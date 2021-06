Suomen otteista löydettiin kansainvälisessä mediassa Venäjä-ottelun jälkeen myös positiivisia piirteitä.

Kuten kaikkia jalkapallon arvokisojen otteluita, myös keskiviikkoista Suomen ja Venäjän välistä kamppailua seurattiin voimakkaalla suurennuslasilla ympäri Eurooppaa.

Englannin entinen maajoukkuepelaaja Chris Waddle totesi ottelun jälkeen Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Radio 5:llä, että Suomi tulee 0–1-tappion jälkeen varmasti ”potkimaan itseään”.

”Tämä oli valtaisa hukattu tilaisuus, koska Venäjä ei ole hyvä joukkue, he ovat hyvin keskinkertaisia. En näe Suomen voittavan Belgiaa”, Waddle arvioi.

Waddle korosti sitä, kuinka tärkeää Suomelle on saada otteluissa johtoasema.

”Kun joukkueet tekevät heitä vastaan maalin ja vetäytyvät alas, Suomella ei ole b-suunnitelmaa. Heidät on rakennettu vastahyökkäyspelin varaan.”

Brittilehti The Guardianin seurannassa arvioitiin, ettei Suomella tai Venäjällä ole kummallakaan erityisemmin mahdollisuuksia voittaa pudotuspeli­vaiheessa ottelua, mikäli ne sinne yltäisivät.

Ruotsalaisen Aftonbladetin toimittaja Erik Niva kuvaili kommentissaan ottelua erityisesti Joel Pohjanpalon hylättyyn maaliin liittyen ”tyypillisen rakastettavaa ja tuskallisen suomalaiseksi”.

Niva totesi, että Suomi on hävinnyt ennenkin häviävän pienellä erolla.

”Mutta tämä versio Suomen maajoukkueesta on onnistunut käsittelemään lähes fatalistisen häviävän mentaliteetin, joka aiemmin vaikutti olleen kaiverrettuna heidän jalkapallo­sieluihinsa”, Niva kirjoitti.

”Tämä ei ole joukkue, joka taistelee urheasti kaatuakseen kuitenkin lopulta. Tämä on joukkue, joka on oikeasti menestynyt. Mutta nyt he palasivat taas liian tutulle pettymysten pinnalle.”

Nivan mukaan ottelun kulun määrittelivät heikot viimeiset syötöt, huonot haltuunotot ja hätäiset ratkaisut. Hänen mukaansa oli selvää, että ottelu tulisi ratkeamaan joko virheeseen tai harvinaiseen laadun välähdykseen, ja Aleksei Mirantšukin tekemä voittomaali oli Nivan mielestä puoliksi molempia.

Espanjalainen urheilulehti Marca totesi omassa otsikossaan, että ”Mirantšuk pudotti Suomen takaisin todellisuuteen”.

Marcan mukaan ottelun käsikirjoitus olisi kuitenkin voinut olla hyvin erilainen, jos Joel Pohjanpalon avausminuuteilla tekemää maalia ei olisi hylätty niukkana paitsiona. Samaa mieltä oli myös saksalainen jalkapallolehti Kicker.

”Suomi pelasi kelvollisesti, mutta joutui lopulta taipumaan”, Kicker arvioi.

Ranskalainen Le Parisien kuvaili oman seurantansa päätteeksi Huuhkajia ”urheiksi, mutta rajoittuneiksi”. Lehden mukaan Venäjän voitto ja 1–0-lopputulos olivat loogisia.

Venäjällä paikallinen media ihmetteli päävalmentaja Stanislav Tšertšesovin maalivahtivalintaa, kun kokeneen Anton Šuninin sijaan maalia vartioi vasta toisen A-maaottelunsa pelannut nuori Matvei Safonov.

”Emme ottaneet maalivahtia kadulta. Hän on yhtä pelikykyinen kuin muutkin maalivahdit. Mietimme asioita tarkkaan ja teemme sen pohjalta päätökset”, Tšertšesov totesi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Sport-Ekspressin mukaan.