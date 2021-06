HIFK hankki NHL-taustaisen puolustajan: ”Olemme etsineet pelaajaa, jolla on selkeä suunnitelma”

Helsingin IFK solmi yksivuotisen sopimuksen Jordan Schmaltzin kanssa.

Uuteen jääkiekkokauteen hiljalleen valmistautuva Helsingin IFK ilmoitti keskiviikkona solmineensa yksivuotisen sopimuksen yhdysvaltalaisen puolustajan Jordan Schmaltzin kanssa.

Oikealta laukova Schmaltz, 27, on pelannut NHL:ssä urallaan 42 ottelua, joista kaikki St. Louis Bluesin joukkueessa. Hän on Bluesin ykkös­kierroksen varaus kesältä 2012.

”Olemme etsineet rightin puolen kiekollista pakkia ja pelaajaa, jolla on selkeä suunnitelma miksi tulla HIFK:hon ja Suomeen”, HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen kertoo seuran tiedotteessa.

”Hänellä on iso tavoite palata vielä NHL:ään, ja uskomme, että voimme auttaa toisiamme. Hän on se mitä olemme etsineet, ja hän uskoo, että me pystymme tarjoamaan oikean ympäristön hänen uralleen juuri nyt.”

Helsingin IFK:n pelaajista ainakin yksi on Schmaltzille jo entuudestaan tuttu. Hän pelasi kaudella 2011–2012 USHL-juniorisarjan Green Bay Gamblersissä yhdessä HIFK:n joukkueessa jatkavan hyökkääjän Alex Broadhurstin kanssa.

Viime kaudella Schmaltz pelasi Arizona Coyotesin AHL-farmijoukkueessa 30 ottelua, joissa hän viimeisteli tehot 2+4.

Coyotesin NHL-joukkueen avainpelaajiin kuuluu hänen nuorempi veljensä Nick Schmaltz.