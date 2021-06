Suomella on yhä mahdollisuudet edetä jalkapallon EM-turnauksessa.

Huuhkajien tappio Venäjälle tarkoittaa sitä, että B-lohkon jatkopaikkojen osalta katseet kääntyvät torstain otteluun, jossa kohtaavat Tanska ja Belgia.

Ottelun tuloksella on vaikutusta myös Huuhkajien jatkomahdollisuuksiin. Kun lohkossa on pelattu kolme ottelua, on sekä Suomella, Belgialla että Venäjällä yksi voitto. Voittamalla viimeisessä pelissä Belgian Suomi on varmasti jatkossa.

HS käy läpi, mitä eri tulokset Tanskan ja Belgian ottelussa tarkoittavat Huuhkajien jatkon kannalta.

Belgia voittaa Tanskan

Jos Belgia voittaa, Tanska jää yhä lohkon hännille ilman pisteitä. Se on Huuhkajien kannalta hyvä uutinen. Tanska tarvitsisi päätöskierrokselta voiton, jotta voisi nousta Huuhkajien ohi taistelemaan jatkopaikasta.

Tulos jättäisi mahdollisuuden, että Suomi, Venäjä ja Tanska olisivat päätöskierroksen jälkeen kolmessa pisteessä. Siihen päädyttäisiin, jos Suomi häviäisi maanantaina Belgialle ja Tanska voittaisi Venäjän. Silloin sijoitusta ratkottaisiin maalieroilla ja tehdyillä maaleilla.

Ensin ratkaiseva tekijä olisi keskinäisten otteluiden maaliero. Suomella se on nolla, sillä Suomi voitti Tanskan 1–0 ja hävisi Venäjälle 0–1.

Kaikki kolme voivat päätyä nollan maalieroon. Näin käy, jos Tanska voittaa Venäjän yhdellä maalilla Suomen hävitessä Belgialle.

Jos Tanska voittaa päätöskierroksella Venäjän 1–0, tasan ovat keskinäisissä otteluissa sekä maaliero että tehdyt maalit. Tällöin siirrytään vertailemaan kaikkia otteluita, eli Belgia-pelin maaliero tulee mukaan vertailuun. Venäjällä on jo alla kolmen maalin tappio Belgialle. Tanskan suurinumeroinen tappio auttaisi Huuhkajia, jos vertailu menee koko lohkon maalieroihin asti.

Jos Tanska voittaisi Venäjän maalilla, mutta suurinumeroisemmin kuin 1–0, Huuhkajat putoaisi, koska tehtyjä maaleja olisi vähiten.

Belgia varmistaisi voitolla myös jatkopaikan. Se saattaa vaikuttaa joukkueen kokoonpanoon päätösottelussa, jos esimerkiksi keltaisen kortin ottaneita halutaan pitää vaihtopenkillä, jotta korttitilin täyttyminen ei tuo pelikieltoa seuraavalle kierrokselle.

Tanska ja Belgia pelaavat tasan

Tasapeli tekisi Suomen tilanteesta huomattavasti tukalamman. Sen jälkeen Suomen olisi joko otettava pisteitä Belgialta tai toivottava, että Venäjä nipistää pisteitä Tanskalta.

Jos Tanska voittaisi Belgia-tasapelin lisäksi Venäjän päätöskierroksella, se nousisi neljään pisteeseen, eli yli Suomen tämän hetkisen pistemäärän. Jos tämän lisäksi Suomi ja Venäjä ovat tasapisteissä päätöskierroksen jälkeen, Venäjä menee jatkoon keskinäisen pelin voiton turvin.

Kaksi tasapeliä jäljellä olevista peleistä ei riittäisi Tanskalle Suomen ohi nousemiseen.

Belgian pistemenetys tarkoittaisi myös sitä, että sen jatkopaikka ei lopullisesti varmistuisi vaan panos olisi huipussaan päätöspelissä Suomea vastaan. Jos Suomi voittaisi päätöskierroksella, Belgia voisi valahtaa aina lohkokolmoseksi asti.

Tanska voittaa Belgian

Tällä tuloksella kaikki maat olisivat ennen viimeistä kierrosta kolmessa pisteessä. Jos Suomi jäisi päätöskierroksella ilman pisteitä, jatko olisi sen varassa, että Venäjä voittaa Tanskan. Syyt ovat edellä mainittuja: Suomi ei voita Venäjää tasapisteissä tehtävässä vertailussa, jos vain nämä kaksi maata ovat tasoissa.

Myös Belgia voi joutua vertailuihin maalierosta ja tehdyistä maaleista, jos maa menettää pisteitä molemmissa jäljellä olevista peleistä.

Entä jos Huuhkajat yltää lohkokolmoseksi?

B-lohkon vertailu on vasta ensimmäinen askel jatkopaikan tavoittelussa. Kahden parhaan joukkoon yltäminen lohkossa tuo jatkopaikan. Neljänneltä sijalta ei päästä jatkoon ja kolmossijalta ratkaisee se, miten muiden lohkojen kolmoset ovat pelanneet.

Kolmossijalle päätyneiden joukkueiden osalta ensimmäisenä ratkaisevat pisteet. Neljällä pisteellä jatkopaikka todennäköisesti irtoaa. Kolmella pisteellä vertailu voi mennä maalieroon. Jatkopaikka riittää neljälle parhaalle kolmoselle.