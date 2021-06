Teijo ja Tuomas Nurmi ajoivat Ranskasta Kööpenhaminan ja Lahden kautta Pietariin nähdäkseen Huuhkajat EM-kisoissa. Suomalaisilla jalkapallofaneilla on tänään Pietarissa aurinkoinen juhlapäivä, kun Huuhkajat kohtaa Venäjän.

Lauri Vaininen (edessä) ja Ville Kaerla matkalla stadionille Pietarissa. He veikkaavat että Suomi voittaa 2–1.

”Suomalaiset ovat jonotuskansaa. Tänään pidetään paikkamme jonossa. Jos ollaan toiseksi viimeisiä, niin se on hyvä”, Lauri Vaininen, Ville-Veikko Heikkilä ja Ville Kaerla sanovat vuorotellen ja nauravat päälle.

He seisovat puistobulevardin reunalla ufon lailla taustalla kohoavan Pietarin jalkapallostadionin edustalla. Kasvoihinsa he ovat maalanneet siniristiliput ja näyttävät. . .miltä? No, tyypillisiltä iloisilta nykysuomalaisilta enimmäkseen.

”Tänään pikkuveljestä tulee isoveli”, Kaerla kuuluttaa ja viittaa näppärästi sekä Suomen ja Venäjän tämän päivän otteluun jalkapallon EM-kisoissa että naapurusten ikiaikaisiin suhteisiin.

Miesten lisäksi porukkaan kuuluu myös Jalmari Heikkilä.

Heille niin kuin muillekin Huuhkajien kannattajille Pietarissa on tarjolla aurinkoinen juhlapäivä. Suomi pelaa EM-lopputurnauksen toisen pelinsä ja saattaa varmistaa paikkansa jatkopeleissä.

”Nautitaan täydet 90 minuuttia”, Vaininen sanoo.

Ville-Veikko Heikkilä, Jalmari Heikkilä, Lauri Vaininen ja Ville Kaerla EM-tunnelmissa.

Tuomas ja Teijo Nurmi Pietarin jalkapallostadionin edustalla.

Teijo ja Tuomas Nurmi, isä ja poika, ovat kulkeneet stadionin edustalle pitkän tien. He ovat saapuneet autolla Pariisista Kööpenhaminan, Ruotsin, Turun ja Lahden kautta Pietariin.

”Lahdessa leikattiin nurmi ja kasteltiin kukat. Sitten tultiin Nuijamaan kautta Pietariin. Ei ollut pahoja jonoja”, Teijo Nurmi kertoo. ”Tunnissa pari koronatestiä ja auton paperit kuntoon.”

”Viipurissa kiertelimme autolla, otettiin kuvia.”

Tuomas Nurmi asuu Lahdessa ja pelaa jalkapalloa Reippaan B-junioreissa mutta on ollut isänsä luona Pariisissa, mistä yhteinen kisamatka alkoi. Teijo Nurmi on virkavapaalla puolustusvoimista.

”Vaimo on Pariisissa lähetystössä töissä. Minä olen ollut lasten- ja kodinhoitajana.”

Nurmet ovat jalkapalloperhettä. Teijo Nurmi on toiminut 282 liigapelissä avustavana erotuomarina ja kiertänyt katsojana kaikki jalkapallon MM-kisat vuodesta 1990 lähtien.

”Jalkapallo on lähellä sydäntä. Suomen kolme lohkopeliä ovat must, pakko nähdä, mutta lippujen saaminen oli hankalaa.”

Kööpenhaminassa Nurmet näkivät Christian Eriksenin sairauskohtauksen ja Huuhkajien voiton lähietäisyydeltä.

”Oltiin ehkä 20 metriä Eriksenistä, kun hän kaatui hervottomasti meitä kohti”, Teijo Nurmi kertoo. ”Oli inhimillisesti katsoen hyvä, ettei käynyt huonoin vaihtoehto.”

”Olihan se dramaattista. En ole koskaan kokenut mitään tuollaista noin läheltä”, Tuomas Nurmi kertoo.

Suomelta he toivovat Venäjä-pelissä enemmän ja parempaa pallollista peliä kuin Tanskaa vastaan.

”Paineet on Venäjällä.”

Pietarissa Nurmet katsovat myös Suomen viimeisen lohkopelin Belgiaa vastaan ensi maanantaina. Tiistaina alkaa kotimatka Nuijamaan kautta Lahteen.

Elia Virraniemi, Olli Markus ja Jaakko Markus saapuivat pohjoisesta Pietariin.

Pohjoissuomalainen kolmikko Elia Virraniemi, Olli Markus ja Jaakko Markus lähtivät lauantaina matkaan kohti ensimmäisiä arvokisojaan Oulusta, Raahesta ja Rovaniemeltä.

”Päätimme tästä matkasta 15. marraskuuta 2019 eli silloin, kun Suomen paikka kisoissa varmistui. Valitettavasti emme olleet siellä paikalla”, Olli kertoo.

”Se oli heti päivän selvää, että lähdemme”, Virranniemi toteaa.

Kolmikko tuli omalla autolla rajan yli toissa päivänä.

”Varmaan alkuperäinen suunnitelma meillä oli, että olisimme tulleet Allegrolla. Kun tulimme omalla autolla, piti etsiä, minkälaista paperia sitä pitää täyttää. Sujuvasti se meni”, Olli Markus sanoo.

Pohjoissuomalaiset odottavat hyvää tulosta ottelusta, vaikka yhdessä onkin vähän pessimistin vikaa.

”Korkeat odotukset on totta kai, ainakin sen suhteen, että Suomi voittaa. En oikein osaa sanoa, mitä tästä odotan. Puolustusvoittoisesti Suomi voittaa 1-0”, Virranniemi sanoo.

”Jotain sen suuntaista. Voitto kuitenkin. Sanotaan, että ainutlaatuinen päivä tästä tulee jokaiselle suomalaiselle jalkapalloihmiselle. Nyt on ensimmäinen kerta, kun näkee Suomen arvokisoissa. Kyllä se hymyilyttää”, Olli Markus toteaa.

”On varmaan oikein ikimuistoinen päivä tulossa. Tasapelikin olisi ihan hyvä. Veikataan 1-1, koska pessimisti ei pety”, Jaakko Markus sanoo.