken vastavoima, trumpilainen brändi siellä”, Kuuluvainen kertoo.

”Nike haluaa olla liberaalimpi, jos Under Armour on konservatiivisempi brändi. Eikä siinä mennyt kuin viikko tai pari, kun Nike teki kaikkien aikojen digimyyntiennätyksensä, eli se kääntyi heille tuottoisaksi.”

Cristiano Ronaldon ja Paul Pogban eleet tai Enni Rukajärven linjaus eivät olleet sponsoreille eduksi. Ne ovat kuitenkin osoitus maailman muuttumisesta.

”Urheilijat osaavat, haluavat ja uskaltavat ottaa enemmän kantaa asioihin, ja tuoda omaa arvomaailmaansa enemmän esille”, Kuuluvainen sanoo.

”Cristiano Ronaldolla on niin paljon vaikutusvaltaa ja voimaa, että hän voi periaatteessa tehdä melkein mitä haluaa, koska hänellä ei jää fyrkasta kiinni.”

Toisaalta urheilijat osaavat myös edistää omien kumppaniensa näkyvyyttä.

Tanskalainen Nicklas Bendtner esitteli kesän 2012 EM-kisoissa alushousujaan juhliessaan maaliaan. Sponsorikalsarit toivat vedonlyöntiyhtiö Paddy Powerin nimen kaikkien huulille.

Kotimaasta puolestaan muistetaan Iivo Niskasen sissimarkkinointi Red Bull -tölkkinsä kanssa.

”Iivo Niskanen on Suomessa niin kova tähti, että hän pystyy sen tekemään, mutta olisiko juuri A-maajoukkueeseen noussut urheilija tai hiihtäjä sen tehnyt”, Kuuluvainen kysyy.

”En usko, että olisi ollut ballseja.”

