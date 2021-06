Glen Kamara pääsi pelaamaan pallon kanssa merkittävästi enemmän kuin Tanskaa vastaan.

Suomen jalkapallomaajoukkueen saldo EM-turnauksessa on toistaiseksi yksi voitto ja yksi tappio. Otteluissa erityisesti Suomen hyökkäyspelaaminen on jättänyt toivomisen varaa. Tanska-ottelussa voitto tuli ainoalla laukauksella kohti maalia. Venäjää vastaan ensimmäisessä laukauksessa kesti toiselle puoliajalle asti, kun Joel Pohjanpalon avausminuuttien maali hylättiin paitsiona.

HS:n visualisoinnista kootuista tilastoista voi tehdä havaintoja Huuhkajien otteista turnauksessa.

Huuhkajien pelejä katsoessa on helppo havaita, että Suomen pelin sielu on Glen Kamara. Glasgow Rangersin pelaajalla on ollut molemmissa peleissä Suomen pelaajista eniten pallollisia tapahtumia. Venäjää vastaan Suomi pelasi pallon kanssa huomattavasti enemmän. Kamaran kohdallakin tämä näkyy. Tilastokärjellä oli Tanska-pelissä pallollisia tapahtumia 59 ja Venäjää vastaan 91, eli yli 1,5-kertainen määrä.

Venäjä-pelissä tilastoissa nousee esiin myös Joel Pohjanpalon vahvasti keskikenttää tukeva rooli ja pallollisen pelin korostuminen. Pohjanpalon pallollinen peliaika 277 sekuntia, eli neljä minuuttia ja 37 sekuntia, mikä on Kamaraa lukuun ottamatta keskikenttäpelaajia enemmän. Esimerkiksi Robin Lod jäi 196 sekuntiin, eli kolmeen minuuttiin ja 16 sekuntiin. Pohjanpalon pallolliset tapahtumat sijoittuvat laajasti eri puolille kenttää ja pallollisia tapahtumia oli 49.

Vertailun vuoksi Teemu Pukin pallollinen peliaika oli 117 sekuntia, eli kaksi minuuttia ja 57 sekuntia ja pallollisia tapahtumia oli 38. Eroa selittää osin Pukin vaihtoon tulo 75. minuutilla.

Venäjää vastaan Suomen vaihtomiehistön kapeus hyökkäyssuunnan pelissä tuli esiin ottelun lopussa. Sen jälkeen, kun Pukki tuli vaihtoon Suomi onnistui loppukirinsä aikana saamaan aikaan vain yhden maalintekoyrityksen. Se oli Paulus Arajuuren pusku, joka painui maalin yli 88. minuutilla. Ennen Pukin vaihtamista Suomi laukoi toisella puoliajalla seitsemän kertaa.

Ensimmäisenä kentälle tullut Joni Kauko sai Pukin vielä ollessa kentällä kaksi laukausta, jotka eivät menneet maalia kohti. Kauko myös voitti kaksi kaksinkamppailua ja onnistui pallollisissa ratkaisuissaan keskikentän yläpuolella.

Myös Pyry Soiri voitti kaksi kaksinkamppailua ja syötti laidallaan pääosin varmasti. Onnistuneita syöttöjä kertyi yhdeksän 11:stä ja syötönkatkoja kolme.

Lassi Lappalaiselle pallollisia tilanteita ehti kertyä yhdeksän, mutta rangaistusalueen kulmia lähemmäksi maalia hänellä ei ollut asiaa. Nopean hyökkääjän paineenantoyritykset eivät tuottaneet myöskään syötönkatkoja. Loppuhetkiksi kentälle tullut Fredrik Jensen ehti voittaa yhden kaksinkamppailun.

Venäjä-ottelun tilastoja voi tutkia tarkemmin allaolevasta HS:n visualisoinnista. Tanska-ottelun tilastot löydät tästä linkistä.