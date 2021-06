Valmennusryhmän jäsen Toni Korkeakunnas näki Suomen pelissä kehitystä Venäjä-ottelussa.

Torstaina, päivä tappiollisen Venäjä-ottelun jälkeen Huuhkajien leirissä toivuttiin Venäjä-ottelusta ja analysoitiin sekä edellistä ottelua että tulevaa vastustajaa Belgiaa. Haaste on erittäin kova, sillä Huuhkajien pitäisi pystyä varmistamaan paikkansa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella ottamalla piste tai kolme pistettä Belgialta.

Huuhkajien vastustajien tarkkailija Toni Korkeakunnas ja keskikenttäpelaaja Robin Lod vakuuttelivat torstain lehdistötilaisuudessa, että joukkueella on vahva usko jatkopaikan saavuttamiseen. Ennen EM-turnausta odotukset Suomessa olivat maltilliset, mutta joukkueen arvokisadebyytissä saavutetun voiton jälkeen odotukset ovat nousseet yleisön keskuudessa.

”Kun tulimme kisoihin, uskoimme, että kuulumme tänne. Ensimmäinen ajatus oli, että haluamme jatkopaikan. Meillä on kaikki saumat siihen viimeisessä pelissä. Tässä porukassa uskomme kovasti siihen, että saamme jatkopaikan”, Lod sanoi.

”Vaikka tulos ei ollut toivottu jälkimmäisessä ottelussa, näimme paljon kehitystä pelaamisessa. Yksi iso teema oli pelirohkeus, ja pojat osoittivat uskaltavansa pelata. Pallollinen peli oli huomattavasti parempaa kuin ensimmäisessä pelissä. Se luo uskoa, että voimme tehdä ihmeitä jatkossakin. Tämä on mieletön joukkue. Olemme olleet 25 vuorokautta yhdessä, ja nyt joukkuehenki on entistä tiiviimpi”, Toni Korkeakunnas sanoi.

Venäjää vastaan Suomi joutui lähtemään takaa-ajoasemasta toiselle puoliajalle. Takaa-ajon alku oli lupaava, sillä Suomi sai kymmenestä laukaukseen johtaneesta hyökkäyksestään puolet toisen puoliajan ensimmäisen vartin aikana.

Viimeisen puolen tunnin aikana laukaukseen johtaneita syöttöketjuja olikin sitten vain kolme, eikä yksikään laukauksista suuntautunut maalia kohti.

Pyry Soiri vaihdettiin kentälle 75. minuutilla, ja hän toi lisää nopeutta kentälle viimeiseksi vartiksi.

”Meillä oli todella hyvä jakso pidemmän aikaa toisella puoliajalla. Vaihtoja vähän pihdattiinkin, kun näimme, että homma toimii. Sitten teimme ensimmäiset suorat vaihdot, kun Lassi Lappalainen ja Pyry Soiri tulivat kehiin, ja Joni Kauko ennen heitä. Ihan lopun kirivaihe jäi vaisuksi”, Korkeakunnas sanoi.

”Eilen analysoimme koko peliä ja pohdimme. Emme ole tyytyväisiä siihen, miten se loppu meni. Varmasti otamme siitä opiksemme.”

Vaihtoja Korkeakunnas ei halunnut kommentoida, koska hänen mukaansa hän ei voi niitä kommentoida.

Ottelun lopussa toppari Paulus Arajuuri nostettiin kärkeen, ja Glen Kamara siirtyi käytännössä hänen paikalleen peliä avaavaksi pelaajaksi. Huuhkajat nosti ehkä liikaakin pelaajia viimeiseen linjaan, jolloin sen alapuolella Suomi oli alivoimaisena taistelemassa kakkospalloista.

Miten tappioasemassa olemiseen oli varauduttu, ja miten voit kommentoida sitä tapaa ja pelin rakennetta siinä vaiheessa, kun tasoitusmaalia haettiin lopussa?

”Olemme aina varautuneet siihen, että olemmeko johtoasemassa vai takaa-ajossa. Siihen on suunnitelmat olemassa. Ihan lopussa haimme suoraviivaisesti ratkaisuja. Tappioasemassa saimme luotua aika hyvin [paikkoja] ja saimme painettua Venäjän aika ahtaalle. Ihan viimeinen kiri jäi torsoksi.”

Robin Lodin mukaan hänen päällimmäinen tunteensa Venäjä-ottelun jälkeen oli pettymys.

”Mielestäni olemme näyttäneet, että voimme voittaa. Meillä oli saumat voittaa.”

Korkeakunnakselta kysyttiin Teemu Pukin kunnosta. Suurin osa Suomen maalipaikoista on tullut Joel Pohjanpalolle kahdessa ottelussa, joskin Pukilla oli kaksi maalintekotilannetta Venäjää vastaan. Pukki otettiin ottelun lopussa vaihtoon, ja Lappalainen tuli hänen tilalleen.

Teemu Pukki tuli vaihtoon Venäjä-ottelussa 75. minuutilla.

”En ole oikea henkilö arvioimaan Pukin kuntoa. Vaikuttihan se, että hän oli harjoittelematta [loukkaantumisen jälkeen]. Hän lähenee koko ajan omaa huippukuntoaan. Hyökkääjät tarvitsevat tietenkin onnistumisia. Teemu tekee hirveästi töitä treeneissä”, Korkeakunnas sanoi.

”Kyllä hän on kunnossa, ja varmasti kohta huippukunnossakin.”

Korkeakunnas sanoi Pohjanpalosta, että hänestä näkee, miten kovalla tasolla hyökkääjän itseluottamus on. Korkeakunnas sanoi, että valmennuksen ajatuksena on hyödyntää erilaisia pelaajatyyppejä eri tavalla. Hänen mukaansa he ovat parina toimineet hyvin, ja Pukki on tehnyt tilaa hyökkäyksessä Pohjanpalolle.

Belgia-ottelusta ei tule kuuma kamppailu pelkästään panosten takia, vaan myös säätilan takia. Pietariin on luvassa ottelupäivälle lämpöä 28–30 astetta. Lodin ja Korkeakunnaksen mukaan kuumuus voi vaikuttaa pelin luonteeseen.

”Olen tottunut urani aikana pelaamaan helteessä. Kumpikaan joukkue tuskin haluaa maalista maaliin juoksu helteessä. Pelin sisällä sitä asiaa ei ajattele”, Lod sanoi.

”Se vaatii huolto- ja valmennusryhmältä erityistoimia, että kiinnitetään erityistä huomiota nesteytykseen. Jonkin verran se voi vaikuttaa [peliin], kuten Robin sanoi. Avointa juoksukilpailua päästä päähän ei nähdä.”

Korkeakunnaksen mukaan Suomen kapteeni Tim Sparv on käytettävissä maanantain Belgia-ottelussa.

”Suurimmat vahvuutemme edelleen ovat kollektiivisen puolustuspelin toimivuus ja timanttiset tilanteenvaihdot.”

