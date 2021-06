Edis Tatli ottelee elokuussa Savonlinnassa uransa kolmannesta EM-tittelistä.

Ammattinyrkkeilijä Edis Tatli jatkaa uraansa elokuussa Savonlinnassa, jossa hänellä on mahdollisuus tehdä suomalaista urheiluhistoriaa.

Kevyen sarjan Euroopan mestaruuden aiemmin vuosina 2015 ja 2017 voittanut Tatli tavoittelee nyt jo historiallista kolmatta EM-titteliään, johon kukaan toinen suomalainen ammattinyrkkeilijä ei ole aiemmin yltänyt.

"Olisi mahtavaa tehdä historiaa. Aion antaa kaikkeni kehässä. Ottelen aivan yhtä nälkäisellä asenteella kuin silloin, kun tavoittelin EM-vyötä ensimmäisen kerran”; toteaa Tatli tiedotteessa.

Tatli saa elokuussa vastaansa 31-vuotiaan italialaisen Gianluca Ceglian, joka on voittanut ammattilaisena sekä Italian mestaruuden että Euroopan unionin alueen mestaruuden.

"On todella hieno fiilis päästä jälleen kehään. Edellisestä matsista on kulunut kohta jo kaksi vuotta, kun korona on vaikeuttanut otteluiden järjestämistä”, sanoo Tatli.

"Ceglia vaikuttaa perusitalialaiselta nyrkkeilijältä. He ovat monesti kovakuntoisia ja sitkeitä kavereita, jotka taistelevat loppuun asti. Sen sijaan teknisesti he eivät ole välttämättä ihan huippuluokkaa”, Tatli kuvailee tulevaa vastustajaansa.

Tatli ja Ceglia kohtaavat toisensa Savonlinnassa 14. elokuuta.