Esteban Ocon jatkaa Alpinen kuljettajana ainakin kauden 2024 loppuun.

Ranskalaiskuljettaja Esteban Ocon on solminut kolmivuotisen jatkosopimuksen nykyisen F1-tallinsa Alpinen kanssa. Talli tiedotti jatkosopimuksesta keskiviikkona.

Ocon, 24, kuului aiemmin Mercedes-tallin nuorten kuljettajien ohjelmaan. Mercedeksen on kerrottu valinneen kaudelle 2020 toisen kuljettajansa juuri Oconin ja paikan lopulta itsellään pitäneen Valtteri Bottaksen väliltä.

Sittemminkin Ocon on nostettu tasaisin väliajoin esille seuraavaksi Mercedes-kuljettajaksi.

”Esteban on yksi kuljettajista, jolla on yhteydet meihin vaikkakin hän on nyt täysimääräisesti Alpine-kuski”, Mercedes-tallipäällikkö Toto Wolff totesi toukokuussa Autosportille.

”Meillä on hyvä suhde Alpineen. Luonnollisesti Valtteri on kuskimme tänään ja Lewis on kuskimme tänään, ja mitä on ensi vuonna, on ensi vuonna.”

Ocon on saavuttanut tällä kaudella 12 MM-pistettä, joilla hän on kuljettajien MM-sarjassa 12:nnella sijalla.

Toinen vahva ehdokas Bottaksen paikalle on ollut Williams-kuljettaja George Russell, 23, joka on yhä Mercedeksen akatemian jäsen.

F1-Insider-sivusto ja Sky Italia kertoivat tiistaina, että Russellin ja Bottaksen välillä tapahtuisi vaihto kaudelle 2022.

Mediatietojen mukaan Russell tulisi Lewis Hamiltonin tallikaveriksi Mercedekselle, ja Bottas siirtyisi vastavuoroisesti Williams-talliin, jossa hän aloitti F1-uransa.