Liikuntagerontologian professori kertoo, miten lihasten heikkeneminen etenee ja millaisilla toimilla sitä voi ehkäistä. Asiantuntija patistaa toimimaan ennen kuin tilanne yllättää.

Ensin ihminen kasvaa ja kehittyy. Lihasten koko ja voima kasvavat noin 20 ikävuoden tienoille.

Tämän jälkeen seuraa tasannevaihe noin 50 vuoden ikään asti. Tasaisen vaiheen jälkeen lihasmassa alkaa pikkuhiljaa vähentyä ja voima heikentyä. Heikkeneminen kiihtyy kohti vanhuutta.

Ikääntyminen vaikuttaa lihaksen kokoon ja voimaan, mutta onneksi ihmisellä on itsellään mahdollisuus vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

”Lihas on kuormituksen muutoksille herkkä kudos. Sitä pystyy kasvun ja kehittymisen päättymisen jälkeen kehittämään hyvin esimerkiksi kuntosaliharjoittelulla, jopa ihan vanhalla iällä”, sanoo liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä.

Selityksiä sille, miksi lihakset alkavat heiketä, on useita. Osa muutoksista on biologisia, esimerkiksi hormonaaliset muutokset. Ne vaikuttavat lihaksen proteiinisynteesiin ja siten lihaksen massan vähenemiseen, koostumuksen muutoksiin ja lopulta voiman ja voimantuottotehon heikkenemiseen.

On myös paljon elämäntapoihin liittyviä syitä, kuten ravitsemuksen tai fyysisen aktiivisuuden muutokset. Lisäksi sairaudet ja osa lääkkeistä voivat vaikuttaa haitallisesti lihaskudokseen.

Lihasten heikkeneminen on salakavala ilmiö. Vaikka se alkaa jo 50–60 ikävuoden jälkeen, muutokset huomaa paljon myöhemmin. Terveillä ikääntyvillä ihmisillä muutokset alkavat tuntua toimintakyvyssä vasta 70–80 ikävuoden tienoilla.

Paljon liikkuva ihminen havaitsee muutokset nopeammin, kun tuttu lenkki tai vanhat painot alkavat käydä raskaiksi.

”Jos on esimerkiksi 60-vuotias fyysisesti hyvin aktiivinen henkilö, kyllä hän huomaa lihaskunnon heikkenemisen liikunta­harrastuksessa. Suorituskyvyn ylläpitämiseen vaaditaan aiempaa systemaattisempaa harjoittelua”, Sipilä kertoo.

Hän varoittaa, että muutokset toiminta­kyvyssä saattavat alkaa nopeasti. Portaiden kävely vaikeutuu, tai kauppakassin nostaminen pöydälle ei sujukaan niin kuin ennen.

”Jos siinä kohtaa sairastuu, saa murtuman tai pahan infektiotaudin, joka vie useaksi viikoksi lepoon, niin kunto saattaa romahtaa yhtäkkisesti. Sieltä on hyvin vaikea palata, jos ei ole olemassa reserviä.”

Voimaharjoittelu ylläpitää toimintakykyä. Mitä aiemmin aloittaa, sitä parempi, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä.

Lihaskunnon romahtaminen voi säikäyttää, mutta tilanne ei yleensä ole toivoton. Lihaskunnon harjoittamisesta on hyötyä myös pitkän sairaalajakson jälkeen.

Hyvinkin iäkäs ihminen pystyy kasvattamaan lihasvoimaa tai jopa lihasmassaa muutaman kuukauden tarkoin suunnitellulla vastusharjoittelulla.

”On useita tutkimuksia, joissa on ollut jopa 80–90-vuotiaita tutkittavia, jotka ovat osallistuneet useamman kuukauden kuntosaliharjoitusohjelmaan ja hyötyneet siitä”, Sipilä sanoo.

Lihasvoimalla on keskeinen merkitys sille, että ihminen pystyy toimimaan vaivatta ja takaamaan aktiiviset elinvuodet. Jos 60 ikävuoden tienoilla arkiaskareet onnistuvat hyvin, ei ehkä osaa ajatella, että juuri silloin olisi erityisesti syytä vahvistaa lihaskuntoa.

”Se on tässä se haaste: kun saisi ihmiset ymmärtämään, että nyt kun on vielä paljon potentiaalia jäljellä, kannattaisi nostaa lihasvoimatasoa niin korkealle kuin mahdollista.”

Fakta Yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositus Lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta tulisi harjoittaa ainakin kaksi kertaa viikossa. Sydämen sykettä kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista 2 tuntia 30 minuuttia tai rasittavaa liikkumista ainakin tunti ja 15 minuuttia viikossa. Liikkuminen on reipasta, jos pystyy puhumaan hengästymisestä huolimatta. Liikkuminen on rasittavaa, jos puhuminen on hankalaa hengästymisen takia. Kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein päivän aikana. Paikallaanoloa kannattaa tauottaa aina kun voi. Lähde: UKK-instituutti

Alle kymmenen prosenttia eläkeikäisistä noudattaa liikkumisen suositusta kokonaisuudessaan. Kestävyystyyppinen harjoittelu, esimerkiksi kävely, on ikäihmisten parissa lihaskunnon ylläpitoa suositumpi liikkumis- ja liikuntamuoto.

Kävely on Sipilän mukaan ihan hyvä tapa ylläpitää kävelykykyä. Jos tahti on vähän reippaampi, kävely voi vaikuttaa suotuisasti hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon.

Lihaskuntoon se ei kuitenkaan auta. Lihakset tarvitsevat ponnistelua jotain sellaista kuormaa vastaan, jota arki ei tarjoa.

Helpointa tällainen harjoittelu on toteuttaa kuntosalilla, mutta vastusharjoittelu onnistuu myös kotona esimerkiksi kuminauhojen tai käsipainojen avulla.

Pari hyvin suunniteltua voima­harjoittelu­kertaa viikossa riittää, kun kuormitus­taso on sopiva.

”Silloin pystyy selviämään arjen askareista ja itse päättämään, mitä milloinkin haluaa tehdä. Pystyy osallistumaan yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaikuttamaan yhteiskunnassa, puhumattakaan harrastuksista.”

Tuula Uusitalon, 77, kerrostaloasunnossa Roihuvuoressa on käsipainot, hulavanne, kuminauha, tasapainolauta ja vaikka mitä muuta.

”Melkein kaiken olen saanut lahjaksi, kun ihmiset tietävät, että olen kova liikkumaan”, hän sanoo nauraen.

Tuula Uusitalo hankki hulavanteen itse. Muuten melkein kaikki kotikuntoiluvälineet on saatu lahjaksi.

Uusitalo puhuu mielellään lihaskunnon tärkeydestä. Hän on liikkunut lapsesta saakka. Siitä hän kiittelee äitiään, joka patisteli päivän tehtävien jälkeen hiihtämään, lenkille tai jumppaamaan.

Nuorena aikuisena Uusitalo kävi jumppa­tunneilla ja päätyi ohjaamaankin niitä pariksi vuodeksi.

Sitten Uusitalo ja hänen miehensä ryhtyivät yrittäjiksi ja muuttivat Mäntyharjulle. Koitti ajanjakso, jossa ainoa liikuntasuoritus oli työpaikalle kävely. Ravitsemuskin kärsi, kun aina piti syödä jotain nopeaa, kuten kahvia ja voileipiä. Tai makkaraa.

Runsaat kymmenen vuotta ja kymmenen kiloa myöhemmin Uusitalo päätti aloittaa liikunnan uudelleen.

”Ajattelin, etten jaksa, jos elämä näin menee. Olen kuitenkin liikunnallinen ihminen.”

Helppoa liikunnan aloittaminen ei niin monen vuoden jälkeen ollut, etenkin kun kannettavana oli ylimääräisiä kiloja.

”Jos et kymmeneen vuoteen liiku ja paino nousee, kyllä aloittaminen on raskasta. Piti vain sisulla mennä – että kyllä minä tästä nousen.”

Uusitalo teki ensin pieniä hiihtolenkkejä ja alkoi kesällä juosta. Ensin kerran talon ympäri, sitten toisen kerran ja kolmannen. Loppujen lopuksi Uusitalo juoksi kotitalon ympäri kymmenen kierrosta.

Työväenopiston tanssiryhmästä Uusitalo löysi itselleen uuden liikunnallisen harrastuksen.

”Minä haen aina jotain uutta. Olen vähän sellainen, että teen yhtä asiaa, kunnes mitta tulee täyteen, ja sitten pitää löytää jotain uutta.”

Muutaman vuoden takainen hittilaite selätin toimii niin, että käsiä heiluttamalla saa alaruumiin kiertymään. Käsipainot tuovat lisää vauhtia, ja kädetkin saavat liikkeestä osansa.

Muutto takaisin Helsinkiin koitti kymmenen vuotta sitten, kun Uusitalon mies sairastui.

Mies kuoli pian muuton jälkeen, ja Uusitalo jäi yksin. Liikunta ja liikkeelle lähteminen auttoivat häntä viemään ajatuksia muualle.

”Päätin, että lähden uimaan, kun meri on lähellä. Menin seniorikeskukseen ja kysyin, onko täällä mitään jumppia tai ohjelmaa. Sieltä löytyi vaikka mitä. Jäin ihan koukkuun, melkein joka päivä kävin.”

Miehen kuoleman jälkeen Uusitalo opetteli myös käyttämään tietokonetta. Aiemmin ei ollut tarvinnut. Uusitalon kaksi poikaa pohtivat, miten äiti mahtaa pärjätä ja riittääkö yrittäjän eläke.

”Minä sanoin, että katsotaan. Niin opettelin tietokoneen ja kirjaan kaikki menot ja tulot, kahvikuppikin merkitään. Pakko tehdä niin. Ihminen ei saa syödä enempää kuin tienaa.”

Tähän mennessä Uusitalo on pärjännyt taloudellisesti ihan hyvin, mutta hän tietää, että sairaudet voivat lyödä ison loven eläkeläisen tuloihin. Siksikin omasta terveydestä huolehtiminen kannattaa.

”Jos sairastuu, niin se vie kyllä taloutta alaspäin.”

Ennen korona-aikaa Uusitalo kävi kahdesti viikossa kuntosalilla sekä ohjatuissa liikuntaryhmissä läheisessä Roihuvuoren seniorikeskuksessa.

Lisäksi hän käy talvisin uimassa Meriuimareissa, pelaa kaverien kanssa petankkia läheisellä kentällä ja lätkii korttia naapurien kanssa.

Kun korona-aika alkoi, seniorikeskuksen kuntosali meni kiinni ja ohjatut liikunnat jäivät pois arjesta.

”Toivottavasti syksyllä taas alkaisi. Se on tuiki tärkeää. Se on myös sosiaalinen juttu. Ja kun se on ohjattua, niin tulee tehokkaammin tehtyä.”

Vyöhyketerapialautaa Tuula Uusitalo käyttää usein televisiota katsellessaan. Käsipainoja taas voi yhdistää moniin eri liikkeisiin.

Monelle ikäihmiselle ohjatun liikunnan loppuminen on ollut kova paikka, ja korona-aika on heikentänyt heidän toimintakykyään. Aktiivinen Uusitalo on kuitenkin pysynyt liikkeessä. Hän ryhtyi kävelemään 10 000 askelta päivässä. Hänen taloyhtiössään on myös kuntosali, jonne on päässyt harjoittelemaan.

Tänä keväänä Uusitalo otti poikansa suosituksesta yhteyttä personal traineriin, joka teki hänelle kotijumppaohjelman.

”Poikani on urheiluihminen, mutta en koskaan kuunnellut hänen ohjeitaan. Sanoin vaan, että teen näitä omia juttuja. Hän sitten sanoi, että jos en kerran häntä kuuntele, niin otetaan personal trainer.”

Personal trainer kävi Uusitalon luona, näytti liikkeet ja otti niistä videot, jotka ovat tallessa Uusitalon puhelimella.

”Se teki terää. Suosittelen sitä kaikille, joilla vain rahaa on. Maksaahan se, tämäkin oli 75 euroa tunti, mutta ne ovat niin tehokkaita ja tietävät, mitä tekevät.”

Hyvä kunto auttaa selviämään arjessa, mutta vaivat ne on aktiivisesti liikkuvallakin.

Ikääntymisen Uusitalo on huomannut etenkin jalkojen lihaksissa sekä tasapainossa. Siksi esimerkiksi kattolampun vaihtaminen tikkaiden avulla on suosiolla ulkoistettu nuorempien huoleksi.

Kolme vuotta sitten Uusitalon selkä leikattiin. Kaksi nikamaa oli kulunut, ja ne painoivat hermoa. Hissittömän talon toisessa kerroksessa asuva Uusitalo murehti, pääseekö hän nousemaan portaat kotiin leikkauksen jälkeen.

”Lääkäri sanoi, että ei huolta, kävelen jo seuraavana päivänä. Niin ne pistivät kävelemään.”

Lääkärin kanssa käyty keskustelu naurattaa Uusitaloa, mutta pääsy toiseen kerrokseen ei ole 77-vuotiaana itsestäänselvyys.

”Kun yksin asuu, täytyy koettaa pitää huolta kunnostaan, että mahdollisimman pitkään pystyisi käymään kaupassa ja asioilla.”