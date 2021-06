Asiasta kertoi Tanskan maajoukkueen lääkäri.

Christian Eriksen on käynyt läpi useita sydäntutkimuksia.

Huuhkajien EM-kisaottelussa tuupertuneelle Christian Eriksenille asennetaan rytmihäiriötahdistin.

Sydänliiton mukaan laite pystyy johtojensa avulla tunnistamaan sydämen vaarallisen rytmihäiriön ja tuottamaan voimakkaan sähköimpulssin, joka pysäyttää rytmihäiriön.

Tahdistin asennetaan ihon alle vasemman solisluun alapuolelle paikallispuudutuksessa.

”Christianin käytyä erilaisissa sydäntutkimuksissa on päätetty, että hänellä pitäisi olla ICD-tahdistin. Laite on välttämätön, kun henkilö on saanut sydänpysähdyksen rytmihäiriöiden takia”, Tanskan maajoukkueen lääkäri Morten Boesen kertoi tiedotteessa.

Eriksen on hyväksynyt ratkaisun. Samaa hoitoa suosittelevat myös muut tanskalaiset ja kansainväliset asiantuntijat.

Oikaisu 17.6. kello 11.38: Kyseessä oli sydänpysähdys, ei sydänkohtaus.