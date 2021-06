EM-jalkapallon ensimmäistä ottelukierrosta varjosti huoli Christian Eriksenistä. Kentälläkin tapahtui: Tšekin Patrik Schickin maalia kelaillaan vielä vuosien päästä.

Jalkapallon EM-kisat saivat tänä vuonna dramaattisen alun. Heti turnauksen toisena päivänä Tanskan ja Suomen ottelu Kööpenhaminassa keskeytettiin liki kahdeksi tunniksi, kun Tanskan Christian Eriksen lyyhistyi kentälle sydänpysähdyksen takia. Eriksen on sittemmin viestinyt sairaalasta voivansa olosuhteisiin nähden hyvin.

Kentällä on pelattu toistaiseksi 12 ottelua. HS koosti turnauksen avauskierrokselta puheenaiheeksi jäävät hetket.

Kannattajien myötätuntoinen ele

Huoli Christian Eriksenistä leimasi Suomen EM-kisa-avausta molempien joukkueiden osalta. Suomalaiset kannattajat saivat runsaasti kiitosta myötätuntoisesta eleestään stadionilla. He alkoivat huutaa tanskalaistähden etunimeä Christian, johon tanskalaiset vastasivat sukunimellä Eriksen.

Ele huomioitiin kansainvälisessä mediassa laajasti kiittelevään sävyyn, ja se keräsi myös runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.

Huomiota sai myös se, että kun Erikseniä kannettiin pois kentältä, hänen paariensa ympärillä pidettiin katsomosta saatuja Suomen lippuja.

Lääkintähenkilöstö suojasi paareilla stadionilta kannettua Erikseniä muun muassa katsomosta saaduilla Suomen lipuilla.

Pohjanpalon maali ja Hradeckyn torjunta tuovat Huuhkajille voiton

Kun Tanskan ja Suomen ottelua jatkettiin, Suomi onnistui kääntämään ottelun edukseen. Joel Pohjanpalon puskumaali toisella puoliajalla jää suomalaiseen jalkapallohistoriaan. Se varmisti Suomelle 1–0-voiton ja hyvät asetelmat jatkopeleihin.

Eriksenin tapauksen vuoksi Pohjanpalo tuuletti osumaansa hillitysti. Maalin jälkeen Suomi puolusti pääosin varmasti, mutta kertaalleen joukkue tarvitsi silti Lukas Hradeckyn torjuntataitoja. Hradecky poimi Pierre-Emile Højbjergin rangaistuspotkun hyppysiinsä ja auttoi Suomen voittoon.

Joel Pohjanpalo on juuri puskenut, ja pallo on painumassa kohti Tanskan maalia avausottelussa.

Lukas Hradecky torjui rangaistuspotkun Tanska-pelissä.

Patrik Schick osui kaukolaukauksella

Tšekkihyökkääjä Patrik Schick nousi hetkessä myös jalkapallon satunnaisempien seuraajien tietoisuuteen ottelussa Skotlantia vastaan.

Schick pääsi palloon hieman puolikentän jälkeen ja laukoi maalin ohi Skotlannin maalivahdin David Marshallin, joka oli kaukana maalistaan eikä ehtinyt hätiin ennen kuin laukaus painui yläkulmaan.

Maali syntyi 49,7 metristä, mikä on kisaennätys. Maalintekoetäisyyksiä on mitattu vuoden 1980 EM-kisoista alkaen. Schick teki ottelussa myös toisen maalin.

Cristiano Ronaldon ennätystehtailu

Portugalin supertähden Cristiano Ronaldon avausottelu toi pelaajan henkilökohtaiselle tilille useampia ennätyksiä.

Kenties eniten huomiota on saanut EM-lopputurnauksen maaliennätys. Ronaldo teki Unkaria vastaan kaksi osumaa, ja nyt tilillä on 11 lopputurnausmaalia. Sillä hän pitää kärkipaikkaa yksin hallussaan. Ennen lopputurnausta hän oli tasoissa Michel Platinin kanssa yhdeksällä maalilla.

Lisäksi Ronaldosta tuli ensimmäinen pelaaja, joka on onnistunut maalinteossa viidessä eri lopputurnauksessa. Hän esiintyi ensimmäisen kerran Portugalin paidassa EM-lopputurnauksessa vuonna 2004. Sen jälkeen hän on pelannut kaikissa kisoissa ja onnistunut joka kerta maalinteossa.

Aiempia ehdokkaita viiden turnauksen maalintekijöiksi ei ole edes ollut. Portugalilainen on avauskierroksen pelin jälkeen ensimmäinen viidessä turnauksessa pelannut pelaaja turnaushistoriassa. Espanjan maalivahtilegenda Iker Casillas on myös ollut kokoonpanossa viidessä lopputurnauksessa, mutta ei saanut peliminuutteja enää vuoden 2016 turnauksessa.

Ja lisää on tarjolla heti seuraavassa pelissä. Italian maalivahtina vuosikaudet pelannut Gianluigi Buffon pelasi Uefan verkkosivujen mukaan 58 ottelussa, kun otetaan huomioon karsinnat ja lopputurnaukset. Ronaldolla on nyt kasassa 57 peliä, eli odotettavissa on jo alkusarjan aikana nousu tasoihin ja ohi Buffonin kanssa.

Kaikkien aikojen maajoukkue­maalintekijäksikin Ronaldolla on hyvä mahdollisuus. Hän on osunut Portugalille 106 kertaa, kun ennätys on iranilaisen Ali Daein 109 maalia. Daei lopetti uransa 149 maaottelun jälkeen vuonna 2006.

Paluu täysien katsomoiden eteen

Unkarin ja Portugalin ottelussa nähtiin korona-aikana poikkeuksellinen ratkaisu. Unkarissa sallittiin täyden katsojamäärän ottaminen F-lohkon ensimmäiseen otteluun.

Tapahtumarikas päätös avauskierrokselle

Viimeisenä ensimmäisen EM-ottelunsa pelasivat Ranska ja Saksa. Eräs kisojen odotetuimmista alkulohkopeleistä oli tapahtumia täynnä, osin kuitenkin itse jalkapalloon liittymättömistä syistä.

Ainoa maali ottelussa syntyi, kun Saksan toppari Mats Hummels ohjasi keskityspallon omaan maaliin. Se riitti Ranskalle voittoon.

Mats Hummelsin oma maali ratkaisi huippukamppailun.

Sen jälkeen ottelussa nähtiin tilanne, jossa Saksan Antonio Rüdigerin epäillään purreen Ranskan Paul Pogbaa. Ranska puolestaan ei vaihtanut kentältä hetken tajuttomana ollutta Benjamin Pavardia.

Ottelun ulkopuolellakin tapahtui, kun ennen peliä varjoliitäjä laskeutui stadionille ja osui kameravaijereihin. Varjoliitäjä laskeutui hallitsemattomasti, ja katsojia joutui tapauksen vuoksi sairaalaan.