Sadan A-maaottelun mies pettyi siihen, ettei Suomi saanut keskiviikkona maalia aikaiseksi. Hjelm avaa sitäkin, mitä olisi pitänyt tehdä toisin.

Pietari

Ari Hjelm vastaa puhelimeen kotikaupungistaan Tampereelta. Äänessä on tuttua paloa, kuten aina, kun aiheena on jalkapallo. Suomen A-maajoukkueen kunniakapteeni on seurannut Huuhkajien EM-taivalta suurella mielenkiinnolla.

Lähdetään liikkeelle tuoreimmasta eli Venäjä-tappiosta. Hjelm sanoo suoraan, että Huuhkajien olisi pitänyt pystyä parempaan tulokseen.

"Venäjä antoi Suomelle mahdollisuuden tehdä maalin tai kaksikin. Suomelta puuttui luovuus yläalueella. EM-tasolla on vaikea päästä ohi yhdellä yhtä vastaan tai murtaa puolustus suoralla syötöllä. Olisin kaivannut syöttöjä kolmannelle tai muunlaisia luovia kombinaatioita”, Hjelm summaa.

Tarvittavaa oveluutta on hänen mielestään esimerkiksi Robin Lodilla, mutta hän ei ole löytänyt Teemu Pukkia karsintojen tapaan.

Hyökkäyspeli kiteytyy kahteen Huuhkajien pelin perusdilemmaan. Ensimmäinen niistä on puolustaminen hyvin matalalla. Suomi saa riiston monesti vasta todella lähellä omaa maaliaan, minkä jälkeen matkaa vastustajan maalille on 70–80 metriä. Tämä oli pelin henki varsinkin Tanskaa, mutta myös Venäjää vastaan.

Hjelm pettyi siihen, että riistojen jälkeen suunta ei ollut aina ylöspäin. Hän ei tarkoita päätöntä puskemista vaan sitä, että tilaisuuksia jäi keskiviikkona käyttämättä. Venäjän kentällä oli aukkoja, joita suomalaiset eivät hyödyntäneet.

Toinen ongelmallinen asia on Suomen pelaaminen takaa-ajoasemassa. Venäjää vastaan se jäi vajaaksi ja samoja oireita on ollut aiemminkin. Jo muinaiset foinikialaiset nostivat tappioasemassa topparin lopussa kärkeen.

"Sitä on tehty sata vuotta, ei siinä mitään. Isoin asia oli, ettei Suomelta tuntunut löytävän tappiolla hallinnan kautta oikein keinoja Venäjän murtamiseen. Varsinkin Suomen peleissä avausmaalin merkitys on valtava”, Hjelm toteaa.

Sitä se on ollut muutenkin EM-turnauksessa. Keskiviikon pelien jälkeen avausmaalin tehnyt maa on voittanut pelin yhdellä poikkeuksella, kun Wales otti Sveitsiltä pisteen takaa-ajoasemasta.

Venäjä-pelin lopussa häntä ihmetytti eniten isäntien luotsin Stanislav Tshertshesovin toiminta. Hjelm ei ymmärrä, miksi tämä vaihtoi loistavan pääpelaajan Artem Dzjuban pois kentältä, kun oli odotettavissa, että Suomi saa lopussa erikoistilanteita.

Kritiikistään huolimatta Hjelm antaa Huuhkajien pelaajille puhtaat paperit kahdesta EM-ottelusta. Erityismaininnan saa Joel Pohjanpalo.

"Jalkapallo on siitä kiva laji, ettei mikään maa pelaa arvokisoissa C-maajoukkueellaan. Pitää muistaa, että Tanska ja Venäjä ovat loistavia porukoita ja Suomi on pelannut molempia vastaan aidosti voitosta.”

Muista maista hän nostaa esille etenkin Italian ja Ranskan, joiden suunnanmuutospeli maistuu entiselle Tampere Unitedin mestarivalmentajalle.

”En tykkää oman alueen syöttöpelistä, minkä jälkeen pallo palautetaan vielä maalivahdille. Silloin peliä hallitaan väärällä alueella. Italian pidemmille syötöille sytyn todella.”

Hjelmin piti lähteä läheisineen seuraamaan Tanska-mittelöä Kööpenhaminaan. Hänellä oli neljä pääsylippua peliin, mutta reissu ei toteutunutkaan, mistä mies on jälkikäteen hyvillään.

Hjelm kuunteli pelin alla Niilan EM-kisabiisin ja odotti suurella innolla avausottelua. Christian Eriksenin lyyhistyminen Parkenin nurmelle sydämen pysähdyttyä oli kova paikka myös Hjelmille.

"Sitä ennen olin intoa täynnä aivan kuten valmentajana tai pelaajana. Sen tapauksen jälkeen pelillä ei ollut enää niin väliä. Eriksenin kohtalo meni minulla todella kovaa tunteisiin. Siksi oli parempi olla kotona, eikä paikan päällä.”

Hjelm sanoo miettineensä, voiko tilanne olla edes totta ja miksi niin tapahtui. Hän on todistanut läheltä luunkatkeamisia ja pelaajien tajuttomuutta, muttei mitään Eriksenin tuupertumisen kaltaista.

Tamperelainen kehuu vuolaasti Suomen pelaajien toimintaa tapahtuneen jälkeen. Esimerkiksi Pietarissa Huuhkaja-pelaajat lämmittelivät paidoissa, joissa toivotettiin Eriksenille pikaista paranemista.

"Lähetin heti Tanska-pelin jälkeen Lennart Wangelin [pitkäaikainen maajoukkuemanageri] kautta pelaajille tekstiviestin ja kerroin, kuinka ylpeä olen heidän toiminnastaan tuollaisella traagisella hetkellä. Kunniakapteenina arvostan sitä tosi paljon.”

