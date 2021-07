Tuuli Petäjä-Sirén kuuluu Suomen olympiajoukkueen konkareihin, mutta silti Tokion kisat jännittävät. ”Etukäteen ajattelin, ettei minua jännitä, kun on kokemusta, mutta ei se vähennä jännitystä tippaakaan, hän sanoo.

Tuuli Petäjä-Sirén kisaa Tokion olympiavesillä vahvemmassa kunnossa kuin ehkä koskaan. Talvella hän voitti Suomen mestaruuden uudessa lajissa sisäsoudussa.

Tuuli Petäjä-Sirén on voimakas­tahtoinen urheilija, jolta löytyy paljon myös fyysistä voimaa.

Neljänsiin olympialaisiinsa lähtevä purjelautailija on virittänyt kroppansa sellaiseen kuntoon, ettei menestys ole ainakaan fysiikasta kiinni.

Petäjä-Sirén viihtyy kuntosalilla.

”Olen saanut tehtyä ehjän treenikauden ja voin sanoa, että olen hyvässä iskussa, jos vaikka vertaa Lontoon olympiavuoden 2012 tuloksiin”, Petäjä-Sirén sanoo.

Kiikkerää lautaa ja isoa purjetta on vaikea hallita, jos jalat, keskivartalo ja kädet eivät pidä. Varsinkin kyynär­varren lihakset ja sormet joutuvat koville.

Petäjä-Sirén huomasi tämän keväällä, kun hän karsiutui RS:X-luokan mitalilähdöistä Espanjan Cadixissa käydyissä MM-kisoissa.

”Kyynär­varren lihaksiin tuli hetkellinen yli­rasitus, vähän kuin penikkatauti. En ole huolissani, vaikka kevään arvokisat menivät alle odotusten, kun yksi lihasryhmä ei ollut omalla tasollaan”, Petäjä-Sirén selventää MM-kisojen kolmattatoista sijaansa.

” ”Tuntuu, että pystyn edelleen kehittymään ja se motivoi jatkamaan uraa.”

Purjelaudan hallinta vaatii hyviä käsivoimia.

Tuuli Petäjä-Sirén lähtee jo neljänsiin olympialaisiinsa.

Vuonna 2012 Petäjä-Sirén voitti hopeaa Lontoon olympialaisissa ja––- valittiin Vuoden urheilijaksi. Riossa vuonna 2016 Petäjä-Sirén oli kymmenes. Ensimmäisissä olympialaisissaan vuonna 2008 Pekingissä hän oli kuudestoista.

”Tuntuu, että pystyn edelleen kehittymään ja se motivoi jatkamaan uraa. Riossa ei ollut missään vaiheessa helppoa. Paikka oli monessa mielessä vastenmielinen, oli likaista ja turvatonta. Rioa varten sain monta rokotusta eri tauteihin, että uskalsin lähteä. Tokioon riittää kaksi koronarokotusta”, Petäjä-Sirén sanoo.

Tokion olympia­regatta purjehditaan Enoshimassa, joka on muutaman tunnin ajomatkan päässä varsinaisesta kisakylästä. Purjehtijat asuvat ja kilpailevat omassa koronakuplassaan.

Petäjä-Sirén teki olympiavesille ensimmäisen tutkimusmatkansa jo Rion kisojen jälkeen lokakuussa 2016, jolloin hän voitti sija Enoshima olympic week -kilpailun.

Syyskuussa 2017 hän lautaili samoilla vesillä MM-kisoissa (21.) ja 2019 esi­olympialaisissa. Sen jälkeen Enoshimaan ei ole päässyt koronavirus­pandemian takia.

”Olen treenannut kotona enemmän kuin tavallisesti, mikä on sopinut tällaiselle perheelliselle urheilijalle. Minulla ei ole hirveästi negatiivista sanottavaa pandemiavuodesta. Minun kohdallani se on toiminut hyvin näinkin.”

Petäjä-Sirénin perheessä on kaksi lasta. Nuorin tytär syntyi kolme vuotta sitten keväällä. Vanhin tytär täyttää kahdeksan.

Itämeri on rakas paikka Tuuli Petäjä-Sirénille, ja hän puhuu paljon sen suojelun puolesta.

Jalat eivät saa lipsua kovassa vauhdissa.

Talvella Petäjä-Sirénille tuli kolmen kuukauden tauko laji­harjoittelusta, mutta se ei vauhtia hidastanut.

Helmikuussa hän voitti kaksi Suomen mestaruutta omassa kodissaan ja eri lajissa. Petäjä-Sirén oli ykkönen naisten kevyen sarjan sisäsoudun virtuaalisissa SM-kisoissa 2 000 ja 500 metrillä.

”Soudin treeni­mielessä, mutta yllätyin, miten laji puraisi. Soutulaitteella soutaminen on tylsää, mutta silti koukuttavaa. Purjelautailussa ratkaisevat pelisilmä ja reitinvalinnat, soudussa mitataan eksaktia aikaa ja tuloksia. Se tuo konkretiaa treeneihin.”

” Uusi lauta on kuin taikamatto.

Pysyvää lajinvaihtoa hän ei suunnittele. Varsinkaan ei nyt, kun ura jatkuu purje­lautailussa kohti viidensiä olympialaisia. Tokion jälkeen alkaa harjoittelu uudella olympialuokan iqfoil-laudalla.

Nimensä mukaisesti laudan pohjassa on foili, eräänlainen kantosiipi, joka pitää välineen veden päällä. Purje ja itse lauta ovat vähän pienemmät kuin nykyisessä RS:X-luokassa, joka kulkee vedessä.

Uusi lauta on jo valmiina. Petäjä-Sirén on kisannut sillä kotimaassa, muttei vielä ulkomailla.

”Lautailu on kuin pyörällä ajoa. Pääsen radan ympäri, vaikken ole uudella laudalla vielä paljon treenannut. Se on kuin taikamatto”, Petäjä-Sirén kuvaa kantosiipilautaa.

Tuuli Petäjä-Sirén purjelautailun uuden olympialuokan iqfoilin kilpailussa Helsingissä elokuussa 2020.

Uuden lautamallin takia Petäjä-Sirén joutunee käymään kuntosalilla yhä useammin.

”Minulla on se käsitys, että kovassa tuulessa laudalla pärjäävät hieman painavammat purjehtijat. Eli lihasta pitää kasvattaa ensi vuodeksi. Katsotaan, mitä muuta uudistus tuo tullessaan.”

Purjehduksen nykyisistä olympialuokissa Nacra 17:ssa alus kulkee foilien päällä. Tokiossa Nacra-venettä kuljettajat Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen.

Soututreenien ohella Petäjä-Sirén teki talvella myös arkkitehdin töitä Honkarakenteelle, jolle hän suunnitteli mökkimallistoa.

Mallisto julkistettiin kesäkuussa ennen urheilijoille määrättyä olympialaisten markkinointikarenssia. Kansainvälinen olympiakomitea valvoo 13. heinäkuuta–10. elokuuta, että Tokioon valitut urheilijat noudattavat sen asettamia mainossääntöjä.

”Suunnittelu on kiinnostavaa työtä ja ekologinen rakentaminen on lähellä sydäntä. Onnistuin yhdistämään arkkitehdin työt olympiadille, mutten ole tehnyt täyttä viikkoa.”

Vaikka 37-vuotias Petäjä-Sirén kuuluu Suomen olympiajoukkueen konkareihin, Tokion kisat jännittävät.

”Odotan olympialaisia innokkaalla ja uteliaalla mielellä. Etukäteen ajattelin, ettei minua jännitä, kun on kokemusta, mutta ei se vähennä jännitystä tippaakaan. Tulossa on erilaiset kisat.”

Treeni on ohi. On aika kääriä purje rullalle.

Pandemian takia purjelautailun voimasuhteet maailmalla ovat todennäköisesti tasoittuneet, kun ulkomaalaiset eivät ole päässeet harjoittelemaan Enoshiman tuulissa.

”Hyvällä onnistumisella kympin joukkoon ja paremmin”, Petäjä-Sirén miettii omia mahdollisuuksia.

Hyvällä onnistumisella Lontoon hopeamitali voi saada seuraa.

”Mitali lojui ensimmäiset neljä vuotta muuttolaatikossa, mutta kun saimme talon rakennettua, se on päässyt seinälle. Arvostan sitä. Mitali on avannut monia juttuja. Määrätietoinen työ on johtanut tuloksiin ja palkittu mitalilla.”

