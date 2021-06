Virallisia pelipaitoja on jäljellä pari tuhatta.

Huuhkajien menestys jalkapallon EM-kisoissa näkyy räjähdysmäisesti kasvaneena fanituotteiden kysyntänä Palloliiton virallisessa verkkokaupassa.

Esimerkiksi maajoukkueen virallisia koti- ja vieraspaitoja on jäljellä enää rajatusti, ja tietyt koot ja mallit on jo myyty loppuun. Palloliitto tilasi pelipaitoja yli 22 000.

”Arviolta parisentuhatta paitaa on kokonaisuudessaan eri kokoja ja koti- ja vieraspaitoja jäljellä”, Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo.

EM-kisoissa nähtävä maajoukkueen pelipaitamalli lanseerattiin syyskuun alussa ennen Kansojen liigaa, joten paitoja on myyty sen jälkeen jo noin 20 000.

”Kyseessä oli erikoismalli, jota Nike teki halukkaille ostajille lokakuun 2019 tilausten pohjalta, ja se oli yksi erä, jonka he tekivät”, Varis sanoo.

”Tarkoitus oli lanseerata paita viime vuoden maaliskuussa, kun määrä oli, että kisat pelattiin vuosi sitten. Nyt kisat siirtyivät, niin kuin tiedämme, ja lanseeraus tapahtui syyskuussa.”

Palloliitto kertoi keskiviikon uutiskirjeessään, että virallisten pelipaitojen kysyntä saa liiton tuomaan myyntiin samannäköisen replica-paidan. Mitä eroa paidoilla on?

”Se on yli 90-prosenttisesti samanlainen paita. Siinä on pieniä eroja, esimerkiksi paidan materiaali on hieman erilainen, mutta se on laadukas Niken paita”, Varis vastaa.

Suomen voitto Tanskasta sai jalkapallosta hullaantuneen kansan ostoksille. Varis kertoi, että myynti nousi vuorokaudessa suuremmaksi kuin koko vuoden 2018 kaikkien fanituotteiden kokonaismyynti. Noususuhdanne tosin näkyi jo vuosina 2019 ja 2020.

”Huuhkajien, Helmarien ja futsalin menestys on tietysti auttanut, mutta samaan aikaan on määrätietoisesti kehitetty fanituotemyyntiä”, Varis lisää.

Se on tarkoittanut hänen mukaansa muun muassa tuotevalikoiman kasvattamista.

Suomen pelipaidat, etenkin valkoinen kotipaita, ovat saaneet julkistuksensa jälkeen positiivista kansainvälistä huomiota.

”Totta kai se tuntuu hyvältä”, Varis sanoo.