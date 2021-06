Simon Kjær rikkoi hiljaisuutensa muutamia tunteja ennen Belgia-ottelua.

Tanskan jalkapallomaajoukkueen kapteeni Simon Kjær ei ole ollut mukana joukkueensa mediaesiintymisissä sen jälkeen, kun jalkapallomaailma järkyttyi Tanskan tähtipelaajan Christian Eriksenin sydänpysähdyksestä lauantain EM-avauksessa Suomea vastaan.

Tänään Kjær rikkoi hiljaisuutensa muutamia tunteja ennen kuin Tanska kohtaa toisessa alkulohkopelissään Belgian.

”Nämä päivät ovat olleet erityisiä, kun jalkapallo ei ole ollut se tärkein asia”, Kjær kirjoitti Twitter-tilillään.

”Šokki on osa minua – ja meitä kaikkia – ikuisesti! Tärkein asia ja ainoa, millä on väliä, on se, että Christian on ookoo”, kapteeni jatkoi.

Kjær oli Joakin Mählen jälkeen toisena pelaajana paikalla, kun Eriksen lyyhistyi kentälle Kööpenhaminan Parken-stadionilla. Kjær antoi ensiapua, ennen kuin lääkärit ehtivät paikalle pelastamaan Eriksenin hengen. Lääkäreiden tehdessä työtään kapteeni Kjær kokosi joukkueensa ringiksi tilanteen ympärille.

Peli jatkui noin puolentoista tunnin tauon jälkeen, mutta Kjærin voimat eivät kantaneet loppuun asti: hänen oli pakko tulla vaihtoon tunteiden jyllätessä.

Torstaina Belgiaa vastaan kapteeni on valmiina Tanskan hakiessa pisteitä yllättävän Suomelle kärsityn tappion jälkeen.

”Astumme kentälle Christian sydämissämme ja ajatuksissamme. Se antaa meille mielenrauhaa, ja keskittymistä jalkapalloon. Pelaamme Christianille ja kuten aina, koko Tanskalle. Sen suurempaa motivaatiota ei voi ollakaan. Ja kuten aina, teemme parhaamme”, Kjær kirjoitti.

Ottelu Tanskan ja Belgian välillä alkaa Parkenilla alkaa torstaina kello 19 Suomen aikaa.