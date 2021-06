Kotijoukkueen Artem Dzjuban pitäminen ei riitä. Omaan boksiin jäävät irtopallot ovat Suomen kannalta vaarallisia. Venäjän ja Suomen EM-peli alkaa kello 16.

Pietari

Venäjä ja Suomi kohtaavat keskiviikkona kello 16 tuikitärkeässä jalkapallon EM-kisojen B-lohkon ottelussa. Suomi voitti avauspelinsä ja Venäjä hävisi, joten isäntämaa janoaa voittoa Pietarissa. Seuraavassa viisi nostoa iltapäivän trilleriin.

1. 90 minuutin paine on liikaa

Tanskaa vastaan Suomi hyökkäsi vain muutaman kerran. Yhdestä Huuhkajat leipoi hienon voittomaalin, mutta muuten yritykset jäivät pahasti vajaiksi. Suomen kannalta olennaisinta olisi saada enemmän pallonhallintajaksoja kuin lauantaina. Jos Venäjä pääsee mättämään palloa tauotta Suomen boksiin, hyökkääjä Artem Dzjuba tekee ennen pitää tuhojaan. Vaikka hänet saisi kuriin, Venäjä tulee ja viimeistelee Dzjuban jäljiltä tulleista irtopalloista.

2. Suomella on kaksi tehotykkiä

Joel Pohjanpalo on nyt tehnyt Huuhkajien kolme viimeisintä maalia. Kaksi syntyi Sveitsiä vastaan ja yksi Tanskan verkkoon. Teemu Pukin taidot tunnetaan, joten Suomella on ainakin kaksi maalintekoon pystyvää pelaajaa. Venäjän tehot ovat vahvasti Dzjuban harteilla. Hän on tehnyt 29 maaottelumaalia ja on enää yhden perässä Aleksandr Keržakovin ennätyksestä. Dzjuban takana tilaisuuttaan kyttää Aleksandr Sobolev, joka teki Venäjän pääsarjassa päättyneellä kaudella 14 maalia Moskovan Spartakille. Dzjuba viimeisteli Pietarin Zenitille 20 kaappia ja vei maalikuninkuuden.

3. Millä ryhmityksellä joukkueet pelaavat?

Venäjä vaihtoi Belgia-pelin tauolla neljän alakerrasta kolmeen toppariin. Suomi taas luotti kolmeen toppariin koko Tanska-koitoksen ajan. EM-karsinnoissa Huuhkajat saavutti parhaat tuloksensa neljän linjalla, mikä on pelaajilla hyvin hallussa. Markku Kanerva saattaa jopa palata tähän tuttuun systeemiin. Hän joutuu varautumaan siihen, että Venäjä lähtee peliin kahdella kymppipaikan pelaajalla (Aleksandr Golovin, Aleksei Mirantšuk).

4. Suomen pitää lopettaa liukuminen

Huuhkajat puolusti Tanskaa vastaan sinnikkäästi ja suurimman osan aikaa myös hyvin. Yksi asia jäi kuitenkin häiritsemään. Suomalaispelaajat liukuivat turhan monta kertaa, mistä aiheutui lopulta myös Tanskan rangaistuspotku. Paulus Arajuuren ei olisi tarvinnut liukua tilanteessa. Liukuminen on vaarallista varsinkin omassa boksissa, koska puolustaja menettää kontrollin tilanteeseen ja ajaa itsensä helposti ulos.

5. Miten turnausmatematiikka vaikuttaa peliin?

Kunkin lohkon kaksi parasta etenee pudotuspeleihin eli 16 joukkoon. Lisäksi mukaan pääsee neljä parasta lohkokolmosta. Joka tapauksessa tilanne on se, että Suomi, Venäjä ja Tanska saattavat hyvinkin päätyä samaan pistemäärään. Silloin keskinäisten pelien pisteet ja seuraavaksi maaliero ratkaisevat. Jokainen maali on siis erittäin tärkeä, pisteistä puhumattakaan.